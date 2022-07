Komentarz przed sesją na GPW

W czorajsza sesja na GPW zakończyła się dawno niewidzianymi wzrostami. Z jednej strony byki broniły istotnych wsparć, z drugiej zaś poprawa nastrojów na globalnych giełdach za sprawą mniej restrykcyjnej polityki Fed sprawiło, że wzrosły surowce, a siłą dolara wyraźnie wyhamowała.

Jeśli obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce odejdą na chwile w zapomnienie, to jest szansa na większe odbicie. Po dobrym otwarciu WIG20 od razu skierował się na północ, podobnie zresztą jak i pozostałe benchmarki. Wysokie otwarcie na Wall Street utwierdziło kupujących w ich racji, co w efekcie spowodowało zamknięcie sesji w okolicy maksimum dziennego zakresu wahań. WIG20 fut, który spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 12 maja tego roku powrócił ponad ten poziom. Jednak w dalszym ciągu wygląda na to, że przy Książęcej panuje wakacyjna sielanka, na co wskazują mizerne obroty, które podczas wczorajszej sesji wyniosły 1,04 mld złotych. Jest to jakaś podpowiedź, że uczestnicy rynku stoją z boku i czekają na rozwój sytuacji siedząc na gotówce. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. Zarówno WIG, jak i WIG20, po wtorkowym spadku na 52-tygodniowe minimum zyskały odpowiednio 3,29% i 3,26%. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 3,02%, meldując się na poziomie 1704 pkt. Średnie i małe spółki zyskały odpowiednio 3,55% i 3,12%. Na wzroście cen surowców najwięcej skorzystały KGHM (10 97%) i JSW (8,33%).



