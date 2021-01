Gospodarki Francji i Niemiec kurczą się w IV kwartale

Po wczorajszym słabym otwarciu, rynki europejskie odreagowały nieco w popołudniowej sesji. Różnego rodzaju restrykcje handlowe spowodowały zatrzymanie gwałtownych spadków obserwowanych w środę. Jednocześnie giełdy w USA znalazły wsparcie, co pozwoliło na odreagowanie, po odnotowaniu jednych z największych dziennych strat od trzech miesięcy. Podczas gdy uwaga skupiona była przede wszystkim na GameStop, sektor linii lotniczych stał się obiektem zainteresowań po gwałtownych ruchach American Airlines na amerykańskim otwarciu. Silny wzrost amerykańskich linii lotniczych spowodował również gwałtowny wzrost cen akcji europejskich linii lotniczych, takich jak EasyJet, IAG i Lufthansa. Nieoczekiwanie cała ta zmienność przyciągnęła uwagę nie tylko regulatorów, ale także polityków na Kapitolu, którzy chcieli zdobyć punkty polityczne, krytykując niektóre działania wstrzymujące handel w dniu wczorajszym. Niemniej jednak jest jasne, że amerykańscy politycy będą chcieli przyjrzeć się wydarzeniom ostatnich kilku dni, aby dowiedzieć się, co dokładnie się stało, ponieważ GameStop zamknął się 44% niżej, notując pierwszy spadek od sześciu dni.

Patrząc na dzisiejszą sesję handlową i koniec tygodnia, a także miesiąca, rynki w Europie wydają się gotowe na niższe otwarcie. Można się zastanawiać, co przyniosło najwięcej niepewności po początkowej euforii wraz z rozpoczęciem 2021 roku. Z pewnością ustąpiła ona niepokojom o przedłużające się lockdowny i ostrzejsze ograniczenia w całej Europie. Dodatkową obawą jest perspektywa wolniejszego wprowadzania szczepionek, a także zakłóceń w ich dostawach, ponieważ UE rozważa perspektywę kontroli eksportu, podnosząc tym samym temperaturę polityczną wśród tych, którym udało się lepiej skoordynować swój program wprowadzania szczepień. Przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, poruszył nawet możliwość przejęcia kontroli nad produkcją szczepionek w celu przywrócenia własnego, nieudanego programu szczepień, po tym, jak w niektórych częściach Hiszpanii, Francji i Niemiec wyczerpały się ich zapasy.

Dzisiaj przyjrzymy się, jak gospodarki Francji i Niemiec radziły sobie w IV kwartale, gdy napłyną pierwsze wskaźniki wzrostu PKB w okresie charakteryzującym się powolnym zaostrzaniem ograniczeń. Zarówno Francja, jak i Niemcy weszły w różne stany lockdownu od 1 listopada, ale już wcześniej było dość oczywiste, że żadna z tych gospodarek nie radzi sobie szczególnie dobrze, zwłaszcza po przyzwoitym odbiciu w trzecim kwartale. W tym tygodniu słyszeliśmy już słowa prezes EBC, Christine Lagarde, że bank spodziewa się skurczu gospodarki strefy euro w IV kwartale. Oczekuje się, że francuska gospodarka skurczy się o 4%, co stanowi gwałtowny zwrot po odbiciu 18,7% w III kwartale. Po tych danych szybko pojawią się najnowsze odczyty PKB z Niemiec, które mają spaść z 8,5% w III kwartale do 0% w IV kwartale, przy czym oczekuje się, że krajowy sektor wytwórczy uratuje raport od ujemnego odczytu. Oczekujemy również na ważne odczyty z USA, po wczorajszych danych PKB za IV kwartał, w których odnotowano roczny wzrost 4% w porównaniu ze wzrostem 33,4% odnotowanym w III kwartale. Gwałtowny spadek poziomu konsumpcji indywidualnej z 41% do 2,5% był główną przyczyną obserwowanego spowolnienia. Oczekuje się, że potwierdzą to najnowsze dane dotyczące wydatków osobistych i dochodów za grudzień. Pogorszenie w sektorze detalicznym ma potwierdzić 0,4% spadek wydatków osobistych, drugi miesiąc z rzędu, co jest naprawdę rozczarowującą liczbą, biorąc pod uwagę, że okres ten obejmuje Święto Dziękczynienia i Boże Narodzenie. Kolejny gwałtowny spadek tygodniowej liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, do 847 tys. z 914 tys., sugerował, że duży wzrost na początku tego miesiąca mógł być zjawiskiem przejściowym, a wraz z nadchodzącymi nowymi pakietami stymulacyjnymi, perspektywy zaczęły wyglądać trochę bardziej obiecująco przed styczniowym raportem płacowym w przyszłym tygodniu.

To był przyzwoity początek roku dla funta, który okazał się najlepszą walutą G8 w stosunku do dolara amerykańskiego, zamykając się na obszarze 1,4000, co mogło wywołać niewielki spadek FTSE100 po tym, jak indeks osiągnął najwyższy poziom od dziewięciu miesięcy w pierwszym tygodniu roku. Dobre wyniki funta spowodowały, że zyskał on również w stosunku do euro i wydaje się, że jest to efektem tzw. „handlu szczepionkami”, ponieważ tempo wprowadzania szczepionek w Wielkiej Brytanii budzi optymizm, że gospodarka Wielkiej Brytanii może wyjść z pandemii znacznie wcześniej niż jej europejscy rówieśnicy. Wciąż jest jednak wiele rzeczy, które mogą się nie udać, biorąc pod uwagę, że gospodarka Wielkiej Brytanii wychodzi ze znacznie większego dołka, a polityka UE i jej słabe wyniki szczepień mogą działać jak hamulec i przynieść wiele problemów innego rodzaju.

EURUSD – para utrzymała się powyżej 1,2040, jednak musimy przełamać 1,2190 by pokonać tendencję spadkową. Spadek poniżej 1,2040 niesie potencjał dla ruchu w kierunku 1,1980 oraz 1,1800.

GBPUSD – para bez problemu utrzymała się powyżej 1,3600. Dopóki znajdujemy się powyżej 1,3600, celem jest poziom 1,4000, jednak najpierw musimy wybić 1,3760.

EURGBP – para skierowała się wczoraj w okolice 0,8890 zanim doszło do spadków. Szerszy opór znajduje się przy 0,8920. Dopóki jesteśmy poniżej tego poziomu, tendencja pozostaje spadkowa w okolice 0,8780.

USDJPY – dolar kontynuuje wzrosty, jednak musimy wybić 104,50, by dotrzeć wyżej. Niepowodzenie w tym temacie może spowodować spadki w kierunku 103,70. Wzrost powyżej 104,50 będzie sygnałem dla ruchu w okolice 105,20.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 80 punktów do 6,446

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 180 punktów do 13,486

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 50 punktów do 5,460



