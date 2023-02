Ceny gazu pikują — to dobra informacja dla gospodarki

Dziś o poranku marcowa seria kontraktów terminowych na gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych była notowana poniżej 2 USD. Są to najniższe poziomu od października 2020 r., oznaczające spadek ze szczytów w sierpniu 2022 r. o około 80 proc. To bardzo dobra informacja dla gospodarki.

Ceny gazu ziemnego czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Europie są pod dużą presją głównie ze względu na wyższą od średniej temperaturę powietrza tej zimy. Dodatkowo prognozy pogody nadal zdają się wskazywać na utrzymanie takiego stanu rzeczy. Temperatury powyżej normy są oczekiwane we wschodnich i południowych stanach USA do 26 lutego. Relatywnie wysokie temperatury tej zimy spowodowały wzrost zapasów gazu ziemnego w Europie i USA, a magazyny gazu w Europie są obecnie wypełnione w 66% według stanu na 13 lutego, czyli znacznie powyżej 5-letniej średniej sezonowej wynoszącej 46%. Również zapasy gazu ziemnego w USA są o 8,8% wyższe od 5-letniej średniej z 10 lutego. Takie informacje mogą nie wpływać pozytywnie na rynek gazu, ale za to pomagają zbić ceny energii elektrycznej w USA, która w 38 proc. pochodzi właśnie z gazu.

#Gaz leci na łeb na szyję. Marcowe kontrakty poniżej 2 USD. Od szczytu około -80 proc.



Według najnowszych prognoz w tym tygodniu mroźne powietrze może wpłynąć na zachodnie i północne części USA w piątek i sobotę, ale południowy wschód może mieć wiele dni zdecydowanie cieplejszych niż średnia, począwszy od środy. Podsumowuje to firma Forecaster Maxar Technologies , która podała we wtorek, że ponad normalne temperatury są oczekiwane w przyszłym tygodniu dla ponad 60 proc powierzchni USA. Ostatnie dane EIA pokazały, że zapasy w USA wynosiły 2,266 bcf na dzień 10 lutego, 328 bcf więcej niż w zeszłym roku i 183 bcf powyżej średniej pięcioletniej. Tymczasem ilość gazu płynącego do amerykańskich zakładów eksportowych LNG wzrosła do 10-miesięcznego maksimum z powodu gwałtownego wzrostu przepływów do zakładu eksportowego Freeport LNG, gdy obiekt przygotowywał się do zakończenia 8-miesięcznego przestoju spowodowanego pożarem w czerwcu 2022 r.



