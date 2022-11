Amerykańskie CPI z w centrum uwagi, podczas gdy niepewność związana z kryptowalutami psuje nastroje

Po 3 dniach strat dolar amerykański wczoraj odbił mocno w górę, gdy rynki przyjęły kolejne rozczarowujące wyniki, a giełda kryptowalut Binance wycofała się z przejęcia FTX z powodu braku wolnych 8 mld USD, co wywołało dalsze spadki na kryptowalutach. To niespokojne tło spowodowało gwałtowny odpływ na rynkach amerykańskich po zamknięciu Europy, gdzie Nasdaq100 przewodził stratom, przerywając 4-dniową serię wzrostów, podobnie jak Dow i S&P500. Późna słabość w USA może przełożyć się na dzisiejsze otwarcie w Europie, kiedy czekamy na popołudniowy raport o CPI za październik.

Podczas gdy główny wskaźnik CPI w USA powoli schodzi z letnich szczytów na poziomie 9,1%, nie można tego samego powiedzieć o cenach bazowych, które nadal wykazują tendencję wzrostową, a we wrześniu osiągnęły 40-letni szczyt na 6,6%. Po rozpoczęciu sezonu wyników finansowych stało się jasne, że firmy z różnym skutkiem przenoszą wzrost kosztów na konsumentów, a tendencja ta zaczyna się odbijać na cenach bazowych, co jeszcze bardziej ogranicza dochody konsumentów. Wrześniowy odczyt CPI spowodował, że rynki zaczęły wyceniać pewność podwyżki stóp o 75 pb w listopadzie, która już została zrealizowana, a także potencjalnie wycenić perspektywę, że w grudniu możemy zobaczyć ruch o 75 pb. Od czasu wrześniowego odczytu CPI na poziomie 6,6%, dyskusja nieco się przesunęła i bazowym scenariuszem nie jest już podwyżka o 75 pb. w przyszłym miesiącu, ale skromniejsze 50 pb. Niemniej jednak konferencja prasowa Powella na początku tego miesiąca zmieniła nieco narrację, odchodząc od wielkości podwyżek stóp, a skupiając się bardziej na czasie trwania i ostatecznym przeznaczeniu głównej stopy. Jego bardziej jastrzębi ton sugerował, że ostateczna stopa końcowa może być znacznie wyższa niż 4,5% i może wynieść nawet 5%, co spowodowało, że rentowność obligacji amerykańskich osiągnęła najwyższy poziom od 2007 r., zwiększając obawy, że Fed celowo chce spowolnić gospodarkę amerykańską. Z tonu posiedzenia Fed w tym miesiącu wynika, że FOMC nadal działa w oparciu o założenie, że lepiej wykonać zbyt silny ruch niż za słaby, a jeśli oznacza to, że rynki akcji spadną, trzeba się będzie z tym pogodzić. Fakt, że od tego czasu rynki akcji poszły w górę sugeruje, że pomimo całej jastrzębiej retoryki, inwestorzy nadal uważają, że Fed może być zmuszony do ustąpienia w miarę spowolnienia gospodarki. Dzisiejszy raport CPI może zburzyć tę narrację, jeśli ceny nie zaczną wykazywać oznak zmiękczenia, choć prawdopodobnie nie będzie miał aż tak dużego znaczenia w kontekście tego, czego można oczekiwać w grudniu. Perspektywa ruchu o min. 50 punktów bazowych jest już wyceniana i trzeba by znacznego spadku CPI, aby nawet myśleć o ruchu o 25 punktów bazowych. Prawdziwe ryzyko dotyczy zmiany nastawienia na 75 pb., nawet jeśli główny wskaźnik CPI spadnie z 8,2% do 7,9%. Byłby to czwarty z kolei spadek po osiągnięciu szczytu na poziomie 9,1% w czerwcu. Z punktu widzenia rynków nie jest to najważniejsza liczba. Główny nacisk kładzie się na ceny bazowe, które we wrześniu przyspieszyły, osiągając 40-letni szczyt wynoszący 6,6%. Rynki będą szukały dowodów na jego spowolnienie, jeśli narracja o zmniejszeniu tempa podwyżek ma się utrzymać.

EURUSD – jak dotąd nie udało się przełamać obszaru 1,0100 i październikowych szczytów. Utrzymanie powyżej 1,0100 może pozwolić na dotarcie do wrześniowych maksimów przy 1,0200. Wsparciem jest 50-dniowa SMA na poziomie 0,9880.

GBPUSD – osunął się z tuż poniżej 1,1600, następny opór znajduje się na październikowych szczytach przy 1,1640, kolejny to wrześniowe szczyty na 1,1710. Jak dotąd utrzymujemy się powyżej 50-dniowej SMA na 1,1330, które jest kluczowym wsparciem przed 1,1140.

EURGBP – wyjście powyżej 0,8780/90 otwiera perspektywę powrotu do 0,8860. Wsparcie pojawia się w rejonie 0,8690.

USDJPY – odbił się od 50-dniowej SMA i wsparcia na 145,10. Musimy zobaczyć ruch ponad 148,20, aby się ustabilizować. Spadek poniżej 145,10 pozwoli obrać 140,00 za kolejny cel.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 33 punkty niżej, na poziomie 7263.

DAX – oczekuje się otwarcia 66 punktów niżej, na poziomie 13600.

CAC40 – możliwe otwarcie 35 punktów niżej, na poziomie 6395.



