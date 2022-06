Komentarz przed sesją na GPW

J ak to zwykle bywa pod nieobecność graczy z Wall Street wczorajszy handel przebiegał w sennej atmosferze przy mizernym obrocie, który na szerokim rynku wyniósł raptem 654 mln złotych.

Niemniej wczorajsza sesja mogą wlać nieco optymizmu i dać impuls na następne dni do działania warszawskim bykom. Światowe giełdy próbują złapać oddech po fali wyprzedaży i jeśli gracze znad Wisły wykorzystają chwilowa poprawę nastrojów jest szansa na przerwanie ostatniego impulsu spadkowego. Jeżeli faktycznie obawy globalnych graczy odejdą na chwilę w zapomnienie, może to przełoży się na inwestorów nad Wisłą, a zatem można spodziewać się wyhamowania spadków rodzimych benchmarków. Wszystko wskazuje na to, że szanse dla powstania korekty ostatniej fali powróciły, jednak w perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, presja na spadki pozostaje silna. Zarówno WIG, jak i WIG20, po dobrym otwarciu, do końca dnia utrzymały się nad kreską. Wrześniowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 0,06%, meldując się na poziomie 1679 pkt. WIG i WIG20 zakończyły dzień na plusie, zyskując odpowiednio 0,59% i 0,19%. Jedynie maluchy rozczarowały, sWIG80 stracił 0,28%. To, co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP oraz perspektywa stagflacji w najbardziej rozwiniętych gospodarkach.



