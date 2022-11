Co zrobi RPP? Popyt na akcje utrzymany

Przed trudną decyzją stoi RPP, gdyż dziś ma zostać ogłoszona decyzja o wysokości stóp procentowych. Według niektórych ekonomistów, walka z inflacją tylko przez podnoszenie kosztu pieniądza nie wystarczy, a może przynieść trudne do oszacowania skutki dla gospodarki. Wyższe stopy procentowe już spowodowały, że popyt na kredyty mieszkaniowe spadł prawie do zera. Należy się liczyć ze spadkiem konsumpcji, a to uderzy w małe i średnie przedsiębiorstwa i może doprowadzić do likwidacji firm, a to przełoży się na wzrost bezrobocia.

Spadku konsumpcji można spodziewać się po tym, jak rząd zapowiedział zakończenie programów związanych z tarczą antyinflacyjną. Do tego nikomu niepotrzebna przepychanka z Komisją Europejską i zablokowanie funduszy unijnych fundują nam mieszankę wybuchowa. Jest już pewne, że PKB skurczy się w kolejnych kwartałach, a według agencji Moody’s grozi na ujemne tempo wzrostu gospodarczego.

Kryptowaluty znalazły się pod presją. Binance zgodził się na przejęcie FTX zaledwie kilka dni po tym, jak tweet od prezesa największej na świecie giełdy kryptowalut wywołał falę zawirowań na rynku, które ostatecznie spowodowały załamanie płynności u mniejszego rywala. Wszystko wskazywało na to, że FTX byłby niewypłacalny bez ratunku ze strony Binance.

Optymizm na giełdach trwa w najlepsze, a inwestorzy wyczekują na jutrzejszy odczyt inflacji w USA. Część inwestorów uważa, że aktualna agresywna polityka Fed dochodzi do punktu przegięcia i począwszy od grudniowego posiedzenia FOMC podwyzki stóp nie będa już tak duże. Wczorajsza sesja na głównych parkietach w Europie zakończyła się wzrostami wszystkich głównych benchmarków. Solidne zyski odnotowano na Dow Jonesie, który wzrósł o 1,02% pokonując barierę 33000 pkt. Będące pod presją słabych wyników spółek technologicznych S&P500 i Nasdaq Composite wzrosły o odpowiednio 0,56% i 0,49%.

Po serii wzrostów na rentowności amerykańskich obligacji obserwujemy lekkie cofnięcie. Począwszy od 3-miesięcznych, a skończywszy na trzydziestoletnich obligacjach, rentowności przekraczają 4%. Trzydziestolatki dziś rano mają rentowność 4,285%, a najpopularniejsze wśród inwestorów T-Note 4,144%. Rentowność dwuletnich papierów wzrosła do 4,659% i od dłuższego czasu obserwujemy inwersję na krótkiej krzywej dochodowości 2/10.

Dziś na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują mieszane nastroje, a inwestorzy wyczekują na dane z USA. Inflacja konsumencka w Chinach spadła z 2,8% do 2,1% jednak polityka zero covid ciąży gospodarce Państwa Środka. Giełda w Tokio traci 0,56%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,58%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,89%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-1,42%), Szanghaj (-0,48%), Singapur (0,33%), Nowa Zelandia (-0,08%), Indonezja (0,18%). Indeks Asia Dow traci 0,40%.

Na GPW byki nadal nie odpuszczają. Za nami kolejna sesja przy Książęcej, która zakończyła się wzrostem na szerokim rynku i rodzimych blue chipach. Przez całą sesję dość niewiele się działo, kiedy inwestorzy byli wstrzemięźliwi w oczekiwaniu na decyzję wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, decyzję RPP i dane o inflacji w USA. Toteż przez większość czas na warszawskim parkiecie wiało nudą.

Sesja rozpoczęła się od otwarcia na poziomie wczorajszego zamknięcia i przez godzinę niedźwiedzie pró bowały ściągnąć indeksy na czerwone terytorium. Po godzinie byki powróciły nad kreskę i do startu handlu na Wall Street benchmarki snuły się na poziomie odniesienie. Jankeskie indeksy rozpoczęły handel wzrostami, a w ślad za nimi podążał nasz rynek. Zarówno WIG jak i WIG20 finiszowały na maksimach dziennego zakresu wahań. Wszystko wskazuje na to, że wczorajsza sesja nie zmieniła układu sił, co może być dobrą prognozą na przyszłość. Tym samym wzrosła szansa na wygenerowanie większej korekty. WIG20 przełamał linie trendu spadkowego, a indeks zamknął się powyżej poziomu technicznej hossy, czyli 20% od dołka bessy. Jednak za rogiem czai się niepewność jak gracze z USA zareagują na czwartkowy odczyt inflacji.

Na pewno cieszy fakt, że popyt skutecznie obronił się na poziomie 1600 pkt.

To, co musi niepokoić rodzimych inwestorów, to wciąż prawdopodobnie agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót, który zdecydowanie wzrosły podczas poprzednich sesji znacznie spadły sugerując, że obecny rajd może zakończyć się realizacją zysków i kilkudniowym cofnięciem. Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 874 mln złotych. WIG zyskał 1,22%, a WIG20 dodał do dorobku 1,64%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,78% meldując się na poziomie 1655 pkt. W obraz rynku nie wpisały się średnie spółki tracąc symboliczne 0,07%. sWIG80 wzrósł o 1%. Złoty wyraźnie zyskał do dolara, co przełożyło się na wzrost WIG20USD o 2,24%.

Przed decyzją RPP złoty jest stabilny stabilny do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,37.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,66.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,72.

PLNJPY – para handlowana jest 30,30.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.