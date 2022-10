CPI USA może dać rynkom amerykańskim kolejny impuls do spadku

Wczorajsza sesja FTSE100 była kolejnym rozczarowaniem

Wczorajsza sesja FTSE100 była kolejnym rozczarowaniem, gdyż brytyjski blue chip zamknął się na 18-miesięcznym minimum, ciągnięty w dół przez gwałtowne spadki w bankach i firmach budowlanych w wyniku gwałtownego wzrostu długoterminowych rentowności. Wzrost rentowności był spowodowany obawami o plany fiskalne rządu brytyjskiego, jak również perspektywą podwyżki stóp przez Bank Anglii w listopadzie. Rynki amerykańskie również odbyły trudną sesję, podczas której S&P500 znalazł się blisko 18-miesięcznych minimów, podobnie jak Nasdaq100.

Wczorajsze minutki Fedu nie przyniosły wielu niespodzianek - przedstawiciele banku centralnego wskazali, że podwyżki stóp będą prawdopodobnie kontynuowane, ponieważ inflacja pozostaje na niedopuszczalnie wysokim poziomie i prawdopodobnie utrzyma się na nim dłużej niż oczekiwano. Nieco zaskakujące jest to, że po opublikowaniu protokołu rentowności obniżyły się, mimo że nie było żadnych oznak zmiany sposobu myślenia, przy czym oczekuje się, że kolejna podwyżka stóp o 75 pb nastąpi na początku listopada. Lekkie osłabienie mogło być spowodowane zdaniem, które zdawało się wskazywać, że wczesne oznaki znaczącego negatywnego wpływu na perspektywy gospodarcze mogą wymagać rekalibracji polityki w celu złagodzenia ryzyka gwałtownego spowolnienia. Choć może się to wydawać czepianiem się, tegotygodniowe komentarze wiceprzewodniczącej Fed Lael Brainard, która wyraziła zaniepokojenie perspektywą opóźnień w polityce i ich wpływem na gospodarkę amerykańską, mogą być interpretowane jako pierwsze oznaki zmiany nastawienia, po trzech kolejnych podwyżkach stóp o 75 pb i perspektywie czwartej w listopadzie. Nikt nie może określić tego mianem pivotu, ale może utrudnić Fedowi podejmowanie decyzji jeśli chodzi o stopy procentowe i spowolnić cały proces podwyżek.

Dzisiejsze dane o CPI za wrzesień prawdopodobnie nie wpłyną na zmianę nastawienia, jeśli chodzi o decyzję w sprawie stóp za trzy tygodnie, biorąc pod uwagę sposób, w jaki dolar amerykański zareagował na wyższe niż oczekiwano dane za sierpień. Chociaż główny wskaźnik CPI spadł do 8,3% z 8,5%, to wzrost cen bazowych spowodował duży ruch w górę zarówno w dolarze, jak i w stopach zwrotu, po tym jak osiągnęły 6,3% z poziomu 5,9%, co było większym wzrostem niż oczekiwano. Duży wzrost cen bazowych zdaje się sugerować, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy inflacja będzie znacznie bardziej stabilna, niż to początkowo zakładały rynki, co zwiększa ryzyko, że Rezerwa Federalna nie tylko będzie bardziej agresywna w kwestii podwyżek stóp, ale także utrzyma je na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Powell zapowiedział już, że Fed będzie kontynuował swoje działania, dopóki nie pojawią się wyraźne dowody na to, że inflacja znajduje się na trwałej ścieżce spadkowej. Aby zmniejszyć presję na wzrost rentowności i spadek cen akcji, konieczne będzie znaczne minięcie oczekiwań rynku. Nie wydaje się to teraz prawdopodobne, podczas gdy silna liczba wyśle rentowność z powrotem w górę i jeszcze bardziej zwiększy presję spadkową na takie indeksy jak Nasdaq i S&P500, spychając je poniżej ich ostatnich minimów i powodując dalsze straty. Z drugiej strony ceny energii nadal się obniżają, co jest dobrą wiadomością z punktu widzenia konsumenta, jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa zaczynają podnosić ceny, wszelkie nadzieje na wytchnienie od presji inflacyjnej wydają się być dość odległe. Obecnie głównym przedmiotem zainteresowania są ceny bazowe, a mniejszy nacisk kładzie się na główny wskaźnik CPI, który powinien nadal spadać...

EURUSD – znalazł wsparcie przy 0,9670, co może pozwolić na odbicie w ramach szerszego trendu spadkowego. Utrzymuje się nastawienie na dalsze straty w kierunku 0,9000, przebicie powyżej parytetu i 50-dniowej SMA jest potrzebne, aby zasygnalizować potencjalne wzrosty do 1,0200.

GBPUSD – podczas ostatniej sesji funt osunął się do 1,0925, po czym nastąpiło silne odbicie powyżej 1,1100. Nadal znajdujemy się poniżej wtorkowych szczytów na 1,1180, ale przejście przez 1,1200 mogłoby pozwolić na dotarcie do 1,1500. Ogólne nastawienie pozostaje do ruchu w stronę 1,1200.

EURGBP – cofnął się z okolic 0,8870, otwierając perspektywę powrotu do 0,8720 i wtorkowych minimów. Zejście poniżej 0,8720 będzie sugerować kontynuację w stronę 0,8670.

USDJPY – nadal wygląda na dobrze wspierany i udało mu się wzrosnąć ponad 145,90, dzięki czemu możemy zobaczyć dalsze wzrosty do szczytów z 1998 r. na 147,70. Nastawienie pozostaje do ruchu w stronę 150,00, zaprzeczeniem tego scenariusza będzie spadek poniżej 143,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 11 punktów niżej, na poziomie 6815.

DAX – oczekuje się otwarcia 22 punkty niżej, na poziomie 12150.

CAC40 – możliwe otwarcie 13 punktów niżej, na poziomie 5805.



