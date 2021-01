Byki przejmują kontrolę, spokój na Kapitolu przywrócony

FTSE 100 notował wczoraj wzrosty, zamykając się ponad 3% na plusie i osiągając najwyższy poziom od początku marca. Indeks, pod względem procentowego wzrostu głównych indeksów europejskich, już trzeci dzień z rzędu osiąga najlepsze wyniki. Warto jednak pamiętać, że pozostawał w tyle za swoimi kontynentalnymi odpowiednikami i teraz wydaje się, że nadrabia zaległości. Do wzrostów FTSE 100 przyczyniły się w dużej mierze akcje spółek górniczych, bankowych i naftowych, które osiągnęły imponujący wzrost w tym tygodniu. W tym tygodniu pojawiło się już wiele nagłówków na temat ograniczeń dotyczących przedłużania obostrzeń, ale traderzy zlekceważyli ostatnie niepokoje, prawdopodobnie dlatego, że nie było dla nich szokiem, że liczba przypadków Covid-19 wzrosła pod koniec grudnia. Kilka krajów europejskich będzie musiało utrzymać surowe ograniczenia w najbliższym czasie, ale długoterminowa perspektywa jest taka, że szczepienia będą kontynuowane, co powinno doprowadzić do powolnego ponownego otwarcia gospodarek. Europejska Agencja Leków podpisała zgodę na szczepionkę przeciw Covid-19, która jest produkowana przez firmę Moderna. Przed świętami UE zatwierdziła lek na koronawirusa BioNTech, więc sprawy idą w dobrym kierunku, ale nikt nie spodziewa się, że proces ten będzie szybki.

Wczoraj akcje zyskiwały na wartości. Inwestorzy przyjęli pogląd, że Demokraci przejmą kontrolę w Senacie w Georgii. Dow Jones podskoczył o 1,44% i ustanowił rekord na zamknięciu. Nie był to przypadek, ponieważ NASDAQ 100 zakończył na minusie 1,4%. Istniały obawy, że prezydent elekt, Joe Biden, wprowadzi przepisy, które spowodują, że duże firmy technologiczne zapłacą więcej podatków. Zamieszki na Kapitolu ze strony zwolenników Trumpa odbiły się na nastrojach pod koniec sesji w USA. Protesty na Kapitolu zakłóciły na kilka godzin proces potwierdzania zwycięstwa wyborczego Bidena. Akcje w Japonii i Australii wykazują solidne wzrosty w wyniku ruchów obserwowanych na Dow Jones. Giełdy w Hongkongu i Chinach kontynentalnych są na minusie, ponieważ NYSE dokonała kolejnego zwrotu i zdecydowała o wycofaniu z listy kilku chińskich akcji telekomunikacyjnych. Stosunki na linii USA-Chiny są napięte, ponieważ władze Pekinu zajmują twardą linię wobec prodemokratycznych działaczy w Hongkongu. Rynki europejskie mogą otworzyć się na plusie.

Protokół Fed ujawnił wczoraj wieczorem, że istnieje jednomyślne poparcie dla „podejścia opartego na wynikach” do programu skupu aktywów. Aktualizacja dała jasno do zrozumienia, że przed jakimikolwiek ograniczeniami w programie skupu obligacji będzie dużo analiz. Tylko kilku bankierów centralnych jest otwartych na pomysł zakupu obligacji o dłuższym terminie. Protokół wskazywał, że ożywienie gospodarcze jest lepsze niż oczekiwano, ale ostatnio pojawiły się oznaki osłabienia w odreagowaniu. Dolar amerykański notował spadki w ostatnim czasie i wczoraj spadł do najniższego poziomu od 33 miesięcy. Ostatecznie jednak nastąpiło gwałtowne odbicie. Wzrosty dolara wczoraj po południu przyspieszyły spadek na złocie. Odwrotna korelacja między żółtym metalem a dolarem była silna w ostatnim czasie, co miało duży wpływ na osłabienie ceny kruszcu. Imponujący ruch w górę indeksów takich jak Dow Jones i FTSE 100 również zaszkodził towarowi, ponieważ inwestorzy unikali aktywów o niższym ryzyku. Ropa naftowa notowała we wtorek znaczny wzrost w wyniku agresywnych cięć produkcji w Arabii Saudyjskiej. Wczoraj ogłoszono że kraj ten podniósł cenę. Raport EIA wykazał, że amerykańskie zapasy ropy spadły o ponad 8 milionów baryłek, co świadczy o wysokim popycie. Ropa Brent i WTI zamknęły się odpowiednio o 1,3% i 1,4% wyżej. Rynek ropy osiągnął najwyższy poziom od 11 miesięcy.

Raport PMI dla budownictwa w Wielkiej Brytanii za ostatni miesiąc ma wynieść 55. Listopadowy odczyt wyniósł 54,7. Odczyt zostanie opublikowany o godzinie 10:30. CPI w strefie euro w grudniu ma wynieść -0,2% wobec -0,3% w listopadzie. Podstawowy odczyt CPI ma pozostać stabilny na poziomie 0,2%. Odczyty inflacji zostaną opublikowane o godzinie 10:00. Jednocześnie raport o sprzedaży detalicznej za listopad ma wynieść -3,4% i byłby to duży spadek z 1,5% zarejestrowanych w październiku. Wstępny raport o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych będzie dzisiaj w centrum uwagi w świetle rozczarowującego odczytu ADP opublikowane wczoraj. Ekonomiści spodziewają się, że liczba zgłoszonych bezrobotnych wyniesie 800 000, w porównaniu z 787 000 wcześniej. Wskaźnik ciągły ma spaść z 5,21 mln do 5,2 mln. Wczoraj raport ADP pokazał, że utraconych zostało 123 000 miejsc pracy. Należy pamiętać, że w listopadzie powstało 307 000 miejsc pracy. Pojawiają się coraz większe obawy, że ożywienie gospodarcze w USA traci nieco na sile, a aktualizacja ADP jest dowodem tego ochłodzenia. Raporty zostaną opublikowane o godzinie 14:30. Przewiduje się, że aktualizacja nieprodukcyjna ISM spadnie z 55,9 do 54,6 w grudniu. Dane poznamy o godzinie 16:00. Listopadowy raport pokazał najniższe tempo ekspansji od sześciu miesięcy, co wiąże się również z poglądem, że gospodarka zwalnia.

EURUSD – para pozostaje w trendzie wzrostowym od początku listopada i dopóki utrzymuje się powyżej 50-dniowej MA, przy 1,2000, wzrostowy ruch powinien być kontynuowany. Opór znajduje się przy 1,2480. Czwartkowa świeca dzienna może oznaczać odwrócenie, a spadki mogą wyhamować w okolicy 1,2129.

GBPUSD – od końca września para pozostawała w trendzie wzrostowym, a w zeszłym tygodniu dotarliśmy do 32-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie będzie kontynuowane, kolejnym celem może być 1,3798. Odreagowanie może dotrzeć do 1,3429. Dalsze odbicie powinno skierować się na 1,3322 i 50-dniową MA.

EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a czwartkowa dzienna świeca sugerowała przewagę niedźwiedzi. Dalsze spadki mogą doprowadzić kurs do 0,8864. Ponowne podejście do 0,9000 może skierować notowania na 0,9100.

USDJPY – wczorajsza świeca dzienna można oznaczać odwrócenie i jeżeli dojdzie z tego miejsca do wzrostów, opór znajduje się przy 50-dniowej MA, na poziomie 104,06. Jeżeli szerszy ruch spadkowy utrzyma się, celem może być 102,00.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 47 punktów do 6,888

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 47 punktów do 13,938

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 35 punktów do 5,665



