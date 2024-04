Wczorajsze dane o inflacji konsumenckiej wskazały, że przed Rezerwą Federalną jest jeszcze sporo pracy. Gwałtowny wzrost inflacji w USA w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. może prowadzić do utrzymania przez Fed wysokich stóp procentowych, dłużej niż oczekiwał rynek, a czerwcowa obniżka stóp prawdopodobnie zostanie odsunięta w czasie. W rezultacie roczna stopa inflacji wzrosła do 3,5% z 3,2% i osiągnęła najwyższy poziom od sześciu miesięcy. Co więcej, szczegóły dotyczące CPI nie napawają optymizmem. Mieszkalnictwo stanowi jedną trzecią całego CPI. Koszty najmu wzrosły w marcu o 0,4% po wzrostach o 0,5% i 0,4% w pierwszych dwóch miesiącach roku. Kolejnym miernikiem cen ściśle monitorowanym przez Fed jest tak zwana supercore stopa inflacji dla usług. Inflacja Supercore wzrosła w marcu o 0,7%, zwiększając roczny wzrost do 4,8% z 4,4%. To najwyższy poziom od 11 miesięcy. Niedawny wzrost inflacji zmniejszył prawdopodobieństwo oczekiwanej obniżki stóp procentowych Fed w czerwcu, ale bank centralny pozna jeszcze dwa miesięczne raporty o inflacji przed czerwcowym posiedzeniem.

Wzrost inflacji spowodował silną reakcję inwestorów. Spadły indeksy giełdowe, dolar umocnił się do wszystkich walut rezerwowych, a rentowności obligacji USA poszybowały w górę.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 11.04.2024.

Dziś czeka nas kolejna porcja emocji i prawdopodobnie podwyższonej zmienności. Poznamy odczyt inflacji producenckiej z USA. Wzrost cen surowców przemysłowych może mieć kluczowe znaczenie dla cen producentów, a to mogło przełożyć się na wzrost inflacji PPI. Wczoraj Bank Kanady pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie Dziś taką decyzję podejmie EBC. Stopa referencyjna prawdopodobnie pozostanie na poziomie 4,5%, jednak uwaga inwestorów skupi się na konferencji prasowej szefowej banku.

Główne giełdy w poszukiwaniu kierunku.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach. Wszystkie wiodące indeksy oddały początkowe zyski po odczycie amerykańskiej inflacji. Pod kreską finiszowały IBEX 35 i CAC 40 tracąc odpowiednio 0,38% i 0,05%. Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,11% (Dax) do 0,33% (FTSE 100).

Inwestorzy z Wall Street mają nad czym rozmyślać. Oczekiwane cięcia stóp procentowych prawdopodobnie oddaliły się w czasie, więc inwestorzy zareagowali pozbywaniem się akcji. Dow Jones Industrial Average stracił 422 pkt., czyli 1,09%. Indeks S&P500 spadł o 0,95%. Nasdaq Composite stracił 0,84%. US NDAQ 100 od początku marca wyhamował dynamikę i pozostaje w trendzie bocznym.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach. Indeks Nikkei 225 spada o 0,37%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,33%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,11%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,36%), Szanghaj (0,59%), Singapur (-0,25%), Sensex (0,47%). Indeks Asia Dow w dół o 0,18%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami ciekawa i dynamiczna sesja, podczas której WIG i WIG20 otarły się o najwyższe poziomy od 52-dwóch tygodni, a benchmarki odrabiały straty po wtorkowej przecenie. WIG20 otworzył się sporo nad kreską i do odczytu inflacji w USA utrzymywał się powyżej pułapu 2500 pkt. Wtedy to do głosu doszły niedźwiedzie i szybkim zjazdem sprowadziły benchmark w okolice poprzedniego zamknięcia. Na kontrę byków długo nie trzeba było czekać. Ostatnia faza handlu była pokazem determinacji popytu co pozwoliło wyciągnąć indeks na wspomniany wcześniej poziom. Podobnie jak WIG20 zachowywały się główne europejskie indeksy, a inwestorzy czekają na dane o inflacji PPI z USA i przesłanie płynące z posiedzenia EBC. Jeśli napływające dane nie zepsują sentymentu na globalnych giełdach, jest bardzo prawdopodobne, że byki znad Wisły będą kontynuować rajd w stronę okolic 2600 pkt. Niemniej w grze pozostaje korekta ostatniej fali wzrostowej.

Zarówno WIG, jak i WIG20 zamknęły się na minimach dziennego zakresu wahań. 17 spółek wchodzących w skład WIG20 zyskało na wartości. W kręgu zainteresowań kupujących pozostały banki.

Z punktu widzenia technicznego, zrealizował się zasięg dla korekty pędzącej, czyli pokonanie szczytu z lutego. W takim układzie będzie można spodziewać się wystąpienia korekty, której zapowiedź widzieliśmy wczoraj.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,65 mld zł. WIG stracił 1,13%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,84%. WIG20fut zyskał 1% osiągając na zamknięciu wartość 2486 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,32%. sWIG80 zakończył dzień zyskiem 0,69%.

Złoty wciąż mocny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,98.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,97.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,35.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,50.



