Ceny surowców spadły we właśnie rozpoczętym trzecim kwartale, co zaznaczyło się znacznymi stratami ropy naftowej i miedzi, ponieważ słabe dane ekonomiczne z Chin i USA wzbudziły obawy o spowolnienie popytu. Kontrakty terminowe na miedź spadły o ponad 20% ze swojego historycznego maksimum w tym roku. Goldman Sachs obniżył rekomendację dla miedzi, wskazując na słabość rynków w Chinach, Europie, Kanadzie i USA co wywarło presję na ceny. W USA indeks produkcji przemysłowej Instytutu Zarządzania Dostawami wzrósł do 47,2% z ośmiomiesięcznego minimum na poziomie 46,8%, sygnalizując, że sektor produkcji przemysłowej się kurczy, zatem główny barometr amerykańskich fabryk był ujemny piąty miesiąc z rzędu. W tej chwili nadal panuje duża niepewność wokół danych dotyczących produkcji w USA i Chinach, co ma wpływ na towary przemysłowe, takie jak miedź i ropa naftowa. Kontrakty terminowe na miedź spadły na początku września do 4 USD za funt, tracąc prawie 3% w tym miesiącu, ponieważ nastroje ucierpiały po tym, jak słabe dane dotyczące produkcji w USA ponownie rozpaliły obawy o recesję. Perspektywy recesji w USA osłabiają perspektywy popytu na materiały takie jak miedź. Analitycy zaznaczyli również słabnący popyt na surowce w Chinach, które są głównymi konsumentami. Australijski gigant górniczy BHP Group niedawno obniżył swoją prognozę popytu na miedź w Chinach, wskazując na obawy na ożywienie gospodarcze kraju. Ponadto oficjalne dane wykazały, że aktywność produkcyjna w Chinach skurczyła w sierpniu się jeszcze bardziej.

Miedź, rynek kasowy. Źródło: CMC Markets, stan na dzień 05.09.2024.

Rozczarowujące dane dla przemysłu z Europy i USA wzbudziły obawy o popyt na ropę. Wtorkowa drastyczna przecena czarnego złota sprowadziła baryłkę WTI na najniższy poziom od początku roku, a ropa Brent spadła do poziomów z grudnia 2023 roku. Ostatnie prognozy EIA i OPEC+ zrewidowały w dół prognozy popytu na ropę. Tradycyjnie we wrześniu po zakończeniu sezonu wakacyjnego popyt na ropę sezonowo spada. Ceny ropy są pod presją planu OPEC dotyczącego zwiększenia produkcji w czwartym kwartale i ciągłych obaw dotyczących popytu na kluczowych rynkach. Nowe dane z Chin wzbudziły obawy, że wzrost gospodarczy w jednym z największych na świecie konsumentów ropy może nie odbić w tym roku. Dodatkowo 8 krajów kartelu zwiększy wydobycie. Niewiadomą jest to, ile faktycznie Rosja eksportuje ropy przez pośredników takich jak Indie i Chiny.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Po wtorkowej wyprzedaży na giełdach Starego Kontynentu wczorajsza sesja ponownie zakończyłą się spadkami, choć w ciągu dnia indeksy odrabiały straty z otwarcia. Wciąż jest widoczny obraz realizacji zysków z sierpniowego rajdu. Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,35% (FTSE100) do 0,98% ( CAC 40).

Na Wall Street była to typowa nudna sesja na przetrwanie. Dow Jones wzrósł o 0,09%, S&P 500 stracił 0,16%. Nasdaq Composite zaliczył spadek o 0,30%.

W Azji wyczekiwanie na dane z USA

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje, a inwestorzy wyczekują na kluczowe dane z rynku pracy USA. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,45%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,16%. Południowokoreański KOSPI traci 0,42%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,46%), Szanghaj (0,12%), Singapur (-1,47%), Sensex (-0,03%). Indeks Asia Dow w dół o 0,14%.

Podsumowanie sesji na GPW

Jedno jest pewne. W końcówce tygodnia można spodziewać się podwyższonej zmienności. I chociaż wczorajsza sesja zakończyła się w czerwieni, to może to nic nie znaczyć przed dzisiejszą i piątkową sesją. Po wtorkowym zjeździe sytuacja techniczna zmieniła się na tyle, że obecnie oba scenariusze, wzrostowy i spadkowy pozostają w grze. Najpierw po dwóch tygodniach marazmu, gdzie WIG20 poruszał się w trendzie bocznym w wąskim przedziale pomiędzy 2420 a 2378 punktów i żadna ze stron nie mogła zdobyć przewagi, poniedziałkowa sesja zakończyła ten okres, a strona popytowa pokonała poziom 2420 pkt. Jednak we wtorek cofnięcie na giełdach w Europie i spadkowy początek na Wall Street zrobiły swoje. WIG20 spadł poniżej wspomnianego poziomu, oddając całość zysku z poprzedniej sesji.

Poziom ten jest ważnym poziomem technicznym, bowiem po teście szczytu z 29 lipca, po którym niedźwiedzie rozpoczęły sierpniową falę wyprzedaży, w mediach wieszczono początek recesji po danych z amerykańskiego rynku pracy. Na ten moment wydaje się, że od globalnego sentymentu będą zależeć dalsze losy indeksu.

Po niskim otwarciu WIG20 zatrzymał się na poziomie 2380. Europejskie parkiety zaczęły odrabiać straty z otwarcia, a w ślad za nimi podążał nasz indeks. W ostatniej godzinie WIG20 solidnie wzrósł i ostatecznie benchmark finiszowały w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresy wahań.

Z grona blue chipów, 7 spółek odnotowało wzrost. Liderem wzrostów było KGHM, którego akcje zyskały 2,44%. Pozostałe spółki zyskały mniej niż jeden procent. Po drugiej stronie rynku znalazł się LPP, który został przeceniony o 1,65%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 998 mln zł. WIG stracił 0,27%. Indeks blue chipów stracił 0,26%. WIG20fut spadł o 0,29%, osiągając na zamknięciu wartość 2378 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował spadek o 0,21%. sWIG80 zakończył dzień 0,49% niżej.

PLN pozostaje mocnym do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,86.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,22.



