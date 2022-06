Bank Kanady podniesie stopy procentowe, PMI dla przemysłu w spowolnieniu

R ynki europejskie zakończyły wczoraj dość pozytywny miesiąc z rezerwą. Rekordowy poziom inflacji i ceny ropy naftowej, która dotarła do dwumiesięcznych szczytów wpłynęły na pogorszenie nastrojów.

Giełdy amerykańskie również zakończyły miesiąc zasadniczo słabiej i mniej więcej bez zmian w ujęciu miesięcznym, podczas gdy rentowności gwałtownie wzrosły po tym, jak gubernator Fed, Christopher Waller, powiedział, że chce kilku podwyżek stóp procentowych o 50 punktów bazowych, aby mieć pewność, że inflacja zostanie opanowana. Po tym jak rynki amerykańskie zamknęły się nieznacznie niżej, ale znacznie powyżej najniższych poziomów w ciągu dnia, rynki europejskie powinny otworzyć miesiąc na plusie, przy czym wyprzedaż cen ropy naftowej może mieć negatywny wpływ na FTSE100, ponieważ pojawiły się doniesienia, że OPEC może być otwarty na wyrzucenie Rosji z porozumienia w sprawie produkcji ropy naftowej, co utorowałoby drogę do jednostronnego zwiększenia dostaw.

W rozpoczynającym się miesiącu wiemy już, że wzrost gospodarczy w Europie i Wielkiej Brytanii spowalnia z powodu rosnących cen oraz zakłóceń w łańcuchu dostaw spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę i blokadami covidowymi w Chinach. Dzisiejsze odczyty PMI dla sektora wytwórczego za maj, choć zgodnie z oczekiwaniami powinny być słabsze, nie odzwierciedlają tak naprawdę zakłóceń, z jakimi boryka się sektor wytwórczy w całej Europie. Oczekuje się, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Hiszpanii, Włoszech i Francji spadnie odpowiednio do 52, 53,6 i 54,5, natomiast w Niemczech pozostanie na niezmienionym poziomie 54,6. W Wielkiej Brytanii również oczekuje się podobnego spadku z 55,8 do 54,6, przy czym te konkretne wskaźniki dają mylny obraz aktywności gospodarczej w całym regionie. Dane JOLTS za kwiecień powinny pokazać, że liczba wolnych miejsc pracy spadła w kwietniu do 11,3 mln, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z marcowym wynikiem 11,5 mln.

Rynek pracy w USA pozostaje jednym z głównych czynników wpływających na ożywienie amerykańskiej gospodarki, a biorąc pod uwagę jutrzejszy raport ADP i piątkowe dane NFP, wydaje się, że Rezerwa Federalna nie jest zagrożona agresywnym zacieśnianiem polityki monetarnej w nadchodzących miesiącach.

Dane o wynagrodzeniach, które zostaną opublikowane w piątek w tym tygodniu, mogą dostarczyć więcej wskazówek na temat tego, na ile Fed będzie pewny siebie w nadchodzących miesiącach, biorąc pod uwagę, że wydaje się, iż pojawiają się pewne rozbieżności między przedstwicielem Fed, Christopherem Wallerem, który chce kontynuować agresywne podwyżki stóp o 50 pb po lipcu, a prezesem Fed z Atlanty, Raphaelem Bosticem, który wydaje się otwarty na ewentualną przerwę we wrześniu. Jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych, to wydaje się, że dziś będziemy świadkami kolejnej podwyżki stóp przez Bank Kanady. Po tym, jak przez większość pierwszego kwartału bank centralny zwlekał z decyzją o podniesieniu stóp procentowych, w końcu zdecydował się na to w kwietniu, podnosząc główną stopę procentową do 1% z 0,5% w warunkach spadającego bezrobocia i rosnącej inflacji. Bank centralny ogłosił również, że do 25 kwietnia zakończy skup obligacji rządowych. Było to całkowicie przewidywalne, biorąc pod uwagę fakt, że Rezerwa Federalna miała kilka tygodni później podnieść stopy procentowe o podobną wartość, a także to, że niewiele wskazywało na to, by presja inflacyjna miała się zmniejszyć. W najnowszych danych dotyczących wskaźnika CPI w Kanadzie inflacja wzrosła do 6,8% i jest najwyższa od 1990 roku. Przy niskim bezrobociu na poziomie 5,2%, w tym tygodniu Bank Kanady prawdopodobnie rozważy dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej z 1% do 1,5%.

Ponieważ Fed prawdopodobnie podwyższy stopy procentowe o kolejne 50 pb w czerwcu, Bank Kanady pewnie będzie musiał się do tego dostosować, podnosząc stopy o co najmniej 50 pb w dniu dzisiejszym lub nawet pokusić się o większą podwyżkę o 75 pb, aby przywrócić stopy do poziomu zbliżonego do neutralnego.

EURUSD – para zanotowała zjazd z 1,0790, jednak dopóki znajduje się powyżej wsparcia przy 1,0640 istnieje potencjał ruchu w kierunku 1,0850. Spadek poniżej 1,0640 otworzy drogę na 1,0530.

GBPUSD – wsparcie znajduje się przy poziomie 1,2560. Spadek poniżej 1,2550 podważy dalsze wzrosty funta w kierunku 1,2830. Poniżej 1,2550 celem może być 1,2470.

EURGBP – opór znajduje się przy 0,8530. Para wciąż znajduje się w konslidacji w szerszym zakresie ruchu pomiędzy 0,8200/0,8600. Spadek poniżej 08470 skieruje notowania na 0,8420.

USDJPY – para zanotowała wzrosty, przełamując poziom 128,30 i kierując się na retest 129,30. Spadek poniżej 50-dniowej MA podważy wzrostowe momentum w kierunku 130,00, a wybicie może otworzyć drogę na 123,00.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 8 punktów do 7,615

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 77 punktów do 14,465

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 25 punktów do 6,492



