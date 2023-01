Bitcoin a rotacja sektorowa – co to może oznaczać?

Cena bitcoina ustabilizowała się w tym tygodniu, po wcześniejszym silnym rajdzie. Jeszcze na początku roku bitcoin kosztował niecałe 17000 USD, aby dziś, w piątek 27 stycznia o poranku, kosztować około 23000 USD. Wygląda na to, że bitcoin powrócił do silnej korelacji z ryzykownymi aktywami i... spółkami technologicznymi z USA.

Choć bitcoin wyrażony w dolarze amerykańskim wzrósł od początku roku o 37 proc. (najmocniejszy styczniowy wzrost od stycznia 2013 roku), a Nasdaq 100 o nieco ponad 9 proc., to współczynnik korelacji dla danych dziennych wynosi 0,88, gdzie korelacja jest ponownie istotna i oczywiście dodatnia. Ta zależność jest o tyle ciekawa, że możemy ją potencjalnie połączyć z teorią rotacji sektorowej dla spółek w zależności od tego, gdzie znajdujemy się w cyklu koniunkturalnym.

Jeśli spojrzeć na to, jakie sektory zyskują od początku roku na amerykańskiej giełdzie, to zobaczymy, że są to sektory: komunikacji, dóbr niepodstawowych oraz sektor technologiczny. W teorii rotacji sektorowej, gdy giełda osiąga swoje dno, to realna gospodarka dopiero je osiągnie. Innymi słowy, rynek ma dyskontować przyszłość i odbijać już wtedy, gdy w realnej gospodarce dopiero pojawi się recesja.

Zgodnie z tą teorią sektor technologiczny jest jednym z tych, który może pierwszy zacząć odbijać w momencie, gdy świat będzie dopiero przejmować się recesją w opóźnionych danych o PKB. Gdyby przyjrzeć się z kolei wspomnianym sektorom jak komunikacja czy dobra niepodstawowe, to zobaczymy, że w nich prym wiodą spółki technologiczne. W komunikacji największe wagi mają Meta i Alphabet, w dobrach niepodstawowych prym wiedzie Amazon i Tesla, zaś czysty sektor technologiczny to Apple, Microsoft i Nvidia.

Bitcoin i rotacja sektorowa spółek

Analizując zachowanie bitcoina od początku roku oraz dodając do tego teorię rotacji sektorowej, rynek może być na początku całego cyklu, w którym może zacząć dyskontować już nie recesję, a ożywienie gospodarcze. Tak przynajmniej może wynikać z obecnych wycen również pozostałych sektorów. Te, które teoretycznie chronią przed recesją w dobie wysokiej inflacji i świetnie sobie radziły w zeszłym roku, czyli sektor opieki zdrowotnej, dóbr podstawowych oraz usług komunalnych, znajdują się w tym roku na minusie.

Najsilniejsze sektory od poczÄ tku roku na amerykańskiej giełdzie?



- technologia 💻

- dobra dyskrecjonalne 🏎️

- komunikacja 📱



Co ma do tego wszystkiego #bitcoin?



O tym za chwilę w komentarzu do tego tweeta 👇 pic.twitter.com/DvzV8lENPi — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) January 27, 2023

Jeśli zatem rynek poprawnie wycenia moment, w którym znajduje się gospodarka, to najbardziej niepożądane aktywa w ostatniej bessie (spółki technologiczne i krypto), mogą w następnych miesiącach wracać do łask inwestorów. Niemniej jednak należałoby pamiętać również o tym, że jeśli tak się stanie, to byłby to potencjalny rynek byka, który startowałby z najwyższych wycen w historii. Bessa go poprzedzająca nie urealniła wskaźników na tyle, w jakim stopniu robiła to w przeszłości, a do tego dochodzą stopy procentowe w USA już wkrótce przy 5 proc. Czy zatem obserwowane od początku roku odbicie się utrzyma? Tu wskazówki pojawić się mogą już 1 lutego podczas decyzji Fed w sprawie stóp procentowych.

Bitcoin na wykresie

Wykres CFD na BTC/USD, D1, platforma Next Generation CMC Markets

Z punktu widzenia wykresu kurs bitcoina pokonał równość względem wcześniejszych korekt i obecnie przekroczył połowę korekty z okresu luty – marzec 2022 roku. Równość względem tamtego odreagowania wypada w rejonie 30000 USD. Tam także znajduje się konsolidacja, po której notowania największej kryptowaluty runęły. Jeśli cena dotrze w ten rejon, może być to punkt rozstrzygający do dalszych losach BTC, ponieważ kolejny nowy dołek wcale nie został jeszcze wykluczony.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.