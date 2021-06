Czy waluty cyfrowe są zagrożeniem dla dolara amerykańskiego?

N a dorocznej konferencji bankowców w Utah Quarles, Randal Quarles, wiceszef Fedu powiedział, że waluty cyfrowe nie będą kwestionować roli dolara amerykańskiego w gospodarce światowej.

Quarles przytoczył wielkość amerykańskiej gospodarki, relacje handlowe z innymi narodami i wiarygodną politykę monetarną USA jako powody, dla których uznał że nawet cyfrowa waluta banku centralnego wyemitowana w innym mocarstwie nie stanowiłaby zagrożenia dla dolara. W miarę rozwoju globalnej gospodarki i systemu finansowego niektóre waluty obce i CBDC staną się popularniejsze w transakcjach międzynarodowych jednak jest mało prawdopodobne, aby status dolara jako dominującej waluty był zagrożony.



Dwaj założyciele południowoafrykańskiej giełdy kryptowalut Aricrypt zniknęli z 69 tys. BTC wartymi według aktualnego kursu niemal 2,34 mld dolarów. Mimo, że informacja ta wyszła na jaw dopiero teraz, platforma została rzekomo zhakowana już 13 kwietnia, kiedy to za jednego bitcoina zapłacić trzeba było niemal 64 tysiące dolarów. Oznacza to, że w chwili upadku, środki przechowywane na portfelu giełdy warte były ponad 4,4 miliarda dolarów.



Canann Inc, jeden z największych na świecie producentów koparek kryptowalut, ogłosił, że otworzył bazę operacyjną w Kazachstanie, ze względu na ostatnie zakazy wprowadzone w Chinach. Firma ogłosiła również uruchomienie własnej kopalni BTC, aby zdywersyfikować swój jedyny strumień przychodów ze sprzedaży koparek, na które popyt spadł z powodu niskich cen kryptowalut.

Malejąca w ostatnim czasie liczba górników w sieci Bitcoina spowodowała poważne zakłócenia. Według danych on-chain, hash rate Bitcoina spadł o 40% w ciągu miesiąca i 60% w ciągu sześciu tygodni, a liczba nowo wyprodukowanych bitcoinów zmniejszyła się do zaledwie 58 nowych monet w ciągu dnia.



Według danych od firmy Chainalysis, inwestycje kryptowalutowe w Indiach wzrosły w ciągu ostatniego roku prawie 200-krotnie do 40 miliardów dolarów. Gwałtowny wzrost inwestycji nastąpił pomimo niepewności regulacyjnej wokół statusu kryptowalut w Indiach. Bank Centralny tego kraju wielokrotnie groził nałożeniem zakazu na kryptowaluty, a Reserve Bank of India (RBI) w kwietniu 2018 roku posunął się nawet do tego, że zakazał lokalnym instytucjom finansowym obsługi firm kryptowalutowych.



Bitcoin sprawdza wsparcie na wysokości 35000 USD, skąd widać pierwszą reakcję wzrostową. W razie kontynuacji wcześniejszego ruchu wzrostowego BTC może napotkać opór w okolicy 36500 USD, w przeciwnym wypadku spadki mogą dotrzeć do 33000 USD.

Ethereum zatrzymuje się w strefie podażowej znajdującej się pomiędzy 50%, a 61,8% ruchu spadkowego, rozpoczętego 15 czerwca. W przypadku utrzymania się wartości tej kryptowaluty powyżej 2300 USD prawdopodobne powrócimy do szczytów przy 2600 USD.

Bitcoin Cash reaguje na opór stawiany przez poziom 550 USD, który wcześniej pełnił rolę wsparcia. Jest to kluczowa zapora powstrzymująca tę kryptowalutę przed wzrostem do poziomu 650 USD.



Ripple odbił się, w zeszłym tygodniu, od wsparcia z okolic 0,54 USD i od tego czasu jego wartość wzrosła o ponad 10%. Najbliższe znaczące poziomy to 0,6 i 0,75 USD.

Litecoin podobnie jak BCH USD ma przed sobą bardzo ważny opór. Aktualnie ta kryptowaluta jest w ruchu korekcyjnym po pierwszej próbie wyjścia powyżej wartości 150 USD. Reakcja spadkowa może się zakończyć w okolicy 138 USD.

Dash wycofuje się w okolice 135 USD, skąd ponownie zaczyna wzrastać. Najbliższy opór jest na wysokości 150 USD.



