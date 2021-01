GameStop wywołał falę wymuszonych zamknięć krótkich pozycji

Decyzja w sprawie stóp Rezerwy Federalnej została nieco przyćmiona przez duże wzrosty tak zwanych akcji Reddit oraz wczorajszy gwałtowny spadek na amerykańskich i europejskich rynkach akcji. Podczas gdy rynki europejskie znalazły się pod presją, giełdy w USA również gwałtownie spadły, a Dow odnotował największy jednodniowy spadek od października. Prawdopodobnie spowoduje to, że rynki europejskie otworzą się dziś rano na minusie. Nawet świetny kwartał Apple, który osiągnął rekordowe 111,4 mld USD przychodów, nie wystarczył, by powstrzymać obecną słabość na rynku.

Jeśli inwestorzy mieli nadzieję, że Fed przyjdzie z pomocą, ich nadzieje zostały szybko rozwiane, a wczorajsza wyprzedaż może wskazywać na pewien związek przyczynowo-skutkowy. W skrócie mówiąc, duży fundusz hedgingowy został zmuszony do upłynnienia dużych pozycji krótkich ze względu na margin call, co zazwyczaj powoduje konieczność sprzedaży innych, dochodowych inwestycji, w celu pokrycia strat. Tzw. short-squeeze na akcjach GameStop wywołany został przez inwestorów zgromadzonych na portalu Reddit, którzy dokonywali zakupu akcji spółki. To co dla funduszy jest stratą z powodu pozycji krótkich, dla innych, w tym właścicieli Odeaon Cinemas, jest ogromnym zyskiem. Zamieszanie na rynku uwydatnia szereg obszarów, które mogą skłonić do kontroli regulacyjnej w przyszłości, mianowicie monitorowanie forów dyskusyjnych handlu detalicznego oraz sposobu, w jaki napędzają one rynki. Przy dużej liczbie małych inwestorów pojawia się duża fala pozycji, co wygląda na skoordynowany ruch i rodzi różnego rodzaju pytania dotyczące możliwych manipulacji na rynku. Instytucje nie mogą koordynować zmian cen tych akcji, co rodzi pytania o legalność tego, co dzieje się obecnie na tych forach. Regulatorzy oświadczyli już, że monitorują to, co się dzieje, z możliwością podjęcia dalszych działań, jeśli dojdzie do kolejnej niestabilności na rynku.

Szef Fed, Jay Powell, ostrożnie wypowiedział się na temat gospodarki, wzmacniając wytyczne z grudnia, ale jednocześnie stwierdzając, że ożywienie osłabiło się, przez co jeszcze ważniejsze było utrzymanie kursu przez bank centralny. Fed dał do zrozumienia, że ożywienie będzie w dużym stopniu zależne od wprowadzania szczepionek, a także ryzyka związanego z nowymi wariantami wirusa. Amerykańskie rynki zakończyły dzień na znacznym minusie, m.in. z powodu rozczarowujących raportów dotyczących zysków takich firm jak Boeing, a także obaw związanych z ogromnymi spekulacyjnymi ruchami na niektórych spółkach nowojorskiej giełdy.

Wczorajsza zmienność w USA odbiła swoje piętno na giełdach w Wielkiej Brytanii i Europie, gdzie odnotowano wzrosty na spółkach, gdzie są utrzymywane duże pozycje krótkie i mogła przysłonić nieporozumienia między UE a AstraZeneca w sprawie dostaw szczepionek, których Agencja Leków UE nie zatwierdziła jeszcze nawet do ogólnego użytku. Różnice zdań w tym wypadku są szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę, że kraje w całej Europie walczą o powstrzymanie wirusa, w Wielkiej Brytanii szkoły prawdopodobnie nie zostaną otwarte przed 8 marca, a w Hiszpanii władze Madrytu zawiesiły szczepienia z powodu ograniczeń w dostawach. To posunięcie władz hiszpańskich być może pomaga wyjaśnić zachowanie UE, ponieważ opóźnienia w podpisaniu umowy z AstraZeneca, które doszło do skutku dopiero trzy miesiące po Wielkiej Brytanii, powraca w obecnym konflikcie. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują obywatele Europy jest nacjonalizm szczepionkowy ze strony polityków UE, którzy wydają się próbować uciec od własnej niekompetencji politycznej, próbując rozpocząć walkę z gigantem farmaceutycznym. Zmiana nastroju w tym tygodniu, pod dobrym rozpoczęciu nowego roku, jest nieco niepokojąca, ponieważ początkowy optymizm pierwszego tygodnia 2021 roku ustąpił obawom o to, kiedy nastąpi koniec pandemii, a także kiedy możemy spodziewać się perspektywy ożywienia gospodarczego.

Jeśli chodzi o dane gospodarcze, dzisiaj powinniśmy dowiedzieć się jak bardzo gospodarka USA spowolniła w czwartym kwartale, kiedy amerykańscy prawodawcy spierali się o nowy plan stymulacji fiskalnej. Te nieporozumienia prawdopodobnie doprowadziły do obniżenia konsumpcji, która z kolei prawdopodobnie odbiła się na gospodarce Stanów Zjednoczonych po dobrych wynikach w III kwartale. Jednym z głównych powodów, dla których PKB w III kwartale był tak silny, było to, że konsumpcja indywidualna wyniosła 41%. Dzisiejsze dane o PKB za IV kwartał będą prawdopodobnie znacznie słabsze. Konsumpcja indywidualna stanowi ponad dwie trzecie PKB w USA, a spowolnienie w listopadzie i grudniu prawdopodobnie będzie odzwierciedleniem raczej słabego końca 2020 r. Oczekuje się, że w IV kw. w ujęciu rocznym PKB wyniesie 4,3%, co oznacza gwałtowne spowolnienie z 33,4% w kwartale 3. Oczekuje się, że tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych również wzrośnie osiągając 880 tys., w porównaniu z 900 tys. w zeszłym tygodniu.

EURUSD – para zanotowała spadek poniżej 50-dniowej MA, jednak musimy wybić w dół 1,2040, by dotrzeć do poziomu 1,1980 i dalej do 1,1800. Opór znajduje się przy 1,2190.

GBPUSD – pomimo osiągnięcia nowego szczytu przy 1,3759 funt zanotował spadek, jednak nadal możliwe jest ruch w okolice 1,4000. Poziom 1,3600 pozostaje kluczowym wsparciem, a przełamanie może skierować notowania na 1,3450.

EURGBP – para osiągnęła nowe 8-miesięczne minimum przy poziomie 0,8812. Dopóki znajdujemy się poniżej 0,8920, istnieje potencjał do dalszych spadków w okolice 0,8780 i niżej.

USDJPY – silne odbicie skierowało dolara w okolice 104,30, jednak musimy przełamać 104,50, by możliwy był większy ruch wzrostowy. Obszar ten jest kluczowy dla dalszej zwyżki w kierunku 105,20.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 50 punktów do 6,517

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 75 punktów do 13,545

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 35 punktów do 5,435



