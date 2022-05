Czy dzisiejszy odczyt z PKB Wielkiej Brytanii może dorównać temu sprzed roku?

R ynki europejskie zdołały wczoraj zakończyć bardzo pozytywną sesję, pomimo publikacji CPI z USA za kwiecień, który wypadł nieco powyżej oczekiwań, ale ciągle poniżej poziomu z marca.

Początkowa reakcja rynku doprowadziła do spadku cen akcji i wzrost kursu dolara amerykańskiego, po czym zobaczyliśmy szybką zmianę nastrojów i zakończenie sesji europejskiej zdecydowanie wyżej.

Rynki amerykańskie również poszły w górę, chociaż warto zauważyć, że Nasdaq100 pozostawał znacznie w tyle i nie udało mu się wyjść na plus. Po zamknięciu Europy rynki amerykańskie gwałtownie spadły, z sektorem technologicznym na czele.

Chociaż inflacja nie spadła tak bardzo, jak zakładano, początkowy wzrost rentowności nie trwał długo, a rentowność 10-letnich obligacji z USA nie była w stanie się utrzymać powyżej 3% i zamknęła się niżej trzeci dzień z rzędu. Ta porażka wydaje się sugerować, że rynki obligacji mniej martwią się inflacją niż spowolnieniem w całej gospodarce.

W wyniku wczorajszego gwałtownego zwrotu w USA i słabszej sesji w Azji, europejskie rynki mogą otwrzyć się o wiele niżej.

Pod koniec zeszłego roku gospodarka brytyjska wykazała wzrost o 1,3% i chociaż możemy spodziewać się niewielkiego spowolnienia w dzisiejszych wstępnych danych o PKB za I kw., nadal oczekuje się, że wynik nie będzie niższy niż 1%. Usługi mają odpowiadać za większość wzrostu i osiągnąć 0,9%.

Jeśli wierzyć Bankowi Anglii, PKB w tym kwartale może wypaść powyżej oczekiwań i osiągnąć poziom zbliżony do tego, odnotowanego rok wcześniej. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw może się poprawić do 1,9% z 1% w IV kw. 2021 r.

W miesięcznych danych dotyczących PKB zaobserwowaliśmy wzrost o 0,8% w styczniu i wzrost o 0,1% w lutym. W marcu może nastąpić spadek, chociaż szacunki wskazują na stagnację na poziomie 0%, co nadal prawdopodobnie obniży kwartalne dane.

Ten słaby koniec kwartału dość dobrze ilustrują ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej i zaufania konsumentów, które gwałtownie spadły w lutym i marcu.

W ujęciu rocznym wzrost sprzedaży detalicznej spadł z 7,2% do 0,9%, ponieważ zaufanie konsumentów osiągnęło najniższy poziom od października 2020 r.

Z bardziej pozytywnego punktu widzenia, produkcja i budownictwo radziły sobie znacznie lepiej w pierwszym kwartale, chociaż ten sektor może szczególnie mocno odczuć wzrost kosztów.

Kontynuując wczorajsze dane o CPI z USA, z dzisiejszej publikacji PPI za kwiecień możemy uzyskać dalsze wskazówki na temat tego, czy szczyt inflacji już jest za nami.

W zeszłym miesiącu PPI skoczył do 11,2% z 10,3%, a teraz oczekuje się spadku do 10,7%, wraz z zejściem bazowego PPI do 8,9% z 9,2%.

Tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych ma pokazać spadek z 200 tys. do 192 tys.

EURUSD – wsparcie z linii trendu na 1,0470 na razie pozostaje w sile, zejście poniżej niego będzie przemawiać za ruchem w kierunku minimów z 2017 r. na 1,0340. Do stabilizacji potrzebne jest wyjście powyżej 1,0650.

GBPUSD – nadal spada, utrzymuje się ryzyko, że zobaczymy zejście w okolice 1,2000. Wzrost powyżej 1,2470, otworzy drogę do 1,2600

EURGBP – pozostaje poniżej oporu na 0,8600, którego rozbicie pozwoli na kontynuację wzrostów do 0,8660. Wsparcie leży przy 0,8470/80.

USDJPY – wydaje się, że ma trudności z wyjściem powyżej 131,35, co może sprowadzić kurs tej pary walutowej do 128,60. Przebicie przez 131,35, będzie sygnalizować dalsze wzrosty do 135,00, a spadek poniżej 128,60 może doprowadzić do testu 126,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 102 punkty niżej, na poziomie 7245.

DAX – oczekuje się otwarcia 258 punktów niżej, na poziomie 13570

CAC40 – możliwe otwarcie 124 punkty niżej, na poziomie 6145.



