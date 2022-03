Komentarz przed sesją na GPW

N iczego dobrego nie można się było spodziewać podczas piątkowej sesji na GPW.

Na nic zdały się zakusy byków, którzy stwierdzili, po czarnym czwartku to świetna okazja do zakupów akcji po promocyjnych cenach. Już w czwartek widać było odwrót od blue chipów, a ostatnia sesja tygodnia zakończyła się totalną wyprzedażą przy wysokich obrotach. Od samego początku widoczne było pozbywanie się gorących papierów, a słaby start w USA tylko przyspieszył ten proces. WIG i WIG20 w ślad za głównymi parkietami Europy podążały na południe. Oba benchmarki zostały przecenione ponad 4%. Marcowe kontrakty na WIG20 zamknęły się na poziomie 1917 pkt. Jedynie spółki związane z energetyka radziły sobie jako tako. Coraz bardziej napięta sytuacja geopolityczna może być tym czynnikiem, który nie będzie sprzyjał popytowi na akcje. Do tego sankcje nałożone na Rosję, wcześniej czy później muszą odbić się na wzroście gospodarczym w krajach UE. Problemem dla indeksu blue chipów są banki. Odwrót od banków widoczny jest również na innych giełdach.



