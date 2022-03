Komentarz przed sesją na GPW

W arszawskie byki mogły z ulgą odetchnąć po tym jak gong oznajmił koniec handlu na parkiecie przy Książęcej.

Poprawa nastrojów na globalnych parkietach udzieliła się graczom znad Wisły. Podobnie jak w Europie, byki rozpoczęły z wysokiego “C” otwierając notowania duża luka wzrostową. Wraz z upływem czasu, ani na chwilę miśki nie były w stanie zagrozić popytowi. Nastroje na Starym Kontynencie poprawiła niesprawdzona informacja, że ze strony Europejskiego Banku Centralnego będą uruchomione dalsze bodźce. Jednak wydaje się, że ostatnia fala przeceny to próba wycenienia sankcji nałożonych na Rosję i ich skutków ubocznych dla europejskich gospodarek. Do samego końca handlu zarówno WIG jak i WIG20 zdobywały nowe terytoria. W efekcie oba benchmarki zakończyły dzień na dziennych maksimach solidarnie zyskując po 3,5%. Jednak z technicznego punktu widzenia, nie można mówić o przełomie, za to cieszy fakt że blue chipy kierują się w stronę 2000 punktów. Rosnące do tej pory spółki związane z sektorem energetycznym i surowcowym straciły najwięcej, za to będące pod presją banki nadawały ton wzrostowi. Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 1972 pkt. Spektakularny wzrost o 9% osiągnął WIG20USD powszechnemu osłabieniu dolara. Dolar cofną się najbardziej od rozpoczęcia wojny.



