Inflacja Chin utrzymuje się na wysokim poziomie

P o dwóch dniach silnych wzrostów, podczas wczorajszej sesji europejskiej indeksy poruszały się w konsolidacji, w ramach której odnotowano skromne wzrosty po tym, jak Wielka Brytania nałożyła nieco silniejsze ograniczenia na swoich mieszkańców.

Po odzyskaniu większości strat zaobserwowanych w wyniku wyprzedaży po Święcie Dziękczynienia, inwestorzy są teraz rozdarci między nadzieją, że szczepionki będą w stanie zapewnić wystarczającą ochronę przed nowym wariantem, a obawami, że nawet nieznaczne zwiększenie liczby zachorowań może przytłoczyć opiekę zdrowotnej. Wiadomość, że trzecia dawka szczepionki Pfizer/BioNTech zapewni przyzwoitą ochronę przed Omicronem, początkowo wywołała gwałtowny ruch w górę, jednak nie został on utrzymany z powodu ciągłej niepewności co do tego, jak rozprzestrzenianie się wirusa będzie wpływać na wzrost gospodarczy. Restrykcje w Anglii wciąż są dalekie od środków, które zastosowano w całej Europie, co sprawia, że spadek kursu funta był nieco zagadkowy. W porównaniu z resztą Europy, Wielka Brytania nadal ma dość niski poziom ograniczeń, niemniej jednak, ich wprowadzenie wydaje się być krokiem wstecz. Rynki amerykańskie, które również odnotowały dwa dni silnych wzrostów, podczas wczorajszego dnia utworzyły silne wsparcie, pomimo obaw o rosnącą i trwalszą presję inflacyjną, a także zbliżający się raport o CPI, który może wpłynąć na aktualny sentyment rynku.

W wyniku wczorajszego pozytywnego zamknięcia, giełdy w Europie wydają się dziś rano otwierać wyżej, chociaż rynki azjatyckie pozostają dość mieszane. Dziś rano, najnowsze dane o CPI i PPI w Chinach wskazywały na dalszy wzrost globalnej presji inflacyjnej. Październikowy PPI osiągnął 13,5%, czyli najwyższy poziom od 1995 r., będący znacznie powyżej oczekiwanych 12,4%. Zobaczyliśmy również wzrost CPI z 1,5% do 2,3%, podczas gdy ceny fabryczne wykazywały niewielkie oznaki spowolnienia, osiągając 12,9%. Nie wróży to dobrze na najbliższe kilka miesięcy, biorąc pod uwagę, że PPI ma tendencję do wyprzedzania wskaźników CPI. O wiele bardziej niepokojący był jednak wzrost cen żywności. Ceny warzyw wzrosły o 30,6% i podobne tendencje można zaobserwować na całym świecie.

W trakcie dzisiejszego dnia zobaczymy najnowsze dane o liczbie wniosków o zasiłek w USA, które dwa tygodnie temu osiągnęły najniższy poziom od 1969 r. wynoszący 194 tys., skąd ponownie wzrosły do 222 tys. w zeszłym tygodniu. Oczekuje się utrzymania w tych okolicach.

EURUSD – wczorajsze odreagowanie zbliżyło nas do poziomu 1,1385. Kluczowe wsparcia znajdują się na listopadowych dołkach na 1,1185 oraz 1,1160. Przejście przez 1,1420 będzie oznaczać powrót do 1,1520.

GBPUSD – odbił wczoraj od 1,3160, jeśli utrzymamy się powyżej tego kluczowego wsparcia, możemy zobaczyć powrót do 1,3400. Przełamanie 1,3160 otwiera drogę do 1,3000.

EURGBP – przedostał się przez 200-dniową MA, kolejny opór znajduje się na listopadowych maksimach w okolicach 0,8610. Wsparcie pozostaje na poziomie 0,8480, utrzymanie powyżej niego powinno pozwolić na kontynuację wzrostów.

USDJPY – poziom 114,00 ponownie powstrzymał wzrosty, jego rozbicie pozwoli obrać 115,00 na kolejny cel tej pary walutowej. Wsparcie w pobliżu 112,50 wygląda dość solidnie, zejście poniżej niego będzie zapowiadać ruch do 111,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów wyżej, na poziomie 7347.

DAX – oczekuje się otwarcia 18 punktów wyżej, na poziomie 15705.

CAC40 – możliwe otwarcie 9 punktów wyżej, poziomie 7023.



