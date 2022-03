Komentarz przed sesją na GPW

W arszawskie byki nie podążały za ich kolegami w Europie, a zyski z piątku zostały całkowicie wymazana podczas pierwszej sesji tygodnia na parkiecie przy Książęcej.

WIG i WIG20 od samego początku handlu znalazły się pod kreską i tam pozostały do końca notowań. Widać, że kupujący nie składają broni i chcą uciekać z czerwonego terytorium. To co powinno martwić byczo nastawionych graczy, to marcowy odpływ kapitału z europejskich giełd, jakiego nie widziano od lat. Przez cały dzień benchmarki spychane były na południe i w efekcie naporu sprzedających finiszowały na dziennych minimach, by ostatecznie zakończyć handel sporymi spadkami. Jedynie małe spółki cieszyły się wzięciem nad Wisłą i to one jako jedyne zyskały skromne 0,23%. Z technicznego punktu widzenia nic nie zmieniło się, za to martwi fakt, że blue chipy powróciły poniżej problematycznego poziomu 2000 punktów. Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 1792 pkt. W odwrocie znalazły się spółki z sektora energetycznego.



