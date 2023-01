Europejskie akcje przed otworzą się wyżej, gdyż Powell milczał w sprawie polityki monetarnej

Rynki europejskie zamknęły wczoraj dzień niżej, ponieważ po mocnym początku roku wkradła się ostrożność. W tym tygodniu raport o inflacji CPI w USA będzie kolejnym punktem zainteresowania dla inwestorów uważających, że Fed będzie musiał obniżyć stopy w tym roku, gdy urzędnicy pozostają przy swojej jastrzębiej narracji. Wczorajsze komentarze prezesa Fed Jaya Powella nie wskazały, czy FOMC jest skłonne ponownie zmniejszyć tempo swojego cyklu podwyżek, podczas kolejnego spotkania pod koniec miesiąca. Oznacza to, że komentarze z początku tego tygodnia ze strony prezes Fed z San Francisco Mary Daly i Raphaela Bostica z Fed z Atlanty nadal łagodziły reakcje rynku po zeszłotygodniowym raporcie o usługach ISM i zatrudnieniu w USA, wywołując spekulacje, że możemy być świadkami pivotu. Niemniej jednak brak jastrzębiego komentarza ze strony prezesa Powella dał wczoraj rynkom amerykańskim doskonały powód do zatrzymania trendu spadkowego. Obserwowaliśmy skromne odbicie na zamknięciu, któremu przewodził Nasdaq, choć dość przewrotnie rentowność obligacji również wzrosła.

Wygląda na to, że to odbicie po zamknięciu Europy sprawi, że rynki europejskie otworzą się dziś rano nieznacznie wyżej, w dniu, w którym nie ma zbyt wielu danych gospodarczych. Fiksacja rynku na myśl o tym, że Fed może zmienić swoje podejście, jest pod pewnymi względami zrozumiała, jeśli weźmie się pod uwagę fatalne prognozy MFW z zeszłego tygodnia i Banku Światowego z wczoraj, które mówiły, że gospodarka światowa znajduje się na ostrzu brzytwy i grozi jej przedłużająca się recesja. Choć są to uzasadnione obawy, nie stanowią one części mandatu Fedu, którym jest niskie bezrobocie i inflacja. Fed spełnia jedno z tych kryteriów, co oznacza, że dalsze podwyżki stóp są nieuniknione, biorąc pod uwagę, że wskaźnik CPI jest 3 razy wyższy niż cel Fedu, czyli 2%.

EURUSD – czerwcowe maksima na 1,0787 pozostają kluczową barierą dla dalszych zysków. Wzrost ponad 1,0800 otworzy drogę do 1,0920, wsparcie jest na 1,0480/85.

GBPUSD – osunął się z obszaru 1,2200 po zeszłotygodniowym odbiciu od 6-tygodniowych dołków na 1,1830/35. Następny silny opór leży w rejonie 1,2350, aby do niego dotrzeć, para walutowa musi się utrzymać powyżej 1,2000.

EURGBP – w tym tygodniu porusza się pomiędzy wsparciem w rejonie 0,8770/80 a oporem na wysokości zeszło miesięcznych maksimów przy 0,8870/80, które powstrzymują wzrosty od października zeszłego roku. Ruch poniżej 0,8770 otwiera drogę do 50-dniowej SMA i 0,8700.

USDJPY – do czasu wyjścia ponad 134,80 utrzymuje nastawienie do dalszych spadków w stronę niedawnych minimów na 129,50, gdzie widzieliśmy jak dolar amerykański odbija od 6-miesięcznego minimum. Ruch przez 135,00 otworzy drogę do 138,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 26 punktów wyżej, na poziomie 7720.

DAX – oczekuje się otwarcia 83 punkty wyżej, na poziomie 14857.

CAC40 – możliwe otwarcie 31 punktów wyżej, na poziomie 6900.



