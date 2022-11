Czy przed nami dalsze osłabienie dolara amerykańskiego?

W zeszły wtorek rozważaliśmy czy to już szczyt dolara amerykańskiego. Od tego czasu jego wartość spadła o ponad 4,5% w stosunku do japońskiego jena, a także franka szwajcarskiego, podczas gdy euro ponownie przebiło sierpniowe szczyty. Przełamanie poziomu 140,00 w stosunku do japońskiego jena wydaje się szczególnie istotne w szerszym kontekście, podobnie jak gwałtowny spadek rentowności w USA, co sugeruje, że szczyt może być już osiągnięty, przynajmniej w tym roku.

Zaczynamy również dostrzegać początki ożywienia chińskiego juana po tygodniach strat w stosunku do dolara amerykańskiego, w miarę jak trwają spekulacje na temat perspektywy złagodzenia ograniczeń Covid. Więcej na ten temat oraz na temat dalszych działań chińskich urzędników możemy usłyszeć jeszcze w tym tygodniu, ponieważ prezydent Chin Xi i prezydent USA Biden spotykają się dzisiaj przed tegorocznym szczytem G20 w Indonezji. Przełożyło się to na gwałtowne spadki rentowności, zarówno w przypadku 2-letniego, jak i 10-letniego okresu. Dodatkowo kilku decydentów amerykańskiej Rezerwy Federalnej opowiedziało się za zmniejszeniem tempa podwyżek stóp w USA w odpowiedzi na zeszłotygodniowe niższe od oczekiwanych dane dotyczące wskaźnika CPI.

W zeszłym tygodniu usłyszeliśmy od prezes Fed z Dallas Lorie Logan, prezes Fed z Filadelfii Patricka Harkera i prezes Fed z San Francisco Mary Daly, którzy wskazali, że wolniejsze tempo podwyżek stóp może być odpowiednie, co jest pierwszym sygnałem, że możemy zacząć widzieć zmianę konsensusu wśród urzędników Fed. Ta narracja o wolniejszym tempie została wczoraj uzupełniona komentarzem prezesa Fed Christophera Wallera, który stwierdził, że choć inflacja jest nadal bardzo wysoka, a zeszłotygodniowy wskaźnik CPI był pojedynczym wydrukiem, Fed może zacząć myśleć w kategoriach wolniejszego tempa. Wiemy już z wcześniejszych komentarzy wiceprzewodniczącej Fed Lael Brainard sprzed miesiąca, wyrażającej zaniepokojenie perspektywą opóźnień w polityce oraz wpływem takich opóźnień na gospodarkę USA, że tempo podwyżek stóp budzi niepokój. Jeszcze dziś ma ona ponownie przemawiać w Waszyngtonie, więc będzie interesujące, czy będzie kontynuować ten wątek w swoich komentarzach na temat perspektyw gospodarczych.

Zeszłotygodniowa zmiana nastrojów pomogła nadać impet niedawnemu odbiciu, które obserwowaliśmy zarówno na europejskich, jak i amerykańskich rynkach akcji, co sprawiło, że DAX odnotował szósty z rzędu tygodniowy wzrost, co było najlepszym wynikiem od kwietnia 2021 roku. Silne wzrosty odnotowały również rynki amerykańskie, a S&P500 i Nasdaq100 zamknęły się na dwumiesięcznych maksimach.

To będzie również ważny tydzień dla funta, ponieważ przygotowujemy się na tsunami danych ekonomicznych po tym, jak w zeszłym tygodniu dane o PKB za III kwartał pokazały, że gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się o -0,2%. Jeszcze w tym tygodniu poznamy jesienne oświadczenie, w którym oczekuje się wielu cięć wydatków i podwyżek podatków, co może jeszcze bardziej pogorszyć perspektywy dla brytyjskiej gospodarki. W ostatnich tygodniach słyszeliśmy wiele głosów, że rynki obligacji oczekują budżetu, który koncentruje się na odpowiedzialności fiskalnej, co jest w porządku, ale jeśli plany rządu doprowadzą do tego, że gospodarka znajdzie się w jeszcze gorszym położeniu, trudno będzie sobie wyobrazić pozytywne perspektywy.

EURUSD – ponownie przetestował sierpniowe maksima na 1,0370, przy czym 200-dniowa SMA stanowi kolejny kluczowy opór na 1,0430. Trend wzrostowy od wrześniowych dołków pozostaje nienaruszony, a wsparciem jest 50-dniowa SMA na 0,9900.

GBPUSD – wygląda na to, że po przebiciu się powyżej obszaru 1,1735/40 i wrześniowych maksimów, nastąpi ruch powrotny w kierunku obszaru 1,1980. Powinien on teraz działać jako wsparcie dla wszelkich spadków, a zejście poniżej 1,1720 będzie oznaczać powrót w okolice 1,1580.

EURGBP – nadal porusza się w szerszym zakresie, wsparcie jest w okolicach 0,8690, a opór na zeszłotygodniowych maksimach przy 0,8830.

USDJPY – przełamanie 140,00 w zeszłym tygodniu było kluczowe i oznacza potencjał do dalszych strat w kierunku 130,00. Obecnie wsparcie znajduje się na 138,15, a przełamanie poniżej 138,00 będzie oznaczać ruch w kierunku 136,00. Opór znajduje się na 140,20.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 16 punktów wyżej, na poziomie 7334.

DAX – oczekuje się otwarcia 42 punkty wyżej, na poziomie 14266.

CAC40 – możliwe otwarcie 22 punktów wyżej, na poziomie 6616



