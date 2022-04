Komentarz przed sesją na GPW

A wersja do ryzykownych aktywów, płynąca z globalnych rynków, musiała przełożyć się na nastroje panujące przy Książęcej.

Wczorajsza sesja pokazała, że byki mogą mieć poważny problem w dalszej wspinaczce na północ. Wśród rodzimych benchmarków poza sWIG80 (symboliczne 0,08%) wszystkie zakończyły dzień pod kreską. Zarówno WIG, jak i WIG20 i tak podążały za głównymi giełdami Starego Kontynentu. Od samego początku notowań indeks blue chipów zsunął się na południe i do startu notowań na Wall Street utrzymywał się na niewielkim minusie oscylując wokół poziomu poziom 2100. W ostatniej godzinie niedźwiedzie przyspieszyły pozbywanie się akcji, co skutkowało głębokim nurkowaniem. Zarówno WIG i WIG20 finiszowały na dziennych minimach tracąc odpowiednio 1,15% i 1,48%. Czerwcowe kontrakty na WIG20 zakończyły dzień na poziomie 2091 punktów. Bykom nie udało się obronić kluczowego poziomu w okolicach 2130 pkt. Był to poziom, wokół którego od dłuższego czasu utrzymywała się równowaga pomiędzy popytem a podażą. Wszystko wskazuje na to, że to miśki nadają ton co może skutkować testem kolejnych poziomów wsparć w okolicach 2060 i 2000 pkt. Najbliższe sesje pokażą, czy byki złożyły broń oddając inicjatywę niedźwiedziom, a będą szukać okazji do zakupów na niższych poziomach.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.