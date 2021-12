Europa gotowa na pozytywne, ale ostrożne otwarcie

W zależności od narracji, piątkowy raport o zatrudnieniu w USA był zarówno rozczarowujący, jak i wskazywał na perspektywę bardziej jastrzębiego działania ze strony Rezerwy Federalnej USA, podczas spotkania pod koniec tego miesiąca.

Prawdą jest, że główna liczba wyniosła tylko 210 tys., dając najniższy odczyt w tym roku, ale prawdopodobnie zobaczymy korektę w górę, tak jak to było podczas wrześniowego raportu, który został zrewidowany z 194 tys. do 312 tys. Stopa bezrobocia spadła z 4,6% do 4,2%, podczas gdy wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł do 61,8%, gdyż spora liczba osób powróciła do siły roboczej. W przypadku płac niewiele było oznak presji wzrostowej. Jedną z przyczyn był niewielki wzrost wynagrodzeń w sektorze rekreacji i hotelarstwa, mimo utrzymania wysokiej ilości wakatów.

Zastanawiająca była piątkowa reakcja rynku obligacji, gdzie rentowności gwałtownie spadły w odpowiedzi na dane ekonomiczne. Spadek stopy bezrobocia wraz z rekordowo wysokim raportem ISM dla usług, pokazał, że amerykańska gospodarka wydaje się dobrze sobie radzić, pomimo wyzwań związanych z wariantem Delta oraz rozprzestrzeniającym się Omicronem. Akcje amerykańskich spółek spadały drugi tydzień z rzędu i ciągle mogą schodzić na niższe poziomy przed spotkaniami bankierów centralnych w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu CPI z USA za listopad ma pokazać wzrost do najwyższych poziomów od 31 lat, co może pomóc wyjaśnić powrót do amerykańskich obligacji skarbowych.

Europejskie akcje również wydają się mieć trudności z dalszymi wzrostami. DAX spadał drugi tydzień z rzędu, ponieważ Niemcy zmagają się z rosnącą liczbą przypadków zachorowania na wariant Delta, które coraz bardziej obciążają służbę zdrowia w czasie, gdy na całym świecie rośnie zaniepokojenie związane z Omicronem i powracają ograniczenia podróży. Chociaż Omicron jest bardziej zakaźny, nie wydaje się być bardziej śmiertelny, ponieważ obecnie nie zgłasza się żadnych zgonów, których był przyczyną. Rynki pozostają nerwowe, ale Europa prawdopodobnie odnotuje pozytywną sesję, tak jak to było w przypadku rynków azjatyckich.

Na rynkach walutowych dolar australijski i funt zaliczyły rozczarowujące tygodnie. W jutrzejszym dniu odbędzie się posiedzenie w RBA, na którym bank centralny może zaskoczyć jastrzębim podejściem. Funt również ucierpiał w drugiej części zeszłego tygodnia po tym, jak zewnętrzny członek RPP, Michael Saunders, zmienił swoje nastawienie co do ewentualnej podwyżki stóp w tym miesiącu. Saunders był jednym z bardziej jastrzębich głosów w RPP, argumentujących, że bank centralny musi zacząć wycofywać się ze swojego programu QE.

EURUSD – jego najbliższy opór znajduje się w okolicach 1,1385, kolejny jest na 1,1420. Kluczowe wsparcie utrzymuje się na listopadowych dołkach na 1,1185, a także 1,1160. Przejście przez 1,1420 będzie oznaczać powrót do 1,1520.

GBPUSD – obecnie znajduje się w okolicach wsparcia z dolnego ograniczenia kanału przy 1,3160, ale brak odbicia jest niepokojący. Przełamanie 1,3160 otworzy drogę do 1,3000, a wyjście powyżej 1,3400 powinno pozwolić na zbliżenie się do 1,3500.

EURGBP – wzrasta w kierunku 200-dniowej MA i oporu z linii trendu rozciągniętej od wrześniowych maksimów na poziomie 0,8560. Przebicie przez 0 8570 otworzy drogę do 0,8600. Wsparcie pozostaje na poziomie 0,8480.

USDJPY – brak powrotu powyżej 113,60 może oznaczać zejście poniżej 112,50 i ruch w kierunku 111,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 48 punktów wyżej, na poziomie 7170.

DAX – oczekuje się otwarcia 107 punktów wyżej, na poziomie 15277.

CAC40 – możliwe otwarcie 55 punktów wyżej, poziomie 6820.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.