Coinbase nie zachwyca wynikami

C oinbase opublikował wyniki za II kw. 2022 r., w których poinformował, że odnotował stratę w wysokości 1,1 mld USD, która była spowodowana głównie odpisami z tytułu utraty wartości bezgotówkowych.

Chodziło o niższe ceny aktywów kryptowalutowych w II kwartale. Coinbase przekazało, że spodziewa się, że trudne warunki na rynku kryptowalut utrzymają się do trzeciego kwartału 2022 r., firma dodała, że prawdopodobnie odnotuje dalszy spadek całkowitego wolumenu obrotu i średnich przychodów z transakcji na użytkownika, jednak jest zdania, że może wzrosnąć jej przychód z opłat abonamentowych i serwisowych.

Amerykański resort finansów ogłosił w poniedziałek, że wprowadza sankcje dot. miksera kryptowalut Tornado Cash, za którego pomocą przestępcy wyprali już ponad 7 mld USD. Co w praktyce oznaczają sankcje? Przede wszystkim zablokowanie środków Tornado Cash na terenie USA lub tych, które są w posiadaniu podmiotów objętych amerykańskim prawem. Jak podano w komunikacie ministerstwa, Tornado Cash, czyli popularna usługa ułatwiająca miksowanie kryptowalut, czyli faktyczne zacieranie ich pochodzenia, była wykorzystana m.in. przez grupę hakerów Lazarus Group, która pracuje na zlecenie reżimu Kimów z Korei Płn. Przestępcy wyprali za jej pomocą ponad 455 mln USD. Ponadto do miksera trafiły również środki pochodzące z cyberataków na Nomad i Harmony Bridge. Tornado Cash jest już drugim takim podmiotem objętym sankcjami po Blenderze.

Iran w tym tygodniu złożył pierwsze oficjalne zamówienie dotyczące importu towarów, za które płatność została w całości zrealizowana w kryptowalutach. Łączna wartość transakcji wyniosła 10 milionów dolaró w, nie podano jak przebiegła. Mimo wszystko, jest to krok w stronę akceptacji kryptowalut i uznania ich za aktywa o faktycznej wartości.

Mimo iż wiele firm skoncentrowanych na krypto aktywach boleśnie odczuło skutki rynku niedźwiedzia, według dyrektora generalnego White Rock, bessa to idealna okazja na ekspansję poprzez fuzje i przejęcia w sektorze wydobycia wirtualnych walut.

W rozmowie z mediami podkreślił, że przedsiębiorstwa skutecznie zarządzające swoimi bilansami są w dobrej formie nawet wówczas, gdy wokół panuje kryptowalutowa zima. Odniósł się tutaj w szczególności do branży wydobywczej, zauważając, że dobrze przygotowane projekty przetrwają wszystkie zawirowania, a co więcej będą umiały je wykorzystać, by w późniejszym czasie generować wyższe zyski podczas hossy.

Bitcoin ciągle tworzy wyższe szczyty i dołki, najbliższe znaczące poziomy to wsparcie na 20,7 tys. USD oraz oporowe 24,8 tys. USD. Rozbicie jednej z tych wartości prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

Ethereum utworzyło siedem dziennych spadkowych świec z rzędu, po czym ponownie pojawił się popyt. Wsparcie znajduje się na wysokości 1600 USD, jego rozbicie pozwoli na kontynuację ruchu w stronę dołka na 1365 USD, natomiast wzrost ponad oporu na 1780 USD będzie sugerował dalsze wzrosty do 1920 USD.

Bitcoin Cash sprawdza wsparcie na wysokości ostatnich szczytów, jednak reakcja jest dość słaba, co może wskazywać kontynuację do poziomu 115 USD. Opór aktualnie znajduje się na 148 USD.

Ripple w trakcie ostatniego tygodnia spadł o 2% swojej wartości, poziomy oporowe dla XRP to 0,384 i 0,41 USD, a wsparcia znajdują się na 0,35 i 0,325 USD.

Litecoin powrócił poniżej oporu na wysokości 64 USD, jego utrzymanie będzie przemawiać za ruchem w stronę 55 i 52 USD. Potencjalne wzrosty mogą się zatrzymać przy 64 USD.

Dash, radził sobie najlepiej w trakcie ostatniego tygodnia, kryptowaluta ciągle utrzymuje się w trendzie wzrostowym w ramach którego możemy zobaczyć dalsze wzrosty do 62 USD, najbliższe wsparcie znajduje się na 47 USD.



