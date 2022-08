Brytyjska gospodarka skurczy się w II kwartale

P o środowych wzrostach na giełdach w Europie i zamknięciu na poziomie dwu miesięcznych maksimów, wczorajsza sesja była o wiele trudniejsza, głównie ze względu na ciągły wzrost cen energii, kiedy wartość holenderskiego gazu ponownie zbliżała się do szczytów z marca.

Rynki amerykańskie początkowo wyglądały na znacznie bardziej prężne po tym, jak lipcowe PPI, tak jak CPI, pokazało spadek. W ujęciu miesięcznym PPI spadł o 0,5p.p, natomiast w ujęciu rocznym zmiana wyniosła 1,5p.p, a bazowy PPI spadł do 7,6%. Podczas gdy inflacja w USA wydaje się maleć, perspektywy dla Europy są o wiele trudniejsze do przewidzenia ze względu na różnice w cenach energii. Niemniej jednak rynki amerykańskie nie mogły utrzymać swoich zysków i zamknęły się w mieszanych nastrojach, kiedy Nasdaq100 zszedł na ujemne terytorium, po tym, jak rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji ponownie wzrosły.

Dzisiejsze otwarcie w Europie wydaje się zapowiadać dość słabo, ponieważ czekamy na najnowsze dane dotyczące PKB Wielkiej Brytanii za II kwartał, które nie powinny być zbyt dobre.

Gospodarka brytyjska zdołała dobrze rozpocząć rok z 0,8% wzrostem PKB w I kwartale. Teraz możemy odnotować gwałtowne spowolnienie w II kwartale, zwłaszcza biorąc pod uwagę silny wzrost cen energii, a także różne podwyżki podatków, które weszły w życie w podobnym czasie. To powiedziawszy, na miesięcznych liczbach obraz wygląda nieco bardziej pozytywnie, jeśli można by pominąć czerwcowe szacunki. W kwietniu gospodarka odnotowała spadek PKB o 0,2%, jednak w maju zostało to zrekompensowane, kiedy zobaczyliśmy wzrost o 0,5%u. Oczekuje się że dzisiaj zobaczymy miesięczną zmianę o -1,2%, gdzie słabość ma być szczególnie zauważalna w danych dotyczących produkcji przemysłowej, w których możemy zobaczyć spadek nawet o 1,9%. Pomimo rosnących kosztów, odczyty PMI były powyżej progu 50 punktów, co kłóci się z oficjalnymi danymi ONS, które pokazały zupełnie wyniki. Sprzedaż detaliczna zmalała w ciągu kwartału, jednak obchody Platynowego Jubileuszu Królowej mogły działać jako pozytywny katalizator ze względu na sporą liczbę turystów. Widzieliśmy w najnowszych danych z Hiszpanii i Włoch, jak silny wpływ może mieć turystyka, a przy tanim funcie, Wielka Brytania może odnotować podobny wzrost, jednak prognozy na III kwartał są o wiele gorsze.

Podczas dzisiejszego dnia uwaga inwestorów również zostanie zwrócona w stronę USA, skąd poznamy dane na temat oczekiwań inflacyjnych z Uniwersytetu Michigan za sierpień. Czy po ostatnich spadkach zmienią się prognozy na następne 5-10 lat?

EURUSD – na razie nie jest w stanie przekroczyć 50-dniowego MA, tym samym utrzymując się w trendzie spadkowym. Podczas wczorajszego cofnięcia kupujący znaleźli oparcie na 1,0270/80, który działał jako opór do połowy lipca. Spadek poniżej 1.0260 wyznaczy 1.0150 za cel.

GBPUSD – walczy z oporem na wysokości linii szyi formacji odwróconej głowy z ramionami przy 1,2280. Wzrost ponad 1.2300 otworzy drogę do 1.2600, wsparcia są na 1,2030 i 1,1980.

EURGBP – nie udało mu się przebić przez 0,8480, co doprowadziło do spadków w kierunku 0,8400. Zejście poniżej 0 8400 pozwoli obrać 0,8340 za cel.

USDJPY – po załamaniu w okolicy 135,60 para walutowa zeszła poniżej 134,20 i ruszyła do 132,00. Kolejne kluczowe wsparcie znajduje się na 131,60, jego rozbicie będzie przemawiać za spadkami stronę 130,20 i dołków z tego miesiąca.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7466.

DAX – oczekuje się otwarcia 16 punktów niżej, na poziomie 13678.

CAC40 – możliwe otwarcie 9 punktów niżej, na poziomie 6535.



