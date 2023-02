Kolejne rekordy w UK. Co dziś przyniesie inflacja PPI z USA?

Wydaje się to w najlepszym razie myśleniem życzeniowym, biorąc pod uwagę, że inflacja wciąż jest dwucyfrowa, a inflacja cen żywności wynosi 16,7%, podczas gdy presja płacowa, którą Bank Anglii coraz bardziej się martwi, wciąż rośnie i raczej nie ustąpi w najbliższym czasie. Jedną z rzeczy, do których ma skłonność inflacja w Wielkiej Brytanii, jest jej wyjątkowa lepkość — szybko rośnie i bardzo powoli spada.

Przy wciąż trwającej akcji strajkowej i 18% porozumieniu płacowym uzgodnionym z kierowcami londyńskich autobusów, które prawdopodobnie będzie działać jako punkt odniesienia, presja płacowa prawdopodobnie również pozostanie wysoka. To sugeruje, że Bank Anglii nie jest bliski wstrzymania działań, ale może być zmuszony do ich kontynuacji w nadchodzących miesiącach. Patrząc przez ten pryzmat, jeszcze bardziej zdumiewa pomysł utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie, co jest obecnym stanowiskiem co najmniej 2 członków MPC.