Cztery najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. Decyzje banków centralnych i inflacja PCE z USA

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych - 25/01 - patrząc na wyniki gospodarcze strefy euro, od III kwartału 2022 r. obserwujemy niewielki wzrost, podczas gdy inflacja również gwałtownie spowalnia. Jednak przy całej tej słabości gospodarczej EBC upierał się, że nie jest bliski rozważenia obniżki stóp procentowych, podnosząc je jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. W listopadzie inflacja zasadnicza spadła do 2,4%, choć w grudniu ponownie wzrosła do 2,9%, podczas gdy ceny bazowe spadły do 3,4%. To odbicie w inflacji zasadniczej, choć bez wątpienia napędzane efektami bazowymi, zostanie wykorzystane jako dowód przez jastrzębie w radzie zarządzającej, że stopy procentowe muszą pozostać wysokie, jednak już teraz istnieją dowody na to, że konsensus w sprawie stóp procentowych się rozpada i chociaż nie oczekuje się dalszych podwyżek stóp, dane ekonomiczne coraz bardziej wspierają ideę cięcia raczej wcześniej niż później.

Rynki obecnie zakładają, że EBC obniży stopy 4 razy w tym roku w krokach po 25 pb, począwszy od czerwca. Kontrastuje to z rynkową wyceną 6 obniżek stóp przez Rezerwę Federalną, mimo że gospodarka USA jest znacznie silniejsza niż w Europie. W tym tygodniu nie oczekuje się żadnych zmian, a główna stopa refinansowania EBC wynosi obecnie 4,5%, jednak PKB za IV kwartał, który ma zostać opublikowany pod koniec miesiąca, oraz styczniowa inflacja CPI, która ma zostać opublikowana 1 lutego, mogą w nadchodzących tygodniach zacząć pojawiać się coraz głośniejsze apele o marcową obniżkę stóp, zwłaszcza że PPI znajduje się w deflacji od 6 miesięcy.

Decyzja Banku Japonii w sprawie stóp procentowych - 23/01 - oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych Banku Japonii znacznie zmalały w ciągu ostatnich kilku tygodni, a najnowsze dane gospodarcze potwierdzają, że nie ma pośpiechu, aby podnieść stopy z ujemnego terytorium. Słabość dolara amerykańskiego w ostatnich tygodniach pomogła zmniejszyć presję na BOJ. Ostatnie dane o inflacji wskazywały na złagodzenie presji cenowej przy gwałtownym spowolnieniu zysków pieniężnych w listopadzie. Na ostatnim posiedzeniu w grudniu BOJ utrzymał politykę pieniężną na niezmienionym poziomie, oferując jednocześnie niewiele wskazówek co do swoich przyszłych zamiarów. Oczekuje się jednak, że bank centralny nadal będzie próbował rozpocząć proces bardziej normalnej polityki pieniężnej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a stopy procentowe powinny wyjść z ujemnego terytorium w pierwszej połowie tego roku.

Od listopada rentowność japońskich 10-letnich obligacji JGB spadła ze szczytowego poziomu 0,97% do poniżej 0,6% na początku tego roku. W przypadku 2-letnich obligacji powróciliśmy do 0%, po tym, jak osiągnęły one poziom 0,15%. Czy możemy zobaczyć odbicie w następstwie ogłoszenia polityki w tym tygodniu?

PKB USA za IV kwartał - 25/01

jest mało prawdopodobne, by gospodarka amerykańska rosła w takim samym tempie jak w III kwartale, kiedy to gospodarka wzrosła o 4,9%, przy czym konsumpcja osobista odpowiadała za 3,1% tego wzrostu po słabszych wynikach w II kwartale. Oczekuje się, że w IV kwartale gospodarka spowolniła do 1,9% do 2% w ujęciu rocznym, co byłoby najsłabszym kwartałem 2023 r. i najsłabszym od II kwartału 2022 r., kiedy gospodarka USA skurczyła się o -0,6%.

Niemniej jednak odporność amerykańskiego konsumenta była na czele odporności obserwowanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z mocnym końcem roku pod względem wydatków konsumpcyjnych. Biorąc pod uwagę utrzymujący się napięty charakter amerykańskiego rynku pracy, nie ma powodu, aby przypuszczać, że nie zostanie to utrzymane w IV kwartale.

Wydatki na sprzedaż detaliczną wzrosły pod koniec ubiegłego roku po słabym październiku, w związku z czym dane o konsumpcji osobistej za IV kwartał mogą okazać się słabym punktem, zanim zostaną zrewidowane w górę. Oczekuje się również, że wskaźnik cen spowolni z 3,3% obserwowanych w III kwartale do około 2%. Lepsze od prognoz dane mogą skłonić rynki do przesunięcia obecnego terminu pierwszej obniżki stóp Fed.

US Core PCE (grudzień) - 26/01

w związku z planowanym na przyszły tydzień posiedzeniem amerykańskiego banku centralnego rynki nadal próbują odgadnąć, kiedy może nastąpić pierwsza obniżka stóp Fed, po zaskakująco gołębiej zmianie Powella podczas ostatniego posiedzenia banku centralnego tuż przed Bożym Narodzeniem. Dane PCE będą prawdopodobnie kluczowym punktem odniesienia dla rynków po tym, jak bazowy deflator PCE spowolnił do 3,2% w listopadzie, spadając z 3,4% w październiku i najniższego poziomu od kwietnia 2021 roku.

Dalsze spowolnienie do 2,9%, które wydaje się być konsensusem, może sprawić, że rynki będą nadal budować perspektywę obniżki stóp procentowych w marcu. Większym zmartwieniem dla niektórych przedstawicieli Fed jest to, że główny wskaźnik CPI wydaje się ponownie rosnąć. Będzie to główna obawa Fed przed wczesnym cięciem ponieważ może to ponownie wywołać presję inflacyjną, której opanowanie zajęło tak dużo czasu. Ta ostrożność sugerowałaby, że marzec jest zbyt wczesny na obniżkę stóp w USA, a rynek wyprzedza sam siebie.



