Czy amerykańskie PPI potwierdzi spadkowy trend inflacji?

R ynki europejskie zamknęły się wczoraj na najwyższym poziomie od 2 miesięcy po tym, jak publikacja CPI USA pokazała wynik poniżej oczekiwań, a przepływy ropy w południowej części rurociągu Druzhba zostały wznowione po zamknięciu pod koniec ubiegłego tygodnia.

Rynki amerykańskie również przeszły silną sesję, gdzie indeks Nasdaq100 przewodził wzrostom. CPI w USA spadło do 8,5% w lipcu, podczas gdy ceny bazowe pozostały na niezmienionym poziomie 5,9%, wynik publikacji przełożył się na pozytywną sesję w Azji, co może pozwolić na dobre otwarcie Europy.

Silny spadek głównych danych, wraz ze słabszym od oczekiwań odczytem bazowym, dały nadzieję, że Rezerwa Federalna może podjąć mniej agresywną decyzje w kwestii podwyżek stóp procentowych, kiedy spotka się we wrześniu. W rezultacie oczekiwania dot. podwyżki stóp spadły z 75 pb do 50 pb, co spowodowało spadek rentowności 2-letnich obligacji w USA, choć część spadku rentowności została odwrócona po tym, jak prezes Fed w Chicago Charles Evans powiedział, że nadal spodziewa się, że stopa funduszy federalnych wyniesie od 3,75% do 4% do końca 2023 roku. Dla kontrastu, prezes Fed w Minneapolis, Neel Kashkari, chce, aby stopa funduszy federalnych wyniosła 3,9% do końca tego roku i 4,4% do końca 2023 roku. Zasadniczo Rezerwa Federalna prawdopodobnie będzie chciała zobaczyć kolejne dowody na spowolnienie inflacji i jej spadek z aktualnych poziomów o połowę. Sugerowałoby to, że wszelkie rozmowy o obniżkach tempa podwyżek stóp są przedwczesne.

Ostatecznie każde spowolnienie presji inflacyjnej należy postrzegać przez pryzmat tego, czy po wrześniowym spotkaniu zobaczymy kolejne podwyżki o 50 pb.

Dzisiejszy wskaźnik PPI, który wydaje się być bardziej wybiegający w przyszłość, będzie prawdopodobnie równie ważny, jeśli chodzi o to, czego będziemy mogli się spodziewać w kolejnych miesiącach. W czerwcu amerykański PPI nieoczekiwanie skoczył do 11,3%, budząc obawy, że w amerykańskich łańcuchach dostaw narasta dalsza presja inflacyjna. W przeciwieństwie do głównych danych, ceny bazowe nadal spadały z marcowych szczytów w czerwcu i oczekuje się, że będzie to kontynuowane w dzisiejszych lipcowych liczbach. Wyłączając żywność i energię, ceny spadły z 8,5% do 8,2% w czerwcu, gdzie czekuje się spadku do 7,7%. Istnieją pewne dowody na to, że czerwcowy skok mógł być jednorazowy, biorąc pod uwagę gwałtowne spadki cen płaconych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Oczekuje się, że główny PPI spadnie z 11,3% do 10,3%. Ciekawszym pytaniem dla inwestorów i rynków w ogóle jest to, o ile jeszcze mogą spaść ceny, zanim ponownie zaczną wzrastać.

Oczekuje się, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych będzie nadal rosła, gdzie przewiduje się wyniku na poziomie 265 tys. z 260 tys. tydzień wcześniej.

EURUSD – na chwilę wzrósł do 1,0370 i 50-dniowego MA, po czym szybko się cofnął, utrzymując w ten sposób trend spadkowy. Na drodze do parytetu wymiany 1:1 jest obszar 1,0270/80, który działał jako opór do połowy lipca oraz poziom 1.0150

GBPUSD – przetestował linię szyi możliwej odwróconej głowy z ramionami na 1,2280. Przebicie przez 1.2300 otworzy drogę do 1.2600, najbliższe wsparcia znajdują się na 1,2030 i 1,1980.

EURGBP – nie udało mu się przebić przez 0,8480, co doprowadziło do spadków w kierunku 0,8400. Zejście poniżej 0,8400 pozwoli obrać 0,8340 za cel.

USDJPY – po załamaniu w okolicy 135,60 para walutowa zeszła poniżej 134,20 i ruszyła do 132,00. Kolejne kluczowe wsparcie znajduje się na 131,60, jego rozbicie będzie przemawiać za spadkami stronę 130,20 i dołków z tego miesiąca.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7507.

DAX – oczekuje się otwarcia 78 punktów wyżej, na poziomie 13779.

CAC40 – możliwe otwarcie 32 punkty wyżej, na poziomie 6555.



