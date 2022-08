Dolar zatrzymuje wzrost po słabych danych z USA

R ynki europejskie spadały wczoraj trzeci dzień z rzędu, choć straty były skromniejsze niż w poniedziałek. W sytuacji, gdy europejskie ceny gazu utrzymują się na rekordowym poziomie, narastają obawy inwestorów, że połączenie podwyżek stóp procentowych przez banki centralne i wyższych cen energii doprowadzi światową gospodarkę do długiej recesji.

Wczoraj widzieliśmy kolejne dowody na to, że wysokie ceny energii, zakłócenia w łańcuchu dostaw i ryzyko wzrostu stóp procentowych wyrządzają szkody nastrojom gospodarczym w Europie, a także w USA. Ostatni wstępny odczyt PMI dla przemysłu pokazał, że nadchodzi recesja w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Po drugiej stronie Atlantyku, choć sytuacja jest uważana za lepszą, coraz łatwiej zauważyć pogarszające się warunki gospodarcze. Sprzedaż nowych domów gwałtownie spadła w lipcu o 12,1% do 6 letniego minimum, po tym, jak aktywność w sektorze usług spadła do 2 letniego minimum. Rynki europejskie zamykają się niżej, a rynki amerykańskie mają trudności ze wzrostami i notują spadki trzeci dzień z rzędu. Rynki w Azji również są pod presją, gdyż wprowadzono kolejne blokady w Chinach, tym razem w mieście na obrzeżach Pekinu. Jest mało prawdopodobne, abyśmy do końca roku zobaczyli ożywienie w Chinach. W związku z tym dzisiejsze otwarcie Europy zapowiada się negatywnie.

Ceny ropy naftowej zakończyły dzień na bardzo wysokim poziomie, pomimo obaw o słaby popyt. Było to spowodowane komentarzami ministra ds. ropy Arabii Saudyjskiej, który powiedział, że kraj rozważa ograniczenie produkcji z powodu obaw o spadek cen. Nawet w obecnej sytuacji gospodarczej obawy o ceny wydają się nieco przesadzone, biorąc pod uwagę niski poziom zapasów, co sprawia, że te komentarze są nieco zagadkowe. Istnieje tło możliwego porozumienia nuklearnego z Iranem, ale to oddzielny temat. Dolar amerykański również spadł z powodu realizacji zysków po tym, jak przez trzy dni z rzędu silnie zyskiwał na wartości, osiągając nowy 20-letni szczyt w stosunku do euro.

Dzisiejszy dzień zapowiada się spokojnie, jeśli chodzi o dane gospodarcze. Zobaczymy tylko zamówienia na dobra trwałe w USA i raport o ilości domów czekających na sprzedaż, kiedy czekamy na początek jutrzejszego sympozjum w Jackson Hole.

EURUSD – osiągnął nowe 20-letnie minimum na poziomie 0,9900, po czym ponownie wzrósł powyżej parytetu wymiany 1:1. Nastawienie pozostaje do dalszych spadków w stronę 0,9620, jego zmianę może sugerować wyjście ponad 1,0220.

GBPUSD – odbił się od 1,1718, skąd dotarł do okolic 1,1875. W razie kontynuacji spadków, możemy zobaczyć ruch do 1,1500. Ważny opór znajduje się przy 1,1980.

EURGBP – handel na tej parze walutowej ciągle odbywa się pomiędzy wsparciem na 0,8400 a oporem stawianym przez 0,8510. Wybicie jednej z tych wartości prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

USDJPY – cofnął się z okolic 137,70 do 135,80, utrzymanie wsparcia na tej wysokości będzie przemawiać za ruchem w stronę poprzednich maksimów.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów niżej, na poziomie 7478.

DAX – oczekuje się otwarcia 90 punktów niżej, na poziomie 13104.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów niżej na poziomie 6332.



