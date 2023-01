Czy bańka na akcjach Tesli pękła?

Kiedy prezes Toyoty Akio Toyoda mówił ostatnio o "milczącej większości" w przemyśle samochodowym, która kwestionuje mądrość pojazdów elektrycznych jako jedynej drogi do bardziej zrównoważonej przyszłości, było to uznanie prawdy, która musi być zrozumiana w coraz bardziej spolaryzowanej debacie.

W pośpiechu, aby odejść od pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, producenci samochodów byli nakłaniani przez rządy i lobbystów, aby przeznaczyć środki na technologię, która nadal ma znaczące braki, z których niektóre już stają się widoczne.

Rzeczywistość jest taka, że nawet przy najlepszej dostępnej technologii akumulatorów, ładowanie pojazdu elektrycznego trwa o wiele dłużej niż tankowanie pojazdu wykorzystującego płynne źródło paliwa. I to jeszcze przed uwzględnieniem dodatkowej mocy sieci elektrycznej, która musi być w stanie obsłużyć dodatkowe obciążenie i koszty ładowania pojazdu elektrycznego w przestrzeni publicznej, w przypadku braku domowego punktu ładowania.

Widzieliśmy już nadejście gwałtownych wzrostów cen w okresach szczytowych ze strony Ubitricity, której właścicielem jest Shell, największy operator publicznych punktów ładowania w Wielkiej Brytanii, co sprawia, że ​​prowadzenie samochodu elektrycznego jest droższe niż samochodu napędzanego benzyną, jeśli jesteś w stanie w ogóle znaleźć dostępny punkt ładowania. Co więcej, przy cenach z 20% podatkiem VAT i braku infrastruktury punktów ładowania poza obszarami śródmiejskimi, samochód elektryczny nadal pozostaje luksusem dla większości ludzi.

Podczas gdy koncepcja posiadania samochodu elektrycznego wydaje się prosta, jeśli chodzi o emisję, produkcja każdego pojazdu jest bardzo zasobożerna, a przy cenach energii elektrycznej znacznie wyższych niż dwa lata temu, ekonomiczny argument za posiadaniem takiego samochodu jest mniej przekonujący. Ponadto modernizacja sieci elektroenergetycznej, która jest konieczna, aby sprostać dodatkowej mocy, w miarę jak coraz więcej osób będzie się przesiadać na pojazdy elektryczne, będzie wymagała ogromnych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Te modernizacje sieci energetycznych będą czerpać z tych samych zasobów, które są potrzebne do produkcji samochodów elektrycznych.

Po prostu nie ma nieskończonych zasobów miedzi, kobaltu, litu i innych metali ziem rzadkich, co oznacza, że przy opracowywaniu nowych technologii układu napędowego należy wziąć pod uwagę inne opcje. Mogą to być inne hybrydy, w tym wykorzystujące wodór, a także inne rodzaje technologii ogniw paliwowych. To będzie wyzwanie.

Dodatkowo główni producenci samochodów, tacy jak Toyota, Volkswagen i Ford, wchodzą teraz do walki w odniesieniu do pojazdów elektrycznych, a z ich większymi zasobami i sieciami dealerskimi mogą skutecznie konkurować z Teslą. Główni producenci samochodów nadal sprzedają miliony więcej produktów niż Tesla, choć nie z odmiany EV, ale to nadal pomoże, jeśli chodzi o proces transformacji.

Toyota sprzedała 8,2 mln samochodów w swoim roku fiskalnym 2022, z czego 6,3 mln poza Japonią, podczas gdy Ford sprzedał 13,8 mln pojazdów w tym samym roku przy przychodach 151,73 mld dolarów.

Przewiduje się, że roczne przychody Tesli w tym roku wyniosą 82 mld USD, po tym jak poinformowano, że sprzedaż w IV kwartale wzrosła do nowego rekordu 405 278, co stanowi wzrost o 40% w stosunku do roku poprzedniego, co w pewnym stopniu pomogło Tesli obniżyć ceny w ciągu kwartału, aby pomóc w przesunięciu zapasów. Oczekuje się, że całkowite przychody za rok wzrosną o ponad 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak marże prawdopodobnie będą niższe.

Mimo znaczącego spadku cen akcji od szczytu Tesla nadal ma kapitalizację rynkową w wysokości 390 mld USD, co jest wartością większą niż kapitalizacja rynkowa Forda, Toyoty i VW razem wziętych. Dla porównania Ford ma kapitalizację rynkową 53 mld USD, Toyota 233 mld USD, a VW 80 mld USD.

Wykres CFD na akcje Tesli

Tesla CFD, W1, źródło: platforma Next Generation CMC Markets

Kilka tygodni temu kurs akcji Tesli spadł do najniższego poziomu od sierpnia 2020 r. Tym samym notowania próbują zatrzymać przecenę, która sięgnęła 75 proc. Z punktu widzenia wykresu notowania dodatkowo zatrzymały się przy dolnym ograniczeniu kanału spadkowego, który jest rysowany od początku przeceny. Teoretycznie może to pomóc bykom wrócić przynajmniej do środkowego przedziału kanału, gdzie także może przebiegać potencjalny opór wyznaczony przez wcześniejszy szczyt oraz dołek przy 163,67 USD.

Co sądzi Wall Street o akcjach Tesli?

Średni poziom ceny docelowej na Wall Street dla ceny akcji Tesli znajduje się na 195,84 USD. Jest on tym samym o ponad 45 proc. powyżej ceny piątkowego zamknięcia. Tzw. Street High, czyli najwyższy poziom docelowy dla ceny akcji producenta EV wypada przy 350 USD, zaś najniższy poziom to 85 USD, wynika z danych portalu MarketScreener. W ostatnich rekomendacjach wydanych dla spółki Elona Muska, Citigroup dostosowało poziom ceny docelowej do 137 USD ze 140 USD, a Deutsche Bank z 250 do 220 USD.

Publikacja wyników już w środę 25 stycznia po sesji na Wall Street.

CMC Markets



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.