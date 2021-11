Europa prawdopodobnie otworzy się niżej, pomimo lepszych danych z Chin

R ynki europejskie wspięły się na kolejne rekordowe poziomy w zeszłym tygodniu, a indeks Stoxx600 zamknął się wyżej szósty tydzień z rzędu. Nowe ATH ustanowiono na DAXie i CAC40. Giełdy amerykańskie zamknęły się na minusie, chociaż ciągle radziły sobie dość dobrze mimo obaw, że szybko rosnąca inflacja może wpłynąć na dalsze wyniki spółek.

Pomimo wciąż rekordowej liczby wakatów na amerykańskim rynku pracy, najnowsze dane dotyczące zaufania konsumentów z Michigan za listopad pokazały, że nastroje spadły do najniższych poziomów od 10 lat. Konsumenci stali się bardziej pesymistyczni niż w kwietniu zeszłego roku, po pierwszej blokadzie związanej z Covid-19, jednak nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę wartość programów wsparcia z pierwszego kwartału 2020 r., które zostały już zakończone. Roczne oczekiwania inflacyjne osiągnęły 4,9%, czyli poziomy ostatnio obserwowane w 2008 r.

W ostatnich tygodniach znacznie więcej rozmawia się na temat tempa wzrostu inflacji, którego banki centralne nie starają się ograniczyć, a aktualna polityka pieniężna jeszcze działa na jego korzyść. Banki centralne mogą zmienić swoją politykę pieniężną bez powodowania zbyt dużych zakłóceń, jednak na razie opinie dotyczące tego, w jaki sposób mogą to zrobić, są podzielone. Bankierzy centralni muszą pójść na kompromis i znaleźć środek pomiędzy silnym zaostrzeniem polityki, a ignorowaniem problemu. W tym tygodniu otrzymamy najnowsze dane o październikowym CPI z Francji i Wielkiej Brytanii, a także niemieckim indeksem PPI. Raporty podążają za ostatnimi danymi o CPI z USA, które osiągnęły najwyższy poziom od 31 lat, tj. 6,2%.

Rynki azjatyckie rozpoczęły tydzień spokojnie, pomimo dobrych danych dotyczących chińskiej sprzedaży detalicznej za październik, które pokazały wzrost z 4,4% we wrześniu do 4,9%. Było to trochę zaskakujące, biorąc pod uwagę słabszą publikację na temat eksportu w poprzednim tygodniu. Produkcja przemysłowa pozostała na niskim poziomie, ale nieznacznie się poprawiła z 3,1% do 3,5%, mimo że spora część chińskiego sektora produkcyjnego cierpi z powodu utrzymujących się wyższych cen energii.

W wyniku dość mieszanej sesji w Azji, europejskie rynki wydają się otwierać w okolicach piątkowego zamknięcia.

EURUSD – ciągle zbliża się do wsparcia na 1,1400, z potencjałem do spadku w okolice 1,1170. 1.1500 pozostaje kluczowym oporem, którego pokonanie będzie zapowiadać powrót do 1,1620.

GBPUSD – znalazł wsparcie na 1,3350, jednak musi wyjść ponad 1,3430, aby się ustabilizować i zmniejszyć szanse na dalsze spadki w kierunku 1,3160.

EURGBP – utrzymanie poniżej 200-dniowego MA i 0,8580 może sygnalizować rozbicie wsparcia na 0,8520 i powrót do 0,8470.

USDJPY – napotkał silny opór na wysokości 114,30, kolejny znajduje się w okolicach poprzednich maksimów na 114,75. Pozostanie poniżej 114,20 może zapowiadać ponowny test 113,70 i zejście do 113,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 9 punktów niżej, na poziomie 7339.

DAX – oczekuje się otwarcia 7 punktów niżej, na poziomie 16087.

CAC40 – możliwe otwarcie 8 punktów niżej, na poziomie 7083.



