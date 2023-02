Inflacja w centrum uwagi w tym tygodniu - jak może reagować kurs dolara?

Rosnące ceny ponownie znajdą się na pierwszych stronach gazet w tym tygodniu, gdy USA i Wielka Brytania opublikują swoje najnowsze odczyty wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) odpowiednio we wtorek i środę. W międzyczasie sezon wyników ma jeszcze trochę przed sobą - Airbnb i Cisco opublikują wyniki kwartalne w USA, a brytyjskie banki Barclays i NatWest podadzą swoje całoroczne dane.

KLUCZOWE WYDARZENIA GOSPODARCZE (13-17 LUTEGO):

Poniedziałek 13 lutego

Brak istotnych danych.

Wtorek 14 lutego

CPI w USA (styczeń)

Od czasu, gdy wzrost cen konsumpcyjnych w USA osiągnął szczytowy poziom 9,1%, inflacja wykazuje tendencję spadkową, zmniejszając się do 6,5% w grudniu. Z kolei bazowy CPI, który nie uwzględnia cen żywności i energii, spadł z 6,6% we wrześniu do 5,7% w grudniu. Niemniej jednak przewodniczący amerykańskiej Rezerwy Federalnej J. Powell powiedział we wtorek w Economic Club of Washington, że "proces dezinflacyjny" ma jeszcze "długą drogę do przebycia". Powell ostrzegł również, że Fed może być zmuszony do podniesienia stóp procentowych wyżej niż oczekują tego inwestorzy, ponieważ ujarzmienie inflacji może zająć "znaczny okres czasu", zwłaszcza przy silnym rynku pracy. Gospodarka USA nieoczekiwanie dodała 517 tys. miejsc pracy w styczniu, przebijając prognozy ekonomistów na poziomie 185 tys. W swojej ostatniej próbie ujarzmienia inflacji, 1 lutego Fed podniósł swoją benchmarkową stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do przedziału 4,5% - 4,75%. Ponieważ rynki oczekują kolejnej podwyżki o ćwierć punktu na następnym posiedzeniu w marcu, dane o CPI za styczeń mogą pomóc w ustaleniu, ile kolejnych podwyżek stóp może nastąpić po tym terminie. Analitycy oczekują, że główny wskaźnik CPI wzrósł w styczniu o 0,4% miesiąc do miesiąca i 6,2% rok do roku. Ceny bazowe mają wzrosnąć o 0,5% miesiąc do miesiąca i 5,4% rok do roku.

Rynek zdaje się oczekiwać fajerwerków 🎇🎇 przy okazji publikacji jutrzejszych danych o #inflacja #CPI z #USA.



Implikowana zmienność dla #fx do jutra i na tydzień poniżej.



Więcej o tym tygodniu i oczekiwaniach w komentarzu do tego tweeta już za moment. Udanego tygodnia! pic.twitter.com/UiFMFw5Fd4 — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) February 13, 2023

Środa, 15 lutego

UK CPI (styczeń)

Bank Anglii podniósł 2 lutego podstawową stopę procentową o pół punktu procentowego do poziomu najwyższego od 15 lat, czyli 4%, podnosząc pytanie, czy stopy procentowe mogły osiągnąć szczyt. Chociaż BoE zasygnalizował, że dalsze podwyżki stóp będą konieczne tylko w przypadku utrzymania się presji inflacyjnej, nie oznacza to, że nie będzie więcej podwyżek. W przeciwieństwie do USA i Europy, gdzie inflacja wyraźnie spowolniła, ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii wzrosły o 10,5% w okresie do grudnia, co oznacza niewielki spadek w stosunku do szczytowego poziomu 11,1% z października. Ponadto podstawowy wskaźnik CPI pozostał w grudniu na niezmienionym poziomie 6,3%, podczas gdy inflacja cen detalicznych wynosi niebotyczne 13,4%. Wszystko to sugeruje, że presja inflacyjna może rzeczywiście utrzymywać się w Wielkiej Brytanii, być może wymagając kolejnej podwyżki stóp o co najmniej 25 punktów bazowych podczas następnego spotkania Komitetu Polityki Pieniężnej BoE w dniu 23 marca. Ekonomiści oczekują, że wzrost CPI zmniejszył się do 10,1% w roku poprzedzającym styczeń. Dlaczego brytyjska inflacja jest wciąż tak wysoka? Spowolniona gospodarka i słaby funt nie pomagają. Słaby funt sprawia, że import do Wielkiej Brytanii jest droższy, co często skutkuje podwyżkami cen dla brytyjskich konsumentów, a tym samym nasila presję inflacyjną. Przy wzroście zarobków — innym czynniku napędzającym inflację — rosnącym rok do roku z 6% we wrześniu do 6,4% w listopadzie, Bank Anglii może być zmuszony do utrzymania kursu w walce z inflacją nieco dłużej, niż by chciał, chyba że CPI spadnie gwałtownie poniżej 10% w nadchodzących miesiącach.

Sprzedaż detaliczna w USA (styczeń)

Biorąc pod uwagę siłę amerykańskiego rynku pracy, jest nieco zaskakujące, że amerykańska sprzedaż detaliczna spadła w ujęciu miesięcznym o 1% i 1,1% odpowiednio w listopadzie i grudniu, co sugeruje, że amerykańscy konsumenci stali się bardziej ostrożni w warunkach niepewności gospodarczej. Amerykańskie banki nadal odkładają środki na pokrycie potencjalnych strat z tytułu kredytów zagrożonych, a raporty o wynikach spółek wskazują na spowolnienie wzrostu przychodów i zysków. Być może konsumenci budują bufor finansowy, ponieważ ceny benzyny znów rosną. Oczekuje się, że styczniowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,4% miesiąc do miesiąca, równoważąc spadek z grudnia, kiedy to zimna aura ograniczyła aktywność konsumentów.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.