O ile decyzja Fed o wstrzymaniu się z zacieśnieniem polityki monetarnej nie mogła zaskoczyć uczestników rynków, za to projekcje makroekonomiczne wywołały sporo zamieszania, bowiem zamiast oczekiwanej jednej podwyżki, Fed zasugerował, że potrzebne będa jedszcze dwie powyżki stóp w tym roku. To spowodowało umocnienie dolara i spadki na giełdach. Inwestorzy, wyceniając tylko jedną podwyżkę, sugerowali się prognozami regionalnego Fed z Cleveland, który zbiera dane i prognozuje inflację PCE core na najbliższe miesiące. Jego prognozy wskazywały, że inflacja PCE spadnie w maju i czerwcu do odpowiednio 4,7% i 4,44%.

Dziś uwaga inwestorów skupi się na Europejskim Banku Centralnym i tym, jakie zaprezentuje projekcje makro na najbliższe miesiące. Podwyżka stóp w eurolandzie o 25 pb jest już w cenie i zapewne nie będzie to ostatnia podwyżka w tym roku przy wciąż wysokiej inflacji.

Negatywnie zaskoczyły nocne dane z Chin, które wskazują na dużo wolniejsze odbicie w gospodarce niż powszechnie oczekiwano, po odejściu od polityki zero Covid. Sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, jak i inwestycje w aglomeracjach, wypadły dużo poniżej oczekiwań.

Dobra passa w Europie i USA trwa.

Oczekiwania, że Fed zrobi sobie przerwę w podnoszeniu stóp procentowych i tylko raz ostatecznie podniesie stopy w tym roku, napędzały wzrosty na europejskich giełdach, gdzie Dax ustanowił rekord wszechczasów. Czy dziś EBC ostudzi bycze nastroje? Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów. Liderami wzrostów były giełdy we Madrycie (1,06%) i Mediolanie (0,88%). Dax zamknął się powyżej poziomu 16300 pkt. Pozostałe główne benchmarki zyskały od 0,1% (FTSE100), do 0,5% (CAC40 i Dax).

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 15.06.2023.

Fed popsuł nastroje za oceanem, jednak S&P500, który wyszedł z najdłuższej bessy od 1948 roku, rzutem na taśmę zyskał skromne 0,08%. Dow Jones stracił 232 punkty, czyli 0,68%. Nasdaq Composite, który radzi sobie w tym roku najlepiej, zyskał 0,39%. Za to małe spółki boleśnie odczuły pogorszenie sentymentu. Russell 2000 zanurkował o 1,17%.

W Azji przewaga wzrostów.

Na rynkach azjatyckich, widzimy przewagę umiarkowanych wzrostów po tym, jak Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na stałym poziomie. Dane z Chin pokazały, że aktywność konsumentów i fabryk spadła w maju, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi wzrosło do około 20%. W grze pozostaje polityczna decyzja PBoC (przyszły wtorek) o cięciu stopy pożyczkowej w celu pobudzenia gospodaki. Giełda w Tokio rośnie o 0,28%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,25%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,26%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,80%), Szanghaj (0,13%), Singapur (0,55%), Sensex (0,07%).

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja rozwiała nadzieje, że nadszedł czas na głębszą korektę. Środowa sesja przy Książęcej dała jasno do zrozumienia wszystkim malkontentom, kto tu rozdaje karty. Z przebiegu handlu widać było, że popyt na akcje wciąż jest mocny. Po dobrym otwarciu, WIG20 od razu skierował się na północ, spychając podaż do głębokiej defensywy a używając terminologii sportowej, była to gra do jednej bramki. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły handel w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań. Jak na razie powodów do paniki nie ma, bowiem WIG20 oddalił się na bezpieczną odległość od ważnej strefy w okolicach 1950 pkt. i nawet dwudniowa korekta nie sprawdziła benchmarku poniżej pułapu 2000 pkt.

Z technicznego punktu widzenia, długi dolny cień, który pojawił się w ubiegłym tygodniu na tygodniowym wykresie WIG20fut, pokazuje determinację byków w obronie swoich racji. Po tym, jak WIG20fut usadowił się powyżej poziomu 2000 pkt., ambicją kupujących jest dobicie do kolejnego okrągłego poziomu usadowionego 100 pkt. wyżej. Końcówka tygodnia na pewno będzie emocjonująca, bo przed nami decyzje EBC i wygasanie czerwcowej serii kontraktów. Byki z pewnością będą bronić solidnych zysków wypracowanych od marca, nawet kosztem potencjalnych strat na poszczególnych akcjach.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,93 mld złotych. WIG zyskał 2,11%, a indeks blue chipów dodał do dorobku 2,51%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,97%, finiszując na poziomie 2071 pkt. W obraz rynku wpisały się wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1,63%. sWIG80 zameldował się nad kreską ze skromnym zyskiem 0,04%.

Złoty w cenie.

Złoty rozpoczynał tydzień od umocnienia się do większości walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,20.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,12.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,30.



