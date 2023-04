Dla banków na Main Street era “łatwych” depozytów dobiegła końca

Mniejsze amerykańskie banki obsługujące szeroką rzeszę konsumentów i firm zaczynają płacić za utrzymanie swoich depozytów. Banki z Main Street, takie jak Citizens Financial Group i First Horizon Corp., podały w ostatnich raportach o wynikach za pierwszy kwartał, że jest im coraz trudniej utrzymać pieniądze klientów w otoczeniu, w którym Rezerwa Federalna agresywnie podnosi stopy procentowe. Aby zatrzymać tych deponentów, niektórzy kredytodawcy płacą więcej na kontach oszczędnościowych i zwracają się do produktów takich jak certyfikaty depozytowe. Chociaż zyski wielu banków wzrosły w pierwszym kwartale, spadki depozytów sygnalizują zasadniczą zmianę w ich działalności. Depozyty były utrzymywane w epoce bardzo niskich stawek, ponieważ klienci nie mieli motywacji do przenoszenia pieniędzy gdzie indziej. Dla banków były tanim źródłem finansowania, które mogły wykorzystać do udzielania pożyczek lub kupowania obligacji i innych papierów wartościowych. W ostatnich miesiącach, konsumenci i przedsiębiorstwa zaczęli przenosić swoje pieniądze z depozytów bankowych do ofert o wyższej stopie zwrotu, takich jak fundusze rynku pieniężnego, czy obligacji skarbowych. Upadek Silicon Valley Bank i Signature Bank przyspieszył zmiany.

Wojna cenowa ma swoje konsekwencje. Kilka rund obniżek cen w pierwszych miesiącach roku wpłynęła na kwartalne wyniki Tesli. Spadła marżą, a zamówienia przekraczają możliwości produkcyjne, tak przynajmniej twierdzi Musk. Marża operacyjna Tesli, będąca miarą rentowności spadła do 11,4% z 19,2%, jednak nadal pozostaje jedną z najwyższych w branży motoryzacyjnej. Zaangażowanie Tesli we wzrost sprzedaży kosztem zysku wystawia cierpliwość inwestorów na próbę. Akcje Tesli, które zamknęły się w środę na poziomie 180,59 USD, wzrosły w tym roku o prawie 50%, ale są wycenione na połowę swojej wartości szczytowej. Tesla wyprodukowała w pierwszym kwartale prawie 18 000 pojazdów, więcej niż dostarczyła klientom, a jej zapasy wzrosły do 15 dni dostawy, z trzech na początku ubiegłego roku. Ciągłe obniżki cen wzbudziły wśród inwestorów obawy, że Tesla nie będzie w stanie utrzymać wzrostu sprzedaży. Nowe amerykańskie prawo, Inflation Reduction Act, zapewniło Tesli dodatkowy impuls. Od stycznia wielu nabywców dwóch najpopularniejszych modeli Tesli kwalifikowało się do federalnej ulgi podatkowej w wysokości 7500 USD.

Wczorajsza sesja na głównych giełdach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach i w niewielkiej zmianie procentowej. Jedynie IBEX 35, który tracił podczas poprzednich sesji, wzrósł o 0,77%. Dax, CAC40 i FTSE MIB wzrosły od 0,08% do 0,21%. Pod kreską skończyły dzień FTSE 100 i Stoxx 600. W USA odbyła się druga z rzędu sesja, gdzie indeksy zakończyły dzień w okolicach poprzedniego zamknięcia. Dow Jones stracił 80 pkt., czyli 0,23%, S&P500 spadł o 0,01% i utrzymał się powyżej pułapu 4150 pkt. Nasdaq Composite finiszował z zyskiem w wysokości 0,03%.

Na rynkach azjatyckich panują dziś mieszane nastroje podobnie jak na giełdach w Europie i USA. Nadal istnieją obawy związane z presją inflacyjną i tym, jak może ona wpłynąć na ruchy Rezerwy Federalnej i innych światowych banków centralnych w zakresie stóp procentowych. Giełda w Tokio zyskuje 0,23%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,14%, a koreański KOSPI spada o 0,46%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,16%), Szanghaj (-0,69%), Singapur (-0,19%), Sensex (-0,07%). Indeks Asia Dow traci 0,12%.

Na parkiecie przy Książęcej wczorajsza była dość płaska, podobnie zresztą jak i na głównych parkietach Europy oraz na Wall Street. Po sześciu z rzędu sesjach wzrostowych przyszedł czas na chwilę odpoczynku, a być może na korektę ostatniej fali wzrostowej. Zatrzymanie na WIG20 ma miejsce przy okrągłym poziomie 1900 pkt. Skala wzrostów w ciągu ostatnich dni mogła zadowolić nawet największych pesymistów. Po słabym początku, do południa WIG i WIG20 traciły, ale w drugiej części dnia udało się odrobić straty.

Jeśli, czego nie można wykluczyć, na Wall Street nie pojawią się negatywne nastroje, droga na tegoroczne szczyty została otwarta. Od strony technicznej, nie ma na razie żadnych przesłanek, by byki oddały pole bitwy stronie podażowej. Jednak wczorajsza zadyszka może osłabić zapędy kupujących, a popyt poczeka na okazję na nieco niższych poziomach.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 927 mln złotych. WIG stracił 0,1%, a indeks blue chipów nie zmienił wartości. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,05%, finiszując na poziomie 1919 pkt. mWIG40 stracił 0,62%. Najlepiej wypadły najmniejsze firmy. sWIG80 wzrósł o 0,2%.

Od poniedziałku złoty jest stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,62.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,22 i pró buje utrzymać się powyżej wsparcia.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 31,90.



