Dziś uwaga inwestorów skupi się na Banku Anglii. Gubernatorzy banku podejmą decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że rozkład głosów za obniżką w stosunku do utrzymania na niezmienionym poziomie wyniesie 5 do 4. Rynek wycenie cięcie podstawowej stopy procentowej o 25 pb z 5,25% do 5%.

Powell dał wyraźny sygnał, co do bardzo prawdopodobnego obniżenia kosztu pieniądza na wrześniowym posiedzeniu, co sprzyja spadkowi rentowności amerykańskich obligacji. Inwestorzy łakomym okiem spoglądają w fundusze obligacji zanim stopy procentowe zaczną spadać. Fundusze ETF o stałym dochodzie zebrały w pierwszej połowie roku więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej. Rynek akcji może i będzie rósł, ale rok 2024 na Wall Street będzie rokiem funduszy obligacji. Obligacje przynoszą najwyższe zyski od pokolenia. Według Morningstar Amerykańskie fundusze ETF o stałym dochodzie notowane na giełdzie odnotowały do końca lipca napływ prawie 150 miliardów dolarów, co jest nowym rekordem. Jeśli spojrzeć na fundusze inwestycyjne i ETF-y razem, opodatkowane fundusze obligacji odpowiadały za prawie 90% napływu netto w pierwszej połowie roku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 01.08.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na głównych giełdach Starego Kontynentu przebiegał w mieszanych nastrojach. Zdecydowanie gorsze były na południu Europy, gdzie FTSE MIB i IBEX 35 straciły odpowiednio 0,43% i 1,23%. Za to giełdy północy zyskały od 0,53% (DAX40) do 1,13% (FTSE100).

Na Wall Street powróciła wiara w spółki technologiczne, gdzie od początku sesji indeksy rosły w siłę. Dow Jones wzrósł o 0,24%, S&P500 zyskał 1,58%, a Nasdaq Composite dodał do dorobku 2,64%. Największa zmienność dotyczyła małych spółek. Do decyzji Fed, Russell 2000 dotarł do poziomu 2300 pkt. po czym oddał znaczą część zysków. W ostatecznym rozrachunku indeks utrzymał wzrost o 0,51%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach, mimo udanej sesji na amerykańskich parkietach. Indeks giełdy w Tokio traci o 2,70%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,48%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,74%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,22%), Szanghaj (-0,14%), Singapur (-0,82%), Sensex (0,19%). Indeks Asia Dow w dół o 0,73%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na GPW to ponowne odbicie na WIG20 od strefy wsparcia usytuowanej na poziomie 2380 - 2400 punktów. Poprawa nastrojów na europejskich giełdach oraz wzrosty kontraktów na amerykańskie indeksy sprzyjały rodzimym bykom. Po wysokim otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 w południe osiągnęły dzienne maksima i w tych okolicach pozostały do końca handlu. Na wykresie miesięcznym indeksu blue chipów sytuacja techniczna może sprzyjać niedźwiedziom. Układ świec począwszy od maja ma wypowiedź prospadkową. Trzy kolejne miesięczne świece to spadająca gwiazda, wisielec, a lipiec zakończył się formacją objęcia bessy. Jeśli minima z czerwca i lipca zostaną pokonane może otworzyć to drogę w stronę 2250 pkt. W alternatywnym scenariuszu w oczekiwaniu na wrześniowe cięcie stów procentowych przez Rezerwę Federalną benchmark może pozostać w trendzie bocznym

Z grona blue chipów 15 spółek zameldowało się na zielonym terytorium, gdzie liderem wzrostów był KGHM +1,5%. O ponad 3% wzrosły akcje Dino, PGE i Budimexu. Najgorzej podczas ostatniej sesji wypadł JSW, notując przecenę o 1,29%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,31 mld zł. WIG zyskał 1,36%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,54%. WIG20fut zyskał 1,58%, osiągając na zamknięciu wartość 2386 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował wzrost o 1,23%, a sWIG80 zakończył dzień 0,05% wyżej.

Złoty stabilizuje się do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,52.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.