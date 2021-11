Dalsze wypłaty BTC z giełd

P rodukty inwestycyjne bazujące na kryptowalutach, do których zaliczają się fundusze typu ETF, odnotowały w poprzednim tygodniu napływ środków o łącznej wartości 154 mln USD, podobnie jak w poprzednich tygodniach, najwięcej środków napłynęło do funduszy Bitcoina – 114,4 mln USD.

Fundusze poświęcone Ethereum odnotowały tygodniowe napływy w wysokości 12,6 mln USD, a produkty multi-asset zarejestrowały 14,1 mln USD inwestycji netto. Dane zostały opublikowane podczas korekty, w ramach której Bitcoin stracił około 20% swojej wartości, a z giełd wypłacono monety o wartości ponad 1,3 mld USD.



Wzrost znaczenia kryptowalut sprawił, że coraz więcej światowych gospodarek zaczyna dostrzegać przestrzeń cyfrową jako ważny element rynku. Do grona państw uważających krypotwaluty za pełnoprawne aktywa, odgrywające kluczową rolę w szerszym życiu gospodarczym, dołączyła Argentyna, która wzorem Salwadoru wprowadza podatki od transakcji przy użyciu cyfrowych aktywów. Zgodnie ze szczegółami nowej ustawy podatkowej, kryptowaluty będą podlegać podatkowi czekowemu, co oznacza, że wszystkie transakcje z nimi związane, nie ważne czy kupna czy sprzedaży, zostaną obciążone podatkiem w wysokości 0,6% wartości transakcji.

Jerome Powell ponownie został przewodniczącym FED, co jest dość dobrą informacją dla osób inwestujących w cyfrowe aktywa, gdyż w zeszłym miesiącu potwierdził, że nie ma zamiaru zakazywać ich używania, a nawet uznał Bitcoina za potencjalny substytut złota.

Bitcoin utrzymał się powyżej poziomu 56 tys. USD, którego rozbicie sygnalizowałoby potencjalne załamanie trendu wzrostowego. Aktualnie kluczowe poziomy na tej kryptowalucie to opór stawiany przez 60 tys. USD oraz wcześniej wspomniane wsparcie na 56 tys. USD.



Ethereum po spadku do okolic 3950 USD utworzyło formację zatrzymania, co pozwoliło na powrót powyżej poziomu 4250 USD. Reakcja rynku może wystąpić w pobliżu 4450 USD oraz 4030 USD.



Bitcoin Cash kontynuuje konsolidację pomiędzy wartościami 445 a 760 USD, oddalając się do jego górnego ograniczenia. Podczas wczorajszego dnia BCH zareagowało na wsparcie przy 550 USD, gdzie była widoczna dość słaba reakcja, co może sugerować dojście do równego poziomu 600 USD.



Ripple utrzymuje bardzo niską zmienność, ciągle pozostając w okolicach 1,05 USD. O kierunku, w którym ruszy wartość XRP, prawdopodobnie będzie świadczyć równy poziom 1 USD oraz opór na 1,1 USD.



Litecoin, podobnie jak XRP, utrzymuje się przy wartości 220 USD, najbliższe znaczące poziomy to wsparcie z 205 USD i oporowe 230 USD.



Dash w trakcie ostatniego tygodnia wzrósł o prawie 4% swojej wartości, co pozwoliło mu na powrót do psychologicznego poziomu 200 USD, od którego tworzy się cień ponad ostatnią dzienną świecą. Do czasu zejścia poniżej 185 USD nastawienie rynku pozostaje do dalszych wzrostów.



