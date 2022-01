Jeszcze długo gracze będą trawić minutki z posiedzenia Fed. NFP w centrum uwagi

Z wykle protokoły po posiedzeniach banków przechodzą bez echa. Niestety nie tym razem.

Fed wylał kubeł zimnej wody na rozpalone głowy byków, które widziały tylko rajd świętego Mikołaja i pokonywanie historycznych szczytów. Członkowie FOMC dyskutowali o tym, jak zacząć zmniejszać swój bilans o wartości prawie 9 bilionów dolarów, który od początku pandemii wzrósł o około 4 biliony dolarów i stanowi około 40% PKB USA. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że sposób, w jaki Fed radzi sobie z normalizacją bilansu, może mieć większe znaczenie dla rynków niż czas i tempo podwyżek stóp procentowych. Po minutkach wielu ekonomistów i strategów twierdzi, że Fed prawdopodobnie podniesie stopy procentowe i zmniejszy swój bilans szybciej niż oczekiwali inwestorzy. Co jest trudniejsze do przewidzenia, to poziom “bólu”, który bankierzy są gotowi tolerować przed zmianą kursu Rezerwy Federalnej. Wielu analityków twierdzi, że Fed będzie tolerował krótkoterminową zmienność na rynku akcji, aby skończyć z akomodacyjną polityką monetarną, którą wprowadził na rynki. Na razie inwestorzy stają w obliczu normalizacji polityki.

Gdy giełdy na zamknięciu w Europie cieszyły się wzrostami, nadeszła godz. 20:00. Byki przecierały oczy ze zdumienia, a wielu miało nieprzespaną noc. Nie mogło być inaczej, kiedy jankeskie indeksy, zamiast nowych szczytów, gruchnęły na południe, a spółki technologiczne spadły o ponad 3%. Zatem wczorajsza sesja, zgodnie z oczekiwaniami, zakończyła się sporą przeceną: FTSE100 (-0,88%), DAX40 (-1,35%), CAC40 (-1,72%), FTSE MIB (-1,80%), IBEX 35 (-0,01) Stoxx 600 spadł o 1,25%.

Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła dalsze spadki indeksów (poza Russell 2000), który jako jedyny zyskał 0,56%. Pozostałe benchmarki finiszowały w czerwieni, jednak skala spadków nie była już tak dramatyczna. Dow Jones stracił 170 pkt., czyli 0,47%, S&P500 spadł o 0,10%, schodząc poniżej 4700 pkt., a technologiczny Nasdaq spadł o 0,13%.

Dziś w regionie Azji i Pacyfiku, po dwudniowej wyprzedaży spowodowanej protokołem Fed panują całkiem dobre nastroje w oczekiwaniu na raport Departamentu Pracy o kondycji amerykańskiego rynku pracy. Indeks tokijskiej giełdy spada o 0,03%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,29%, a południowokoreański KOSPI rośnie 1,17%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,70%), Szanghaj (-0,05%), Singapur (0,606%), Nowa Zelandia (-0,10%), Indonezja (0,71%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,26%.

Przed przerwą świąteczną środowa sesja była dziesiątą z rzędu wzrostową na WIG20, wspierana przez świetne nastroje na głównych parkietach Europy. Gdyby nie zwrot nastrojów na globalnych parkietach, byki z nowymi siłami mogłyby zdobywać coraz to wyższe poziomy. Niestety, optymiści nie mają specjalnie powodów do radości. Ponownie wzrosły obroty w stosunku do końcówki roku. Widać warszawscy gracze przy niskich obrotach zwietrzyli szansę i tradycyjny rajd świętego Mikołaja doczekał się kontynuacji, co przełożyło się na wzrosty wszystkich indeksów. Bykom pomogła poprawa nastrojów na globalnych giełdach (do posiedzenia FOMC). Przed warszawskimi graczami pojawiła się szansa, że uda się zakończyć ostatni zjazd większym odreagowaniem. Jednak dziś należy się liczyć ze sporych rozmiarów luką spadkową.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 917 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,40%. Nieco większy zysk odnotował WIG20. Zamknięcie nastąpiło na poziomie maksimum dziennego zakresu wahań, osiągając wartość 2310,97 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,45%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,43%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,69%. Nad kreską zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,25%, a sWIG80 zyskał 0,36%.

W gronie blue chipów 12 spółek dało inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Mercator (4,90%), PKN Orlen (3,48%) i JSW (3,05%). Pozostałe 8 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się Allegro, Pekao i CCC. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 2,57%, 1,80% i 1,31%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,75%.

Perspektywy aprecjacji PLN są dość mgliste. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe, przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską, nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,45.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,55.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytó w z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,03.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,37.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.