Bitcoin z szansą na nowy rekord już po weekendzie? Czynniki makroekonomiczne zdają się sprzyjać kryptowalutom

Na rynkach wschodzących panuje delikatnie mówiąc chaos, który został jeszcze bardziej spotęgowany decyzją prezydenta Francji, któremu nie spodobał się wynik wyborów do PE i rozwiązał parlament. W efekcie w Europie akcje szybko tanieją, obligacje Niemiec drożeją, a złoty został poturbowany mocniej, niż w kwietniu.

Temu wszystkiemu z boku przygląda się rynek amerykański, a także rynek kryptowalut, który dostał szereg korzystnych w teorii czynników, aby móc ruszyć w stronę nowego rekordu (a przynajmniej konkretnie te czynniki nie powinny mu w tym przeszkadzać).

Wzrost płynności i spadek rentowności mogą pomóc BTC

O ile na naszym podwórku obecna zmiana kursów walut przypomina sytuację z kwietnia, o tyle w USA i na rynku krypto panuje duży spokój, ponieważ to są problemy Europy i EM, a nie USA — przynajmniej na ten moment. Inwestorzy zza oceanu wręcz otrzymali bardzo dobre informacje w ostatnich dniach.

Przede wszystkim mowa o danych o inflacji, gdzie zarówno CPI jak i PPI wypadły poniżej konsensusów, co pomogło w obniżeniu rentowności obligacji USA do poziomów z początku kwietnia. Z reguły spadek rentowności, to dobra informacja dla ryzykownych aktywów, w tym kryptowalut, ponieważ zmniejsza korzyści z bezpiecznego przechowywania kapitału oraz podnosi wartość zabezpieczenia pod ryzykowne transakcje.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, z danych Departamentu Skarbu, że poprawiła się płynność w sektorze finansowym, przez kolejne duże wydatki schodzące z konta TGA (Treasury General Account). Poprawa warunków płynnościowych również zdaje się w ostatnich kilkunastu miesiącach sprzyjać kryptowalutom i BTC.

Jedynie dolar amerykański i jego ostatnie umocnienie przez silny spadek rentowności obligacji Niemiec (inwestorzy w Europie rzucili się na bezpieczniejsze papiery naszego zachodniego sąsiada) zmniejsza ich atrakcyjność dla inwestorów z USA, przez co kurs EUR/USD może spadać. Tu jednak można mieć nadzieję, że wstrząs polityczny w Europie wkrótce wygaśnie.

Kurs bitcoina w najdłuższej konsolidacji od kwietnia 2023 r.

Trend boczny na rynku bitcoina trwa już 13 tydzień. Jest to tym samym najdłuższy okres konsolidacji ceny od kwietnia 2023 r. Wtedy jednak trend boczny trwał 22 tygodnie. Wydaje się, że jednak są szanse na to, co zostało wspomniane wyżej, że zakres cen między 61000 i 72000 USD zostanie być może pokonany wcześniej i być może w okolicach weekendu lub tuż po weekendzie.

