Dolarowe niedźwiedzie w natarciu

K urz po Jackson Hole nieco już opada. Powell i inni decydenci z FOMC przygotowali już sobie grunt pod tapering, czyli ograniczenie skupu skali aktywów.

Prezes FEDu zasugerował jednak, że perspektywa jego rozpoczęcia to bliżej przy końcu roku ze względu na huragan Ida w Luizjanie i ograniczenia wydobycia gazu oraz ropy w USA. W poniedziałek zabrakło bardziej interesujących odczytów - warto jedynie wspomnieć o domach oczekujących na sprzedaż w Stanach, gdzie odnotowano spadek o 1,8% m/m przy oczekiwaniach rzędu +0,4%.

Dziś nieco ciekawiej, jako że o 10:00 PKB z Włoch, a także z Polski wraz z odczytem CPI. O 11:00 natomiast dane inflacyjne dla Eurolandu. Popołudnie to dane PKB z Kanady, a także chicagowskie PMI i zaufanie konsumenckie CB z Stanów. W nocy uwaga na odczyt PKB dla Australijczyka, w ciągu dnia zaś na spotkanie OPEC, ADP i produkcyjne ISM z USA.

S&P500 w nowym tygodniu obudziło się z letargu i wkroczyło na nowe maksima. Jesteśmy już powyżej pierwszego oporu z tygodniowych pivotów. Kolejny na 4564. Na tym tle gorzej wygląda Dow Jones (DJIA30), który pozostaje w konsolidacji - byki nie są w stanie sforsować poziomu 34500. Nie najlepiej wygląda wciąż niemiecki DAX30, aczkolwiek mamy do czynienia z atakiem na szczyt z zeszłego tygodnia. Jego przełamanie może dodać bykom animuszu.

Australijski ASX200 forsuje szczyt z 25 sierpnia, zaś indeks giełdy tokijskiej po potężnym wystrzale dotarł w rejony bardzo ważnych 28250. Podobny ruch na Hang Seng 50, któremu już niedaleko do krótkoterminowych oporów 25950. Możliwe, że szykuje się kolejny niezły dzień dla giełdowych byków.

Ropa dalej odrabia straty, aczkolwiek wzrosty coraz bardziej zaokrąglają się. WTI wypłaszczyło się w ostatnich godzinach przy szczycie z 12 sierpnia w okolicach 69 dolarów za baryłkę. Gaz naturalny tymczasem od początku tygodnia w korekcie po szybkich wzrostach - pobliski tygodniowy pivot na 4,224 jako wsparcie. Srebro wreszcie w zeszły piątek wybiło z konsolidacji i być może odrobi dystans do złota. Na razie jednak próbuje wyjścia powyżej 24,2 po płaskiej korekcie. Samo złoto natomiast kontynuuje ruch wzrostowy. Zbliżamy się już do poziomów z końca lipca - szczególnie ciekawie jawią się okolice 1830 z dwoma istotnymi szczytami z lipca oraz tygodniowym pivotem oporu.

Za nami niezła sesja dla kupujących na warszawskim parkiecie. Obroty na rynku głównym nieco wzrosły ponad średnią, osiągając niemal 867 mln zł. 45% notowanych spółek wzrosło, spadało zaś 38%.

Patrząc na indeks WIG20, wczorajsza świeca to jawny pokaz siły byków. Wzrosty trwały od samego otwarcia, stąd brak cienia dolnego. Cień górny jest zaś doprawdy symboliczny. Sesja ta istotnie zbliżyła notowania do szalenie ciekawej strefy oporów w rejonach 2360-2430. W jej ramach można doszukiwać się co najmniej kilku interesujących poziomów. Czy bykom wystarczy animuszu, żeby je przeforsować?

W gronie WIG20 aż 16 spółek odnotowało wzrosty, jedynie 3 - spadki, a jedna (PZU) nie zmieniła ceny. Szalało JSW, które wzrosło o bagatela +7,21%. Na kolejnych lokatach LPP ze wzrostami o niespełna 4% i Cyfrowy Polsat z wynikiem +2,88%. Większe powody do zadowolenia mieli jedynie akcjonariusze Mercatora, który spadł o -1,55%. KGH i CDR odnotowały spadki w zakresie kilkunastu setnych procenta.

Futuresy na WIG20 z otwarciem luką wzrostową. Notowania odbiły jednak na serii kontraktów wrześniowych od 2336 punktów, a niedźwiedzie starają się domknąć lukę.

GBPPLN – para przy dnie z początku sierpnia. W przypadku jego wybicia znaczenia nabierze dołek z 20/21 lipca jako wsparcie okolic 5,30. Ich wybicie zmieniłoby już obraz techniczny na bardziej prospadkowy.

EURPLN – pozostaje w szerokiej konsolidacji 4,53 a 4,60. Dopiero wybicie górą lub dołem byłoby bardziej znaczącym sygnałem co do kierunku pary.

USDPLN – tutaj złotówkowe byki w mocy. Dolar w ostatnich godzinach traci i złotówka nie jest tutaj wyjątkiem. Notowania zawędrowały na tygodniowy pivot wsparcia 3,8535, gdzie na razie trwa obrona. W przypadku jego wybicia, kluczowy dołek okolic 3,82-3,826.

CHFPLN – złotówka umacnia się także wobec franka. Przełamane zostały pierwsze wsparcia w okolicach 4,218, teraz testujemy 4,205. Zejście poniżej 4,20 byłoby znacznym zwycięstwem niedźwiedzi na parze i wyraźnym sygnałem technicznym na potencjalne spadki.

PLNJPY – złotówka do jena niezmiennie we wzrostach od dołka z 20 sierpnia. Trwa walka na oporowych 28,5. Ich wybicie to otwarta droga do szczytów 28,6 (plus znaczący dołek na 28,56), gdzie przed bykami najpoważniejsza potyczka.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.