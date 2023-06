Eurostat skorygował wstępne szacunki PKB za pierwszym kwartał z początkowo podawanego wzrostu o 0,1% do spadku o 0,1%. Jest to następstwem spadku o 0,1% w czwartym kwartale 2022 r., który również był skorygowany w dół z pierwotnego 0%. Patrząc na suche liczby, ważne jest, aby pamiętać, że gospodarka strefy euro nie załamuje się. Eurostat podał, że w ciągu kwartału nastąpił wzrost zatrudnienia o 0,6% i taki sam wzrost liczby przepracowanych godzin. Spodziewano się obniżenia ratingu dla strefy euro po tym, jak Niemcy i Irlandia obniżyły prognozy za pierwszy kwartał. Według Eurostatu największe przeszkody wynikały z zapasów, a wydatki rządowe i gospodarstwa domowe miały wpływ na gospodarkę strefy euro. Spadek irlandzkiego PKB o 4,6% był głównie związany z przenoszeniem własności intelektualnej z firm amerykańskich i sam w sobie odjął 0,15% od PKB strefy euro. W Niemczech koniec bezpłatnych testów i szczepień na Covid-19 był odpowiedzialny za prawie cały spadek konsumpcji rządowej. Zbiorczy indeks PMI strefy euro spadł w maju do najniższego od trzech miesięcy poziomu 52,8, co i tak jest poziomem ekspansywnym. Wskaźnik nastrojów gospodarczych Komisji Europejskiej w strefie euro spadł o 2,5 punktu do 96,5, czyli poniżej średniej z lat 2000-2022. Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny będzie w przyszłym tygodniu kontynuował ścieżkę podwyżek stóp procentowych z podwyżką o ćwierć punktu procentowego, nawet jeśli bankierzy centralni prawdopodobnie obniżą szacunki PKB na ten i przyszły rok.

Giełdy w Europie szukają kierunku.

Przez ostatnie kilka sesji na wszystkich głó wnych parkietach Europy niewiele się działo, by nie powiedzieć, że wiało nudą. Na razie nie oznacza to, że marsz na północ zostanie zatrzymany, przynajmniej do końca przyszłego tygodnia. Słabe dane napływające z amerykańskiej gospodarki nie zniechęcają kupujących. Wielkimi krokami zbliża się termin wygasania czerwcowych kontraktów i można być niemal pewnym, że byki za wszelką cenę będa bronić zysków wypracowanych na długich pozycjach, nawet jeśli mieliby stracić na samych akcjach. Inwestorzy z ulgą przyjęli zakończenie przepychanek wokół poziomu zadłużenia, a sygnały od urzędników Fed, że Rezerwa Federalna prawdopodobnie utrzyma stopy procentowe na stałym poziomie mogą wspierać byczo nastawionych graczy. Wczorajsza sesja na wszystkich głównych giełdach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach. Liderem wzrostów był FTSE MIB, który zyskał 0,81%. Dax i CAC40 zyskały 0,18% i 0,27%. Dax oscyluje wokół poziomu 16000 pkt., wciąż z dużą szansą na ponowny atak na rekord. FTSE100 i IBEX35 spadły o 0,32% i 0,23%.

Zdecydowanie więcej optymizmu było za oceanem, gdzie S&P500 wychodzi z najdłuższej bessy od 1948 roku. Dow Jones zyskał 129 punktów, czyli 0,38%. S&P500 wzrósł o 0,49%. Nasdaq Composite, który radzi sobie w tym roku najlepiej zyskał 0,89%.

W Azji coraz więcej optymizmu.

Na rynkach azjatyckich, czerwiec rozpoczął się wzrostami na zdecydowanej większości giełd. Lokomotywą napędzającą wzrost jest giełda w Japonii, gdzie Nikkei 225 co chwilę bije nowe rekordy. Dobrze też wygląda giełda w Hongkongu, jednak startuje ona z bardzo niskiego pułapu. Inwestorów mogły uspokoić wystąpienia bankierów z Fed, którzy powiedzieli, że na czerwcowym posiedzeniu FOMC skłaniają się do przerwy z zacieśnianiu polityki monetarnej. Giełda w Tokio rośnie o 1,82%, australijski S&P/ASX 200, po tym jak zanurkował w skutek nieoczekiwanej decyzji RBA, dziś zyskuje 0,37%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 0,96%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,28%), Szanghaj (0,03%), Singapur (-0,03%), Sensex jest na poziomie poprzedniego zamknięcia. Indeks Asia Dow rośnie o 1,07%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Niepisaną regułą na GPW i nie tylko jest, że rozsądek nakazuje by stanąć z boku przed wolnym dniem, z drugiej zaś strony, kupujący nie chcę stracić kontroli nad rynkiem. Jedyne na co mogą pozwolić niedźwiedziom, to na kontrolowany niewielki spadek. Ostatnia sesja tygodnia również może przebiegać w podobnym tonie, tym bardziej, że przyszły tydzień będzie obfitował a całą serię istotnych danych i wydarzeń rynkowych. Za nami pierwsza czerwcowa sesja zakończona korektą, która nie wynikała ze słabości popytu, a raczej chwilową przerwą po dynamicznych wzrostach z początku miesiąca. Z przebiegu sesji widać było, że od połowy handlu byki powstrzymały sprzedających akcje, co skutkowało odrobieniem połowy strat, tym bardziej, że giełdy w Europie przed Fed i EBC pozostają w kilkudniowym ruchu bocznym. W tej potyczce popytu z podażą, nie bez znaczenia pozostaje układ kalendarza. Za kilka dni nastąpi rozliczenie czerwcowych kontraktów. Założenie, że byki bronią solidnych zysków wypracowanych na długich pozycjach na WIG20 i nie pozwolą sobie na zamianę ich w stratę, może być kluczową strategią.

Z technicznego punktu widzenia, długi dolny cień, który pojawił się w ubiegłym tygodniu na tygodniowym wykresie WIG20fut, pokazuje determinację byków w obronie swoich racji. Po tym, jak WIG20fut usadowił się powyżej poziomu 2000 pkt., ambicją kupujących jest dobicie do kolejnego okrągłego poziomu usadowionego 100 pkt. wyżej.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,04 mld złotych. WIG stracił 0,71%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,83%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,16%, finiszując na poziomie 2043 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 stracił 0,68%. sWIG80 jako jedyny zameldował się nad kreską z symbolicznym zyskiem wynoszącym 0,4%.

Stabilizacja kursu złotego.

Od połowy maja złoty pozostawał pod presją do głównych walut, co może oznaczać korektę ostatniej fali umacniającej walutę, jednak bieżący tydzień przyniósł stabilizację PLN i umocnienie do dolara.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,20.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,47.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,61.

PLNJPY – para handlowana jest po 33,60.



