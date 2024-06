Wśród inwestorów widać coraz większe zainteresowanie rynkiem obligacji. Z jednej strony dają one stałe źródło dochodów, z drugiej są częściowym zabezpieczeniem inwestycji w akcje. Nowy raport Instytutu Badawczego Capgemini szczegółowo opisuje, gdzie zamożne osoby inwestują swoje pieniądze i co równie ważne, jak zmieniło się to w ciągu ostatniego roku. W raporcie sklasyfikowano osoby zamożne jako osoby, których majątek wynosił co najmniej 1 milion dolarów. W raporcie World Wealth Report z 2024 r. szczegółowo opisano całkowitą alokację aktywów oraz zmiany od stycznia 2023 r. do stycznia 2024 r. Na początku 2023 r. 34% aktywów ulokowano w gotówce i ekwiwalentach gotówki (obejmujących depozyty oszczędnościowe i fundusze rynku pieniężnego), 23% w akcjach, 15% w instrumentach o stałym dochodzie (obejmujących obligacje i renty stałe), 15% w nieruchomościach i 13% w inwestycjach alternatywnych (obejmujących towary, waluty, kapitał prywatny, fundusze hedgingowe, produkty strukturyzowane i aktywa cyfrowe). Do stycznia 2024 r. posiadali 25% w gotówce, 21% w akcjach, 20% w instrumentach o stałym dochodzie, 19% w nieruchomościach i 15% w aktywach alternatywnych.

W otoczeniu rynkowym, gdzie poza Bankiem Japonii, EBC, SNB i BoC już obniżyły stopy procentowe, oczekuje się, że do końca roku reszta największych banków centralnych podąży tą ścieżką. Spowoduje to spadek rentowności obligacji, a więc wzrost ich ceny. Można zatem przyjąć założenie, że obligacje rządowe powrócą do łask inwestorów.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Po poniedziałkowych wzrostach na głównych parkietach Starego Kontynentu, wczorajsza sesja przebiegała w zdecydowanej przewadze niedźwiedzi. Wszystkie główne giełdy zakończyły notowania sporo pod kreską. Jastrzębia wypowiedź członkini zarządu Fed, Michelle Bowman, która postraszyła możliwością podwyżki stóp procentowych nie sprzyjała bykom. Wszystkie wiodące parkietu straciły od 0,23% (Stoxx 600) do 0,81% (Dax).

Na Wall Street inwestorzy nie wystraszyli się trzydniowej przeceny największych spółek z indeksu Big Tech. Najsłabiej wypadł Dow Jones, który wcześniej powrócił powyżej 39500 pkt. i wczoraj stracił 300 punktów. Akcje Nvidii (6,76%) i pozostałych spółek związanych z AI znów były chętnie kupowane, co przełożyło się na wzrost S&P 500 o 0,39%. Nasdaq Composite zakonczył dzień z zyskiem 1,26%.

Na giełdach w Azji mieszane nastroje.

Dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach. Tokio zyskuje na słabości jena. Chińskie akcje pozostają w odwrocie od czasu, jak kapitał zagraniczny zaczął się wycofywać z tego rynku. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,24%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,68%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,44%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,03%), Szanghaj (-0,08%), Singapur (0,27%), Sensex (0,06%). Indeks Asia Dow w górę o 0,39%.

Podsumowanie sesji na GPW.

WIG20, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt., od 14 czerwca systematycznie rośnie. W trudnym otoczeniu rynkowym, nasz parkiet radzi sobie zupełnie dobrze. Rodzi się pytanie, czy jest to rzeczywisty pokaz siły, czy powrót do testu lokalnego oporu na poziomie 2568 pkt. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja, a taką nadzieję dała poniedziałkowa sesja.

Wczoraj, po lekko spadkowym otwarciu, już po dwóch godzinach handlu WIG20 osiągnął pułap 2560 punktów. Bliskość oporu i słabe nastroje na europejskich parkietach sprowadziły indeks w okolice poniedziałkowego zamknięcia. Ostatecznie WIG20 zakończył notowania lekko nad kreską. Do majowego szczytu brakuje już tylko około 2%. Najbliższe sesje pokażą, czy indeks osiągnie nowy rekordowy poziom.

Z grona blue chipów, 9 spółek zameldowało się na plusie. Liderami wzrostów były Alior, PKO BP i PZU zyskując odpowiednio 2,27%, 1,69% i 1,24%. Po czerwonej stronie ze spadkiem o ponad 2% znalazły się Kruk i Orange.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,25 mld zł. WIG zyskał 0,12%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,19%. WIG20fut zyskał 0,28%, osiągając na zamknięciu wartość 2537 pkt. mWIG40 spadł o 0,69%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,36%.

Złoty stabilizuje się po próbie obrabiania straty po fali wyprzedaży.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,80.



