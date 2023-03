Banki regionalne w USA łapią oddech — Nasdaq i bitcoin królują

Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych w lutym spadła do 6 proc., co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Pozostałe miary, w tym inflacja bazowa, która wyniosła 5,5 proc. również były zgodne z konsensusem. Jedyne dane, które się wyłamały, dotyczyły inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym. Ta wzrosła o 0,5 proc., a nie o zakładane 0,4 proc.

Niemniej jednak to co mogło ucieszyć rynki, oprócz rocznych wskaźników inflacji pokrywających się z oczekiwaniami, to również realny spadek średnich tygodniowych wynagrodzeń. Te w ujęciu miesięcznym spadły o 0,4 proc. Jest to najniższa wartość od wakacji 2022 r., która może pokazywać, że spada siła nabywcza Amerykanów, a tym samym presja na inflację popytową też może być mniejsza.

Próba normalizacji notowań banków i obligacji

Dziś trwa kolejna bardzo zmienna sesja na rynku obligacji, kontraktów na stopę procentową oraz na akcjach banków w USA.

Obecnie, po wczorajszej ogromnej zmienności na rynku stopy procentowej, gdzie rynek w pewnym momencie zmienił wycenę dla stóp w USA o 165 punktów bazowych, dziś wycenia podwyżkę o 0,25 punktu procentowego 22 marca. Prawdopodobieństwo tego ruchu jest szacowane na 81,9 proc., gdzie jeszcze rano wynosiło 50 proc.

Niewkluczone jednak, że będzie to ostatnia podwyżka dokonana przez Fed w tym cyklu. Dalej Rezerwa Federalna będzie mogła skupić się na obserwacji wpływu dotychczasowych podwyżek na gospodarkę.

Rynek stara się w tym momencie zdyskontować to przypuszczenie i liczy także na zwiększenie płynności w USA w sektorze bankowym. Wzrost płynności w ostatnich miesiącach skutecznie prowadzić również do wzrostu apetytu na ryzyko.

Bitcoin i Nasdaq w natarciu

Zarówno indeks spółek technologicznych, jak i bitcoin, od poniedziałku zachowują się znacząco lepiej niż inne sektory uważane za ryzykowne. Dziś do godziny 15:00 indeks Nasdaq 100 rośnie o prawie 1,5 proc. i przebija 12120 pkt., zaś cena bitcoina przebiła 26000 USD. Oznacza to wzrost od dołka z 10 marca o 35 proc.

Kolejna zmienna sesja na mniejszych amerykańskich bankach.



Na otwarciu akcje podrożały o dziesiÄ tki procent 👇#WesternAllianceBancorp #FirstRepublicBank pic.twitter.com/otyFI7VcUz — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) March 14, 2023

Wygląda na to, że te rynki jednakowo mogą zakładać, że pauza Fed jest blisko, płynność w sektorze finansowym wzrośnie, a stopy dyskonta dla roku przyszłego spadną, co pomaga podbić już dziś wyceny.

Czy takie nastawienie będzie z nami na dłużej? Tego dowiemy się już 22 marca, a wcześniej opinię co do cyklu podwyżek poznamy z ust Christine Lagarde (decyzja EBC w czwartek).



