Intel wesprze górników kryptowalut

I ntel może wejść na rynek sprzętu do kopania kryptowalut. Na konferencji ISSCC firma przygotowała specjalną prezentację, aby przedstawić nowy procesor, który został opisany jako energooszczędny, służący do kopania Bitcoinów.

Informacje pojawiły się zaraz po komentarzach szefa zespołu ds. procesorów graficznych Intela, Raja Koduriego, który wspomniał, że firma pracuje nad specjalistycznym sprzętem związanym z technologią blockchain.

SEC zakwestionował raporty MicroStrategy dotyczące zakupów BTC w oparciu o non-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Firma informowała Komisję o stosowaniu tych metod kalkulacji, wyłączała jednak z obliczeń wpływ kosztów wynagrodzeń opartych na akcjach, odpisy z tytułu utraty wartości i zyski ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, w związku z czym pomijała pewne skutki zmienności na rynkach. Czy nierzetelne prowadzenie ksiąg odbije się na cenie akcji tej spółki?

Zgodnie z oficjalnym wpisem na blogu, Coinbase planuje ułatwić wejście na rynek NFT poprzez współpracę z gigantem płatności Mastercard. Dzięki tej współpracy, Coinbase może udostępnić użytkownikom nowe sposoby płatności za NFT, przy użyciu karty Mastercard.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował komunikat prasowy, w którym po raz kolejny skrytykował ostatnie ruchy Salwadoru. Jak twierdzi instytucja, decyzja kraju o przyjęciu Bitcoina jako prawnego środka płatniczego może zdestabilizować jego sektor gospodarczy. W oświadczeniu możemy przeczytać, że przyjęcie kryptowaluty jako prawnego środka płatniczego wiąże się z dużym ryzykiem dla integralności finansowej i rynkowej oraz stabilności finansowej. Według MFW, wycofanie Bitcoina jako prawnego środka płatniczego w znacznym stopniu pomogłoby Salwadorowi utrzymać stabilny wzrost gospodarczy.

Bitcoin w trakcie ostatniego tygodnia kontynuował spadki aż do czasu osiągnięcia wartości 33 tys. USD, gdzie ponownie pojawił się silny popyt. Aktualnie kryptowaluta powraca do kluczowego oporu na 39,4 tys. USD, jego rozbicie pozwoli na dalsze wzrosty do 43,5 tys. USD.

Ethereum nie jest w takim samym stopniu nastawione na wzrosty co BTC, gdyż pozostaje poniżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 2550 USD. Reakcja spadkowa na tym poziomie może sprowadzić kryptowalutę z powrotem do 2170 USD. Potencjalne wzrosty mogą się zakończyć przy 2900 USD.

Bitcoin Cash układa się w podobny sposób co ETH, najbliższe znaczące poziomy to 270, 305 i 345 USD.

Ripple kontynuuje trend spadkowy, w ramach którego w trakcie ostatniego tygodnia stracił kolejne 15,8% swojej wartości. Najbliższe poziomy, które mogą wywołać reakcję rynku to wsparcie na 0,59 USD oraz oporowe 0,635 USD.

Litecoin od 22 stycznia utrzymuje się w wąskiej konsolidacji, której ograniczeniem są 104 i 112 USD. Wybicie jednego z tych poziomów podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

Dash ciągle tworzy niższe szczyty i dołki, o potencjalnym załamaniu trendu spadkowego będzie informować wyjście powyżej 101 USD.



