Komentarz walutowy: Dolar w górę po zapowiedzi podwyżek stóp w USA

W czorajszy, „jastrzębi” przekaz płynący z Fed umacnia dolara.

W efekcie kurs USD/PLN znalazł się na najwyższym od połowy maja poziomie 3,77 i może kierować się w stronę 3,80. Z drugiej strony słaby wynik aukcji obligacji NBP może być wczesną zapowiedzią zmian w polityce monetarnej również w Polsce. Kluczowe będzie zachowanie pary walutowej EUR/USD. Warto obserwować odczyty makroekonomiczne dotyczące inflacji i rynku pracy po obu stronach Atlantyku.

Bieżący tydzień na rynku walutowym, ale również akcyjnym, podporządkowany był w głównej mierze jednemu wydarzeniu – wczorajszemu posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Zgodnie z oczekiwaniami zakończyło się ono decyzją o utrzymaniu stóp procentowych w USA na niezmienionym poziomie, jednak najważniejszy był przekaz płynący z instytucji, a ten został odczytany jako „jastrzębi”. Według prognoz Rezerwy Federalnej (Fed) 7 z 18 członków Komitetu spodziewa się podniesienia stóp w 2022 r., a aż 13 co najmniej jednej ich podwyżki do 2023 r. Istotny jest również fakt, że Fed odszedł od retoryki całkowitego bagatelizowania inflacji i rozpoczął dyskusję na temat ograniczania programu skupu aktywów (QE). Pomimo, iż w odniesieniu do tych wszystkich działań mówimy o odległych w rynkowej skali terminach, dolar zareagował wzrostem. Wczoraj między godziną 20:00 a 22:00 polskiego czasu indeks dolara zwyżkował z poziomu 90,50 do 91,37, czyli o ok. 0,95%. Tak duża zmiana musiała odbić się na notowaniach walut rynków wschodzących, co widoczne jest w wycenie złotego. Kurs USD/PLN znalazł się na najwyższym od połowy maja poziomie 3,77, a EUR/PLN utrzymał się w okolicach lokalnego szczytu 4,53.

Dziś rano USD/PLN w dalszym ciągu pnie się w górę, a kluczowym poziomem jest opór przy 3,80, do którego brakuje jeszcze 2 groszy. W relacji do pozostałych głównych walut można natomiast mówić o relatywnej stabilizacji. Może to stanowić sygnał, że inwestorzy wcale nie są skorzy do pozbywania się „ryzykownych” aktywów, a pozytywny nastrój nie został zmącony przez wczorajsze posiedzenie Fed. Z drugiej strony nie bez znaczenia mogą być też napływające z NBP sygnały o potencjalnym zacieśnianiu polityki monetarnej w Polsce. Środowa aukcja obligacji NBP zakończyła się odkupem papierów wartościowych o wartości jedynie 2 mld zł, wobec deklarowanej maksymalnej kwoty 10 mld zł, co może być odebrane jako wstęp do przyszłej podwyżki stóp procentowych. Patrząc na parę EUR/USD, która może być kluczowa dla zachowania złotego, nie widać na razie miejsca, w którym rynek chciałby powstrzymać spadki. Jednocześnie nieznaczna większość inwestorów przeprowadzających transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy CMC Markets widzi możliwość odwrotu. Pozycje na wzrost EUR/USD posiada bowiem aktualnie 51% z nich, choć pod względem wartości w przewadze są prodolarowe pozycje na spadek, stanowiące obecnie 70%.

W dzisiejszym kalendarium warto zwrócić uwagę na odczyt inflacji CPI dla Strefy euro oraz na popołudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli cotygodniową aktualizację na temat liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Rynek pracy jest obok inflacji głównym czynnikiem mogącym wpłynąć na przyspieszenie lub opóźnienie decyzji o zacieśnianiu polityki przez banki centralne dlatego publikacje te, zarówno teraz, jak i w kolejnych tygodniach, będą budzić emocje.



