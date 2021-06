Indeksy Kryptowalut – sprężyna się naciąga

I ndeksy Kryptowalut – sprężyna się naciąga

Druga połowa maja oraz druga połowa czerwca br., to najgorszy okres na rynku kryptowalut od covidowej paniki z marca minionego roku. Spadki poszczególnych instrumentów w tym okresie są bardzo znaczące i w niektórych przypadkach przekroczyły 70 %, co nawet jak na ten specyficzny segment rynku, trudno jest nazwać korektą. Inwestując w kryptowaluty można szukać lidera czy liderów rynku analizując ich szeroko rozumiane perspektywy ale można również inwestować w stworzone przez instytucje finansowe indeksy. Indeksy te odzwierciedlają ekspozycję np. na kryptowaluty główne lub kryptowaluty alternatywne, a zalet takiego sposobu inwestowania jest wiele. W dzisiejszej analizie chciałbym przyjrzeć się indeksom kryptowalut stworzonym przez CMC Markets, za pomocą których możnainwestować zarówno „na długo” jak i „na krótko”.

Indeks Kryptowalut

Przedstawicielem całego segmentu kryptowalut, które oferuje CMC jest tzw. Indeks Kryptowalut, a tworzą go Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, EOS, Monero, NEO , Stellar, Lumens , Cardano oraz Tron. Poniżej przedstawiłem długoterminowy trend tego indeksu używając skali logarytmicznej.

Jak widzimy trend ten od minimów z marca minionego roku można „opisać” bardzo ładnym kanałem wzrostowym. Co bardzo istotne, spadki z drugiej połowy czerwca br. poważnie przetestowały dolne ograniczenie tego kanału i wsparcie to zostało w dość dobrym stylu obronione. Po wyraźnym odbiciu od tego wsparcia rynek ponownie zaczyna słabnąć i wygląda na to, że wkrótce te istotne poziomy (okolice 10700 pkt.)ponownie mogą być testowane. Taki retest wsparć, to dość częsta sytuacja na rynkach. Od jego przebiegu zależy dalszy trend danego instrumentu. Jego obrona i ewentualne pokonanie ostatniego, lokalnego szczytu na 12652 pkt., z punktu widzenia analizy trendu mogłoby oznaczać zakończenie trwających od połowy maja spadków. W takim przypadku można byłoby spoglądać np. w okolice 21000 pkt. gdzie znajdują się średnioterminowe opory tworzone przez wewnętrzną linię trendu prezentowanego wyżej kanału. Z drugiej strony ewentualne pokonanie wsparć na 10700 pkt. byłoby negatywnym sygnałem dla tego rynku. W takim przypadku pierwszych wsparć szukałbym w okolicach 9300 pkt (linia trendu poprowadzona po cenach zamknięcia), a następnych w pobliżu 7000 pkt. Geneza tego poziomu została pokazana na powyższym wykresie. Oceniając stadium tego indeksu warto moimzdaniem zwrócić uwagę na położenie wskaźników impetu (np. RSI), który obecnie znajduje się w okolicach poziomów, gdzie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy kończyły się fale wyprzedaży.

Indeks Kryptowalut Głównych

Ten indeks w CMC Markets reprezentuje kryptowaluty o największej płynności czyli Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum oraz Litecoin. Jak widzimy na poniższym wykresie jego obraz jest bardzo zbliżony do poprzednio omawianego indeksu, a tym samym wnioski wydają się być analogiczne.

Kluczowe wsparcie w postaci dolnego ograniczenia kanału znajduje się tutaj w okolicach 21400 pkt.. Jego ewentualne pokonanie otworzyłoby drogę co najmniej do okolic 17900 pkt., gdzie biegnie długoterminowa linia trendu wzrostowego poprowadzona po cenach zamknięcia.

Indeks Kryptowalut Alternatywnych

W jego składwchodzą instrumenty, które przez długi czas były mniej popularne wśród inwestorów, choć w czasie ostatniej fali wiele z nich stało się liderami „dzikiej hossy”, która zagościła na rynku kryptowalut wiosną br.. Co ciekawe, jak widać na poniższym wykresie, indeks ten zachowuje się nieco lepiej od dwóch omówionych wyżej, gdyż podczas ostatniej fali wyprzedaży zatrzymaliśmy się na wewnętrznej linii długoterminowego kanału, dość daleko od jego dolnego ograniczenia.

Dopóki zatem ta linia będzie utrzymana (obecnie na 4450 pkt) można zakładać, że ten nieco mocniejszy segment omawianego rynku osiągnął swego rodzaju poziom równowagi, a w przypadku poprawy sentymentu może być on liderem mocniejszego odbicia.

Szukając najmocniejszych instrumentów z tego segmentu kryptowalut możnamoim zdaniem spojrzeć na Cardano, gdzie w dniu dzisiejszym testowaliśmy średnioterminową linię trendu spadkowego przy generalnie bardzo słabym sentymencie na całym rynku.

Obecnie instrument ten poddał się fali wyprzedaży, jednak na jego wykresie może tworzyć się formacja klina korekcyjnego (niebieskie ograniczenia na powyższym wykresie), która przy takiej interpretacji byłaby w finalnych fazach. Klin korekcyjny, to jedna z bardziej wiarygodnych formacji kontynuacji trendu, w tym przypadku wzrostowego. Wybicie z niego górą (w naszym przypadku pokonanie okolic 1,3620) sygnalizuje kontynuację trendu wzrostowego, a w takim przypadku atak na ostatnie szczyty bywa zwykle kwestią czasu. Poziom obrony dla koncepcji z klinem na tym instrumencie znajduje się na 0,9150.

Podsumowanie

Segment kryptowalut przeżywa w ostatnich tygodniach ciężkiechwile, a skala przecen poszczególnych jego składników była bardzo znacząca i naprawdę trudno nazwać te ruchy korektą. Jak jednak zaprezentowałem w powyższej, krótkiej analizie, główne indeksy reprezentujące tą grupę aktywów dotarły do ważnych technicznie poziomów, a tym samym wkrótce powinniśmy przekonać się o rzeczywistej kondycji tego rynku. Ewentualna obrona wymienionych wyżej wsparć mogłaby dać podstawę co najmniej do średnioterminowego odreagowania. Jeśli tak się stanie być może kryptoawaluty alternatywne będą tym segmentem, który ponownie zacznie przyciągać inwestorów pamiętających ich blask z minionego i początku obecnego roku.



