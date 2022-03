Europa otworzy się niżej, ceny ropy ponownie rosną

R ynki europejskie zamknęły się wyżej drugi tydzień z rzędu, pomimo niewielkich perspektyw zawieszenia broni lub rychłego zaprzestania działań wojennych na terenie Ukrainy.

Zmienność znacznie spadła w porównaniu do tego, co widzieliśmy bezpośrednio po inwazji Rosji na Ukrainę, a giełdy po obu stronach Atlantyku odnotowały najlepszy tydzień od 2020 r. Wydaje się, że rośnie rozbieżność między tym, co robią rynki i tym, co się dzieje na wschodzie Europy, gdzie stosowane są coraz brutalniejsze środki tłumienia oporu wobec okupacji. Chociaż wydaje się, że rynki koncentrują się na fakcie, że mają miejsce rozmowy pokojowe, istnieje niewiele dowodów na to, że gdziekolwiek mogą nas doprowadzić. Biorąc pod uwagę dystans między obiema stronami w odniesieniu do tego, co są w stanie zaakceptować, końca konfliktu jeszcze nie widać. Podczas gdy pewne ryzyko dla rynków akcji zostało złagodzone, presja na rynkach surowcowych pozostaje wysoka. Ceny ropy ponownie ruszyły w stronę ostatnich szczytów.

Obawy o inflację wciąż wprowadzają zamieszanie w bankach centralnych. W ubiegłym tygodniu Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe po raz pierwszy od 2018 r., wskazując jednocześnie, że do końca roku możemy spodziewać się jeszcze sześciu podwyżek z możliwą zmianą o 50 pb podczas kolejnego posiedzenia. Dzisiaj, podczas przemówienia Jaya Powella, otrzymamy dodatkowy wgląd w myślenie Fed po tym, jak prezes Fed z St. Louis, James Bullard, wezwał do podniesienia stóp do 3% jeszcze w tym roku, a także do redukcji bilansu. Inflacja z pewnością będzie w centrum uwagi w Wielkiej Brytanii, gdzie w środę zostaną wygłoszone plany co do podziału środków na ten rok.

W ciągu ostatnich kilku dni rynki zaczęły bardziej skupiać się na wydarzeniach w Chinach i tamtejszej gospodarce, a mniej na wydarzeniach na Ukrainie, przy czym zmienność na chińskich rynkach przewyższała wahania cen obserwowane w Europie i Stanach Zjednoczonych. W zeszłym tygodniu chiński wicepremier, Liu He, powiedział, że władze podejmą kroki, aby lepiej wspierać rynki finansowe, ogłaszając potencjalne zmiany w polityce monetarnej. Gospodarka chińska została silnie dotknięta rosnącą ilością przypadków wariantu Omicron i wynikającymi z tego blokadami, co budzi spekulacje, że Ludowy Bank Chin będzie musiał w nadchodzących dniach wesprzeć swoją gospodarkę.

Wygląda na to, że europejskie rynki otworzą się niżej, biorąc pod uwagę spokojną sesję azjatycką, podczas której odnotowano spadki na giełdach w Chinach oraz dalsze wzrosty ceny ropy naftowej po tym, jak rebelianci Houthi zaatakowali w weekend różne zakłady naftowe i gazowe Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej.

Część wydobycia została tymczasowo ograniczona, a sam atak był kolejnym niepożądanym przypomnieniem o niepewności, która obecnie dotyka światowe rynki ropy naftowej.

EURUSD – 1,1120 nadal stawia silny opór, wsparcie mamy w pobliżu 1,1000, którego rozbicie otworzy drogę do linii trendu rozciągniętej od minimów z 2017 r. Spadek poniżej 1,0780 może sugerować kontynuację w stronę 1,0600.

GBPUSD – w zeszłym tygodniu znalazło wsparcie w okolicy 1,3000, ale musi wrócić powyżej 1,3200, aby zminimalizować ryzyko ruchu w kierunku 1,2800. Wyjście powyżej 1,3220 pozwoli wziąć 1,3400 za kolejny cel.

EURGBP – musi przejść przez 0,8480, aby ruszyć w kierunku grudniowych szczytów na 0,8580. Przebicie przez 0,8370 będzie oznaczać dalsze spadki w stronę 0,8320.

USDJPY – prawdopodobnie będzie kontynuować wzrosty w kierunku 121,70, kluczowe wsparcia znajdują się na 117,80 oraz 116,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów niżej, na poziomie 7394.

DAX – oczekuje się otwarcia 90 punktów niżej, na poziomie 14323.

CAC40 – możliwe otwarcie 40 punktów niżej, na poziomie 6580.



