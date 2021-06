Brytyjski bank blokuje przelewy na giełdy kryptowalut

Bitfarm Ltd, kanadyjska firma górnicza, podpisała umowę zakupu energii z prywatną argentyńską elektrownią, dzięki temu w 2022 roku będzie mogła wydobywać kryptowaluty przy użyciu 55 tys. koparek. Rachunki za energię elektryczną w Argentynie wynoszą zaledwie 3% średniego miesięcznego dochodu, co czyni ją jednym z najtańszych krajów na kontynencie.

Jeden z brytyjskich banków, Starling, zablokował przelewy swoich klientów na giełdy kryptowalut, powodem były obawy związane z działalnością przestępczą. Zakaz ma zostać wycofany po wprowadzeniu specjalnych kontroli płatności, ale nie podano dokładnej daty kiedy to się stanie. Klienci nadal mogą wypłacać środki z giełd na konta Starling bez żadnych ograniczeń.

KBC, jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Belgii, ogłosiła plany uruchomienia własnej kryptowaluty. KBC Coin byłby rodzajem tokena, który pozwoliłby promować swoją platformę bankową. W tej chwili KBC Coin nie jest jeszcze dostępny publicznie, ale jest już testowany w środowisku prywatnym. Jeszcze nie ujawniono dalszych szczegółów dotyczących projektu.

Stany Zjednoczone ciągle twierdzą, że emisja cyfrowego dolara nie jest czymś pilnym, to zdanie aktualnie podziela również Kanada. Kanadyjski bank centralny podobno przeprowadził symulację wprowadzenia CBDC, z której dowiedział się jak powinien wyglądać system oparty na cyfrowej walucie i jakie zmiany mógłby wprowadzić do globalnego rynku. Podczas tej symulacji nie zauważono wystarczających korzyści z wdrożenia CBDC, ale kolejne badanie może zostać przeprowadzone po zakończeniu pandemii.

Apple w ostatnim ogłoszeniu podało, że poszukuje osoby znającej rynek kryptowalut. Publikacja zwróciła uwagę społeczności, która zastanawia się, czy nie jest to sygnał, że Apple chce wejść na rynek cyfrowych aktywów. Mogłoby to mieć na niego znaczący wpływ, gdyż Apple Pay jest jednym z największych procesorów płatniczych, posiadających aktualnie 65 milionów użytkowników. Po dodaniu kryptowalut do systemu Apple Pay, część osób spróbuje szczęścia przy ich kupnie. Aktualnie użytkownicy Apple mają dostęp tylko do Cardano.

Bitcoin oscyluje wokół wartości 37500 USD, najbliższe znaczące poziomy to oporowe 40000 USD i wsparcie przy 34000 USD.

Ethereum po sprawdzeniu wsparcia przy 2500 USD zbliża się do szczytów z poprzedniego tygodnia na wysokości 2940 USD. O kontynuacji wzrostów będzie można myśleć dopiero po utrzymaniu się powyżej wartości 3000 USD.

Bitcoin Cash od tygodnia stoi przy poziomie 690 USD, dzienne zmiany na tej kryptowalucie obecnie wynoszą około 1%.

Ripple na chwilę wyszedł powyżej szczytu z ostatniego tygodnia na poziomie 1,07 USD, po zakończeniu ruchu korekcyjnego możliwy jest ponowny atak na tę wartość.

Litecoin walczy z oporem na wysokości 190 USD, w przypadku wyjścia powyżej niego kolejnym celem będzie poziom psychologiczny 200 USD. W przeciwnym wypadku możemy się wycofać do okolic 160 USD.

Dash utrzymuje się w konsolidacji, jej ograniczeniami są poziomy 200 USD i 170 USD.



