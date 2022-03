Komentarz przed sesją na GPW. Kluczowy poziom dla WIG20

N ie oglądając się na marazm panujący podczas wczorajszej sesji na głównych parkietach Europy, warszawskie byki nie ustępowały pola niedźwiedziom.

Po wysokim otwarciu do początku handlu za oceanem benchmarki poruszały się dość płasko. Dobre nastroje na Wall Street dały impuls do głębszego sięgnięcia do kieszeni i kupna akcji blue chipów. Już do gongu kończącego handel przy Książęcej, zarówno WIG, jak i WIG20 przyspieszyły we wspinaczce na północ. Indeks blue chipów podobnie zresztą jak szeroki WIG zakończył notowania na maksimum dziennego zakresu wahań z dorobkiem 3,17%. Tym samym WIG20 odrobił połowę fali spadkowej. Z technicznego punktu widzenia benchmark dotarł do ważnego miejsca testując od spodu wsparcie wyznaczone dołkami z listopada ubiegłego roku i 14 lutego. To kolejna przeszkoda, która pojawiła się przed bykami Jest nią poziom w okolicach 2130 pkt. Czy uda się ją bezboleśnie pokonać? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, bowiem nie wiadomo jaki wpływ na wczorajszą zwyżkę odgrywają wygasająca seria marcowych kontraktów.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.