W ostatnich tygodniach amerykańskie akcje notowały wzrosty w wyniku oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych przez System Rezerwy Federalnej (FED) w przyszłym roku po tym, jak Jerome Powell przyznał, że cykl podwyżek stóp procentowych naprawdę się zakończył, a wykres punktowy oczekiwań FED dotyczących stóp procentowych zaczął uwzględniać do trzech obniżek stóp procentowych w przyszłym roku.

Rynki pieniężne wyceniają ponad sześć obniżek stóp procentowych za oszałamiające 150 punktów bazowych w 2024 roku, z 21% szansą na obniżkę stóp już w marcu. Rentowność 10-letnich obligacji rządu USA spadła dziś poniżej 3,9%, gdy jeszcze w październiku osiągnęła wartość 5%.

W konsekwencji dolar amerykański traci na wartości. CMC USD Index spadł do najniższego poziomu od 27 lipca 2023 roku. EURUSD wspiął się powyżej poziomu 1,11. GBPUSD wzrósł powyżej 1,28. Nawet będący pod presją jen zyskuje do dolara. USDJPY testuje lokalne wsparcie nieco poniżej poziomu 142. Dolar traci również do walut surowcowych takich jak AUD i CAD.

CMC USD Index. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 28.12.2023 r.

Giełdowe byki nie odpuszczają.

Zgodnie z planem Rajd Świętego Mikołaja rozkręca się. Wczorajsza sesja w Europie choć przebiegała dość płasko, zakończyła się wzrostami wszystkich głównych indeksów. Najmniej zyskały CAC40 (0,04%) i IBEX 35 (0,1%). Dax, FTSE MIB wzrosły o 0,21%, a FTSE100 o 0,36%.

Wczorajsza sesja na Wall Street ponownie zakończyła się wzrostami. Widać, że byki zza oceanu łatwo skóry nie sprzedadzą. Dow Jones Industrial Average zyskał 160 pkt., czyli 0,43%. Indeks S&P 500 pod koniec 2023 roku zbliża się do nowego rekordu, mimo że odsetek spółek wchodzących w skład indeksu osiągających gorsze wyniki w 2023 roku wynosi 72%. Wielu analityków wyraziło obawy, że rynek amerykański stał się zbyt mocny, ponieważ garstka spółek o mega kapitalizacji, nazywanych „Siedmioma Wspaniałymi”, odpowiada za praktycznie wszystkie wzrosty indeksu, co związane było z boomem na sztuczną inteligencję. S&P500 wzrósł o 0,14%. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,16%.

W Azji do głosu doszedł popyt.

W rejonie Azji i Pacyfiku druga wzrostowa sesja z rzędu. Giełdy zyskują w ślad za wzrostami na Wall Street. Jedynie indeks giełdy w Tokio spada o 0,42% za sprawą umacniającgo się jena. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,70%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,30%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong +2,62%, Szanghaj +1,38%, Singapur +0,87%. Sensex wzrósł o 0,39%, ustanawiając nowy rekord. Indeks Asia Dow zyskuje 1,24%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Pierwsza sesja na GPW po świątecznej przerwie zakończyła się solidnym wzrostem indeksów, a WIG20 Fut przetestował okrągły poziom 2400 punktów. Na globalnych parkietach trwa hossa, a zatem można było się tego spodziewać, że przy Książęcej rynek byka będzie się rozwijał w ramach tradycyjnego już Rajdu Świętego Mikołaja.

Od samego przedświątecznej sesji popyt wyciągał WIG20 na wyższe poziomy i co najważniejsze sprzedającym ani na chwile nie pozwolił zepchnąć indeksu na południe. Jak na razie poziom 2400 pkt. pozostaje zaporą i na ten moment opór intraday powstrzymuje zapędy byków. Dopiero pokonanie tego poziomu otworzyłoby dalszą drogę na północ. Jednak wydaje się nie czy, ale kiedy pułap 2400 pkt padnie łupem byków.

Technicznie sytuacja niewiele się zmieniła. Dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2300 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,07 mld zł. WIG zyskał 0,74%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 1,05%. WIG20fut wzrósł o 1,22%, osiągając na zamknięciu wartość 2400 pkt. W nieco większej zmienności zakończyły dzień średnie i małe spółki. Indeks mWIG40 stracił -0,3%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,57%. Słabość dolara wywindowała WIG20USD (+2,22%) na najwyższy poziom od 52 tygodni.

Złoty korzysta na słabości dolara, ale pozostaje stabilny do pozostałych głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,98.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,88.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,63.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,30.



