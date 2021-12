Fed spełnia oczekiwania, teraz uwaga inwestorów kieruje się na Bank Anglii i EBC

N a wczorajszym posiedzeniu Fed, bank centralny przyśpieszył swój plan taperingu do 30 mld USD miesięcznie. Zgodnie z oczekiwaniami od stycznia przyjmie nieco bardziej jastrzębie nastawienie i będzie się starał ograniczać przyrost inflacji.

Urzędnicy Fed poinformowali również, że w 2022, jak i 2023 r., stopy procentowe mogą zostać podniesione po trzy razy, jednak ton wypowiedzi, a także konferencja prasowa sugerowały, że nadal uważają inflację za przejściową, nawet jeśli to słowo nie zostało użyte w oświadczeniu. Niemniej jednak, zmiana tonu sugeruje, że Fed jest świadomy ryzyka wyższych cen i podejmie działania, jeśli uzna to za konieczne. W rezultacie odnotowano wzrost rentowności 2 i 5 letnich obligacji. Amerykańskie akcje również skierowały się w stronę swoich szczytów.

W związku z tym dzisiejsza sesja na europejskim rynku powinna być silna, a skoro posiedzenie Fed jest już za nami, cała uwaga skieruje się na Bank Anglii oraz EBC, które mają podobne problemy z inflacją, zwłaszcza jeśli chodzi o Bank Anglii, który będzie musiał się odnieść do wczorajszego wzrostu głównego wskaźnika CPI. Stany Zjednoczone stoją przed podobnymi wyzwaniami co Wielka Brytania, ale Fed był w stanie przekazać jasny i zwięzły komunikat, z czym Bank Anglii miał problemy. Dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii z tego tygodnia byłyby impulsem do umiarkowanej podwyżki stóp, chociaż gubernator Andrew Baileya ciągle powtarza, że chciałby zobaczyć więcej dowodów na niższe bezrobocie przed podjęciem bardziej konkretnych działań. Gdyby dzisiejsza decyzja opierała się wyłącznie na danych, podwyżka stóp nie byłaby nawet przedmiotem dyskusji. Oczywiście te komentarze Baileya pojawiły się sześć tygodni temu, kiedy Komitet Polityki Pieniężnej wstrzymał się od wprowadzenia podwyżki stóp o 0,15%. Podczas wczorajszego dnia CPI wzrósł do 5,1%, czyli poziomu znacznie powyżej prognoz Banku Anglii na ten rok, a RPI osiągnął nowy 30-letni szczyt wynoszący 7,1%. Spadek bezrobocia do 4,2% był mile widziany, jednak w kontekście nowych ograniczeń i spowolnienia aktywności gospodarczej spowodowanego przez Omicron, może być przejściowy. Ostatecznie bank może uznać, że nie ma innego wyjścia, jak przyjąć strategię hold&hope, pomimo dowodów na trwalszą presję cenową w danych i ryzyka, że w nadchodzących miesiącach możemy zaobserwować ruch w kierunku 6%. Bank centralny znalazł się w niewygodnej pozycji i musi być wyjątkowo zręczny, żeby się z niej wydostać. Jeśli utrzyma dzisiaj stopy, to ponownie będzie musiał uzasadnić również decyzje z listopada, kiedy większość członków była przeciwne wprowadzeniu zmian do polityki pieniężnej. RPP musi wrócić na właściwe tory, aby przekazywać rynkom jasny i spójny komunikat. Omicron stwarza ryzyko, ale może być ono tymczasowe, a dzisiejsza decyzja musi to odzwierciedlać, jednocześnie utrzymując perspektywę podwyżki w lutym.

Niedługo po ogłoszeniu przez Bank Anglii swojej decyzji w sprawie polityki, usłyszymy przemówienie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, w którym odniesie się do aktualnego poziomu inflacji, który również jest nieprzyjemnie wysoki.

Daje to EBC znacznie większą elastyczność, a ostatnie wypowiedzi prezes Lagarde sugerują, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby stopy się zmieniły w przyszłym roku. Gwałtowny wzrost cen zaczyna być ogromnym problemem wiarygodności dla EBC, a prezes Christine Lagarde upiera się, że obecny poziom inflacji jest przejściowy. Takie myślenie wydaje się całkowicie sprzeczne z tym, co dzieje się w łańcuchach dostaw w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech, gdzie koszty produkcji wzrosły o 20% w ujęciu rocznym. Nadal oczekuje się, że EBC zakończy swój program skupu aktywów o wartości 20 mld euro miesięcznie pod koniec marca przyszłego roku.

EURUSD – pozostaje poniżej oporu z okolic 1,1385, co może wskazywać na re-test dołków z listopada przy 1,1185. Kolejne znaczące poziomy to wsparcie na 1,1160 oraz oporowe 1,1420 i 1,1520.

GBPUSD – nadal ma solidne wsparcie powyżej 1,3160, co może pomóc wrócić tej parze walutowej w okolice 1,3400. Przełamanie 1,3160 otworzy drogę do 1,3000, a wyjście powyżej 1,3300 pozwoli na stabilizację i powrót do 1,3500.

EURGBP – wczoraj znalazł wsparcie w okolicy 0,8480, ale zejście poniżej tego poziomu będzie zapowiedzią głębszych spadków. Opór znajduje się na 200-dniowym MA przy 0,8560.

USDJPY – przedostał się przez 114,00, utrzymując swój potencjał wzrostowy. Kluczowe poziomy dla tej pary walutowej to 115,00 oraz 112,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 80 punktów wyżej, na poziomie 7250.

DAX – oczekuje się otwarcia 216 punktów wyżej, na poziomie 15692.

CAC40 – możliwe otwarcie 113 punktów wyżej, poziomie 7040.



